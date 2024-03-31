Наверное, вы много раз слышали фразу "экосистема Apple". Под ней обычно подразумевают взаимодействие между разными гаджетами компании: между смартфоном и компьютером, легкий переход наушников от телефона к планшету и так далее. Но Apple тут не одна. Свою экосистему попытались сделать еще две компании: Samsung и Huawei. Так давайте сравним их, посмотрим, кто и как работает. Чем эти три системы отличаются и кто, в конце концов, лучше?

Что такое экосистема?

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Давайте раз и навсегда разберёмся, что такое экосистема. Это понятие пришло в мир технологий из природы. Экосистема — это когда растения, животные и микроорганизмы живут в связи друг с другом, образуя замкнутую систему, где всё и все зависят друг от друга. Пчела зависит от цветов, фруктовые деревья — от пчел, медведь — от количества фруктов, и так далее. В мире технологий, точнее, в мире гаджетов, экосистема — это также взаимосвязь. Связь телефона с наушниками, планшета с компьютером или синхронизация фотографий с разных устройств в одно облако.

Пример экосистемы

Самый простой пример экосистемы — наушники. Представьте, что у вас есть планшет и телефон, и вам постоянно приходится переподключать наушники в настройках, когда вы пользуетесь то телефоном, то планшетом. Чтобы этого не делать, некоторые производители додумались сделать в наушниках память. Например, у Huawei FreeBuds 4 есть память до пяти разных устройств, и они умеют подключаться автоматически сразу к двум устройствам. Если вы слушаете музыку на ноутбуке, а вам звонят на телефон, можно без переподключения ответить на звонок с наушников. Это удобно. Выбирать приоритетные устройства можно в приложении AI Life. Сделано оно неплохо и работает все быстро и наглядно.

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У Samsung и Apple эта история работает немного по-другому. Galaxy Buds или AirPods привязываются к вашей учетной записи и могут подключаться к любым устройствам, на которых она есть, но фишка с наушниками или со всплывающими окнами при их подключении есть уже у всех, поэтому это не так интересно. Важнее, насколько глубоко всё это интегрировано в систему.

Экосистема Huawei

Давайте начнем с Huawei. У Huawei есть сразу две фирменные технологии. Первая - это Huawei Share, которая позволяет легко делиться файлами между разными устройствами по воздуху и без кабелей. А вторая - Huawei Super Device. Это беспроводная рабочая среда, которая позволяет связывать компьютеры или мониторы компании со смартфонами и планшетами. Ноутбуки с поддержкой Super Device оснащаются NFC меткой. Прикладываем смартфон Huawei к этой метке, и он подключается. Телефоны по старше и подешевле, таким образом, позволяют быстро передавать файлы по воздуху туда и обратно. Главное, чтобы у телефона тоже была технология NFC.

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Смартфоны поновее и подороже умеют не только расшаривать свое хранилище по Wi-Fi, но и позволяют выводить картинку на экран ноутбука тоже без проводов. Можно полностью управлять смартфоном с экрана ноутбука, отвечать на звонки, запускать приложения, перекидывать файлы и так далее. Экран телефона можно расшаривать и на планшеты, и на телевизор Huawei, и даже на монитор.

Китайцы делают довольно интересные мониторы. Например, MateView - крайне необычный по соотношению сторон, но очень интересный дисплей по своим характеристикам. На него тоже можно выводить изображения как по проводу, так и без проводов.

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Планшеты Huawei тоже можно подключать к компьютеру. И тут вообще целый набор возможностей. Можно также передавать быстро файлы по Wi-Fi, можно подключать планшет как второй экран ноутбука. Есть три режима такой работы: режим зеркала, когда на планшете та же картинка, что и на ноутбуке, режим расширения, когда планшет становится вторым экраном с дополнительным пространством для работы, и режим коллаборации, который позволяет управлять и планшетом, и ноутбуком одной клавиатурой и мышкой.

Ну и, понятное дело, у Huawei есть умные часы, есть наушники, и все они тоже так или иначе взаимодействуют со смартфоном. Вообще философия Huawei построена на том, что все крутится как раз вокруг смартфона. Он центр умного дома и центр вашей жизни.

Также у Huawei есть и некоторые сервисы, например, собственное облако, где вам дается пять бесплатных гигабайт, и вы можете докупить больше места, если вам не хватает. При этом доступ к облаку будет с любого устройства, надо только установить приложение. Есть поиск потерявшихся устройств и их привязка к вашему аккаунту. Есть общий буфер обмена. Можно скопировать текст на телефоне и вставить его на ноутбуке или на планшете.

В целом у Huawei получается такая больше мультимедийная история - перекинуть экран, файлы, источник звука с телефона на планшет и так далее.

Проблемы системы Huawei

Конечно же, компания пытается сегодня создать и связь на уровне облачной интеграции. Например, у Huawei есть приложение умного дома AI Life, куда можно добавить все ваши гаджеты и создавать сценарии. Проблема только в том, что Huawei пока больше ориентирована на собственный китайский рынок. Все эти гаджеты крайне сложно найти у нас. А работает AI Life, как я понимаю, только с устройствами от Huawei и ее партнеров. Добавить в умный дом Huawei лампочку от Xiaomi не выйдет. Такая вот система получается у китайской компании. Она вроде бы и интересная, но видно, что ориентировано больше на внутренний рынок.

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