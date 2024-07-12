Для стабилизации работы в ГУ ФСИН России по Ростовской области направлена группа наиболее опытных сотрудников ФСИН России.

Руководитель регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области, генерал-лейтенант внутренней службы Дмитрий Безруких, принял решение уйти с занимаемой должности. Такое же решение принял его первый заместитель, полковник внутренней службы Василий Гордеев, ранее курировавший оперативно-режимные службы.

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Причиной отставки начальника Ростовского ГУ ФСИН, вероятно, стал недавний инцидент с захватом заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Этот инцидент вызвал серьезные последствия для всей структуры регионального управления. Ведомственная проверка, проведенная ФСИН России, выявила ряд нарушений, которые были доложены в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет.

Для стабилизации работы в ГУ ФСИН России по Ростовской области была направлена группа наиболее опытных сотрудников. Проверка выявила серьезные нарушения в работе учреждения, в результате чего было решено уволить четверых местных сотрудников, а еще 16 человек привлекли к дисциплинарной ответственности.

Инцидент в СИЗО-1 Ростова-на-Дону произошел 16 июня, когда шестеро заключенных захватили в заложники двух сотрудников режимного учреждения. Участники нападения утверждали, что являются членами террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Спецоперация по освобождению заложников была проведена силовиками, в результате чего выжил лишь один из террористов.

Отставка главы управления и его заместителя произошла на фоне этого происшествия. Эти кадровые решения подчеркивают важность усиления контроля за режимными учреждениями.

Проблемы, выявленные в ходе проверки, требуют оперативного решения и принятия мер по предотвращению подобных инцидентов в будущем. Стабильная работа исправительных учреждений без нарушений является приоритетной задачей для ФСИН России, и текущие кадровые изменения направлены на достижение этой цели.