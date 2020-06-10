Пять причин отложить покупку и сборку ПК до конца 2020 года
Почему сейчас, в начале лета 2020 года, неудачное время для покупки и сборки нового компьютера? Казалось бы, вышло новое поколение процессоров Intel, новый чипсет B550 и новые модели процессоров от AMD.
Ну что ж, нагнали мрака, теперь давайте конкретно и тезисно.
реклама1. Ситуация на рынке материнских плат.
По новым платам Intel LGA1200 всё очевидно без лишних слов, примерно двукратное увеличение финансовых расходов за аналогичные возможности ждет нетерпеливых пользователей, желающих обновиться здесь и сейчас. Совершенно очевидно, что так будет не вечно, особенно когда накопится опыт пользования новыми платами и появится истинное опознавание «красной цены» за каждый отдельно взятый артикул из ряда этих новых изделий. Уже пошел поток тестов новых плат LGA1200 – и там есть от чего загрустить, честно говоря. Добавьте нервные расходы к финансовым.
рекламаСтарые платы Intel тоже стоит учитывать, а что, сборка на восьмом-девятом поколении гораздо более выгодна по деньгам. Но тут своя отдельная печаль – ассортимент таких плат редеет с каждым днем, не дешевея. А зачем, если и так разберут? Пожертвовать перспективами апгрейда ради того чтобы вскочить на ступеньку уходящего поезда – под таким лозунгом тратить деньги имеет смысл только если вы живете одним днем, если вам надо срочно поиграть в свои игры сегодня, не важно что будет завтра.
Теперь об AMD. Да, фирма гарантирует что чипсеты, начинающиеся на циферку «4» пока (пока!) не превратятся в тыкву. Верим, Лиза! У нас нет другого выбора. Но AMD славна своей любовью к послепродажным экспериментам, а также нелюбовью к экспериментам предпродажным, если вы понимаете, о чем я. Мысленно представьте, прошел год, мы в начале лета 2021. Вы уверены, что плата X470 не окажется якорем, тянущим всю систему вниз? Сегодняшние владельцы топовых X370, просьба не ёрзать на стуле.)
рекламаИ о новых платах AMD. Производители плат B550 – просто красавцы, с помощью ценника показали истинное место полуфабрикатным поделкам X570 своего же производства. Поэтому, что? Нелепые жужжалки - чао, а всем копить на B550, которые образец стабильности и эффективности, надо полагать. А может, лучше подождем пол-годика, оставим их без хайповых наваров?
реклама2. Ситуация на рынке CPU.
С Intel всё ясно как день. Время работает на нас, если мы планируем сборку на Comet Lake. Причем, не только с ценами, но и с пониманием, на что же все-таки способен тот или иной новый процессор. Какие у него возможности, опасности и где были «неточности» в спецификации. На сегодня, похоже, даже сам Intel не до конца понял, что именно выпустил и продает.)
С AMD немножко сложнее – против конкурента включено мощное маркетинговое давление, подкрепленное выпуском кучи разных мыслимых и немыслимых рефрешей, от 1200x до 3999ххх. Важно не поддаться и не вбухать деньги в это, это не для людей, это для Intel. Просто ждите выхода 4000 серии Ryzen и тогда решайте – брать ли ее, сырую, любую, какая есть. Либо спокойненько подберете с распродажной полочки R5 3600 тысяч за 8-9, R7 3700x тысяч за 10-11. В общем, забудьте о них до зимы.
3. Ситуация на рынке GPU.
А эта ситуация вообще однозначная. Называется «затишье перед бурей». Ampere и Big Navi вроде бы достаточно близки для того, чтобы вендоры бросили выпускать новинки, но и слишком далеки для того, чтобы цены на имеющиеся карты начали движение вниз. Последняя интересная новинка была зимой, EVGA RTX 2060 KO, с тех пор ассортимент магазинов только беднеет и нищает. А цены по-прежнему богатые и упитанные, как будто доллар и сейчас по 80 рублей. Видимо, уважаемые продавцы собрались дарить в подарок всякие 1660 и 5500xt при покупке 3080, когда они появятся. В общем, ждем новых видеокарт – спустя пару месяцев после их появления всё встанет на свои места.
4. Ситуация на рынке Блоков Питания.
До-кризисный и до-вирусный январь 2020 года подарил нам невероятное количество обещаний от множества производителей. На той же выставке CES в Лас-Вегасе было анонсировано не менее 10 новинок от разных брендов. На многих официальных сайтах в каталоге красуются новые чудесные PSU – Phanteks, Asus, Corsair, SilverStone, Fractal Design, Enermax, InWin и многие другие. Но внешние беды не позволили выполнить все обещания в срок, как результат – минимум новинок за эти полгода. Если кто-то делал сборку примерно перед новым годом 2020, тот помнит насколько мощный был выбор, как на Newegg и Computeruniverse, так и в РФ. А еще часто были хорошие скидки. Сегодня о подобном ассортименте можно только мечтать. Однако, всё идет к нормализации, и вероятно, к концу года мы снова увидим прежний уровень широты ассортимента.
5. Ситуация на рынке Оперативной Памяти.
Картина похожа на дефицит блоков питания, но со своими нюансами, связанными с полным производственным и кадровым коллапсом китайских поставщиков в первом полугодии этого года. В результате, с прилавков магазинов модули памяти исчезали в количестве десятков артикулов, а новинки и до-поставки исчислялись единицами. Но и этот тупик не вечен, скоро всё снова будет хорошо и ассортимент вернется. А как скоро – позволю себе прогноз, что к новому году 2021.
*****
В итоге, всё сводится к ситуации на рынке. Нельзя сказать, что в этом виноват кто-то конкретный из людей или организаций. Наш мир в этом году уже успел подвергнуться пресловутому «Human Malware», при том, что начинался год очень задорно и многообещающе на выставке CES2020. Сюда же наложилась задержка Comet Lake и плановая смена поколений видеокарт в Nvidia.
В итоге, мы имеем вот такую реальность, в которой наиболее мудрым решением будет ждать и следить за рынком. Ну и зарабатывать деньги, конечно. А потратить их мы еще успеем, например, на Cyber Monday в ноябре этого года!
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила