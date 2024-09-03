На Coinmarketcap из-за сбоя TON обвалился на 94%
На момент данной публикации, проблема была уже решена. Согласно информации Coinmarketcap, на 11:44 (по московскому времени) цена TON составляет $5,19. Неправильные данные о курсе монеты также на некоторое время отображались и на Binance.
Пользователи крипторынка уже успели громко пошутить, что Coinmarketcap сделал прогноз цены монеты TON на тот случай, если Дурова посадят в тюрьму на десять лет.
Toncoin является нативной криптовалютой блокчейна The Open Network (TON), который основали Павел и Николай Дуровы в 2018 году. А спустя 2 года, они приостановили продажу монеты из-за вопросов с Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Позже инициативу по развитию проекта взяла на себя команда TON Foundation.
После ареста основателя монеты в Париже, курс TON обвалился примерно на 20%. Представители TON Foundation заявили, что «сообщество остается сильным и продолжит свою работу». Павел Дуров был выпущен под судебный надзор 28 августа, ему предъявлены предварительные обвинения, включая распространение наркотиков и мошенничество, и ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Аналитики предполагают, что стоимость криптовалюты TON будет зависеть от дальнейших обвинений, которые могут быть выдвинуты основателю Telegram.
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