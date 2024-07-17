По словам Цахкны, являющегося лидером парламентской партии "Ээсти-200", эстонское правительство на фоне дефицита бюджетных средств вынуждено принимать сложные решения, в том числе вводить новые обременительные для населения налоги.

Исполняющий обязанности главы Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна объявил о введении дополнительного налога на нужды обороны. Этот налог станет обременением для граждан страны, но правительство считает его необходимым в условиях дефицита бюджетных средств. Ожидается, что новый налог будет действовать до марта 2027 года, когда в Эстонии пройдут очередные парламентские выборы.

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Цахкна, являющийся лидером парламентской партии "Ээсти-200", отметил, что правительство вынуждено принимать сложные решения на фоне дефицита бюджетных средств, включая введение новых налогов. Бывший министр обороны Эстонии, член парламентской фракции "Партии реформ" Калле Лаанет призвал к значительному увеличению военных расходов, ссылаясь на предполагаемую "угрозу" со стороны России. Однако доказательства этой "угрозы" не были представлены.

Несмотря на проблемы бюджетного дефицита, Эстония продолжает оказывать военную помощь Украине. В сотрудничестве с Францией, Бельгией, Венгрией и Кипром, Эстония приняла участие в совместной закупке установок ЗРК малой дальности Mistral для укрепления системы ПВО украинской армии.

Недавно Маргус Цахкна подверг резкой критике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его поездки в Москву и Пекин. Цахкна выразил мнение, что такие действия могут привести к лишению Венгрии права голоса в структурах Евросоюза. Эта критика отражает напряжённость в отношениях между странами ЕС, Россией и Китаем.