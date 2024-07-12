SpaceX изучает, как сделать потенциальную колонию самодостаточной. Компания заключила партнерство с компанией Impossible Foods, производящей растительное мясо, чтобы обеспечить едой людей на Марсе.

Илон Маск основал SpaceX в 2002 году с целью не просто исследовать космос, но и создать возможность для человечества жить на Марсе. Его мечта — колонизация красной планеты, и он неоднократно заявлял, что хочет умереть на Марсе, но не в результате аварии.

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В последние месяцы сотрудники SpaceX начали разрабатывать проекты для марсианского города. Как сообщает New York Times, команда промышленных дизайнеров представила концепцию колонии, сосредоточенной вокруг гигантского купола, окруженного меньшими куполами. Люди, знакомые с этим проектом, утверждают, что Маск хочет, чтобы город был красивым.

Однако, это трудная задача. Создание самодостаточной цивилизации на Марсе — это проект, который никогда не осуществлялся ранее. Маск ожидает, что через 20 лет на Марсе будет жить 1 миллион человек. В то же время он ранее заявлял, что для создания полноценной цивилизации на Марсе может потребоваться от 40 лет до столетия.

SpaceX поручила своим командам разработать планы куполов и работать над созданием скафандров, которые будут подходить для марсианской среды. Медицинская группа SpaceX изучает, могут ли люди иметь детей на Марсе. Маск также добровольно предложил свою сперму для исследований, чтобы помочь заселению планеты, хотя позже опроверг эту информацию, заявив, что никто в SpaceX целенаправленно не работает над созданием марсианского города, и что компания сосредоточена на достижении самой планеты.

SpaceX также исследует способы сделать марсианскую колонию самодостаточной. Компания заключила партнерство с Impossible Foods, производителем растительного мяса, для обеспечения продовольствия на Марсе. SpaceX планирует также взять с собой растения и животных в первый полет на Марс.

Не только SpaceX участвует в этом амбициозном проекте. The Boring Company, частная фирма по прокладке туннелей, была создана отчасти для подготовки оборудования для бурения под поверхностью Марса, что может сыграть ключевую роль в создании подземных сооружений на Красной планете.

Илон Маск и его команды продолжают работать над реализацией своей мечты о колонизации Марса. Хотя этот проект сталкивается с многочисленными трудностями и требует значительных усилий и времени, амбиции Маска вдохновляют на прогресс и новаторские решения, которые могут однажды привести человечество к жизни на другой планете.