Solana Foundation — организация, развивающая экосистему блокчейна Solana, приняла стратегическое решение о расширении в Бразилии. Она выделила 50 миллионов реалов (примерно 10,3 миллионов долларов) на создание местной команды, поддерживающей проекты в токенизации, искусстве и искусственном интеллекте.





Solana Foundation, организация, активно развивающая блокчейн-экосистему Solana, приняла стратегическое решение о расширении своих операций в Бразилии. НКО выделила значительные средства в размере 50 миллионов реалов (эквивалентно 10,3 миллионам долларов) на создание местной команды, сфокусированной на поддержке проектов в области токенизации, искусства и искусственного интеллекта.

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Инициатива расширения Solana Foundation также включает запуск локальных сообществ под названием Superteam. Эти команды берут на себя руководство в проведении образовательных мероприятий и разработке приложений в децентрализованном формате автономных организаций (DAO). Диего Диас возглавит бразильское подразделение и будет одновременно руководить регионом Латинской Америки в фонде Solana.

Диас подчеркнул, что стратегическая цель Solana Foundation заключается в уменьшении собственного влияния на экосистему, предоставляя сообществу возможность активно участвовать в развитии Solana.

За прошедший год нативный токен SOL продемонстрировал впечатляющий рост - от $9,96 до $101,33. Этот рост позволил токену подняться с шестого на пятое место в общем рейтинге криптовалют по рыночной капитализации. В конце декабря интерес пользователей в Google (NASDAQ: GOOGL) к Solana превзошел даже блокчейн Ethereum. Количество активных адресов Solana достигло максимального значения на уровне 15,6 миллионов в месяц.

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Это стремительное развитие и укрепление позиций на рынке свидетельствуют о привлекательности и устойчивости экосистемы Solana, что подтверждает ее значимость в мире криптовалют.