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Почему сейчас, в начале лета 2020 года, неудачное время для покупки и сборки нового компьютера? Казалось бы, вышло новое поколение процессоров Intel, новый чипсет B550 и новые модели процессоров от AMD.

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Признавая весь этот соблазн купить нечто новенькое, блестящее и хрустящее, давайте посмотрим на себя со стороны. А еще – мысленно переместимся в недалекое будущее, примерно на пол-года вперед. Кто следит за рынком компьютерных комплектующих много лет, тот легко спрогнозирует весь диапазон возможных вариантов развития событий. Исключая обстоятельства непреодолимой силы, разумеется. И все эти варианты рисуют картину рынка, гораздо более удачную, чем то, что есть прямо сейчас. Это неизбежно, чисто технически. Просто потому, что настолько неудачного времени для покупок, как сейчас, никогда не было, нет и невозможно себе представить.

Ну что ж, нагнали мрака, теперь давайте конкретно и тезисно.

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По новым платам Intel LGA1200 всё очевидно без лишних слов, примерно двукратное увеличение финансовых расходов за аналогичные возможности ждет нетерпеливых пользователей, желающих обновиться здесь и сейчас. Совершенно очевидно, что так будет не вечно, особенно когда накопится опыт пользования новыми платами и появится истинное опознавание «красной цены» за каждый отдельно взятый артикул из ряда этих новых изделий. Уже пошел поток тестов новых плат LGA1200 – и там есть от чего загрустить, честно говоря. Добавьте нервные расходы к финансовым.

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Старые платы Intel тоже стоит учитывать, а что, сборка на восьмом-девятом поколении гораздо более выгодна по деньгам. Но тут своя отдельная печаль – ассортимент таких плат редеет с каждым днем, не дешевея. А зачем, если и так разберут? Пожертвовать перспективами апгрейда ради того чтобы вскочить на ступеньку уходящего поезда – под таким лозунгом тратить деньги имеет смысл только если вы живете одним днем, если вам надо срочно поиграть в свои игры сегодня, не важно что будет завтра.

Теперь об AMD. Да, фирма гарантирует что чипсеты, начинающиеся на циферку «4» пока (пока!) не превратятся в тыкву. Верим, Лиза! У нас нет другого выбора. Но AMD славна своей любовью к послепродажным экспериментам, а также нелюбовью к экспериментам предпродажным, если вы понимаете, о чем я. Мысленно представьте, прошел год, мы в начале лета 2021. Вы уверены, что плата X470 не окажется якорем, тянущим всю систему вниз? Сегодняшние владельцы топовых X370, просьба не ёрзать на стуле.)

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И о новых платах AMD. Производители плат B550 – просто красавцы, с помощью ценника показали истинное место полуфабрикатным поделкам X570 своего же производства. Поэтому, что? Нелепые жужжалки - чао, а всем копить на B550, которые образец стабильности и эффективности, надо полагать. А может, лучше подождем пол-годика, оставим их без хайповых наваров?

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С Intel всё ясно как день. Время работает на нас, если мы планируем сборку на Comet Lake. Причем, не только с ценами, но и с пониманием, на что же все-таки способен тот или иной новый процессор. Какие у него возможности, опасности и где были «неточности» в спецификации. На сегодня, похоже, даже сам Intel не до конца понял, что именно выпустил и продает.)

С AMD немножко сложнее – против конкурента включено мощное маркетинговое давление, подкрепленное выпуском кучи разных мыслимых и немыслимых рефрешей, от 1200x до 3999ххх. Важно не поддаться и не вбухать деньги в это, это не для людей, это для Intel. Просто ждите выхода 4000 серии Ryzen и тогда решайте – брать ли ее, сырую, любую, какая есть. Либо спокойненько подберете с распродажной полочки R5 3600 тысяч за 8-9, R7 3700x тысяч за 10-11. В общем, забудьте о них до зимы.

3. Ситуация на рынке GPU.

А эта ситуация вообще однозначная. Называется «затишье перед бурей». Ampere и Big Navi вроде бы достаточно близки для того, чтобы вендоры бросили выпускать новинки, но и слишком далеки для того, чтобы цены на имеющиеся карты начали движение вниз. Последняя интересная новинка была зимой, EVGA RTX 2060 KO, с тех пор ассортимент магазинов только беднеет и нищает. А цены по-прежнему богатые и упитанные, как будто доллар и сейчас по 80 рублей. Видимо, уважаемые продавцы собрались дарить в подарок всякие 1660 и 5500xt при покупке 3080, когда они появятся. В общем, ждем новых видеокарт – спустя пару месяцев после их появления всё встанет на свои места.

4. Ситуация на рынке Блоков Питания.

До-кризисный и до-вирусный январь 2020 года подарил нам невероятное количество обещаний от множества производителей. На той же выставке CES в Лас-Вегасе было анонсировано не менее 10 новинок от разных брендов. На многих официальных сайтах в каталоге красуются новые чудесные PSU – Phanteks, Asus, Corsair, SilverStone, Fractal Design, Enermax, InWin и многие другие. Но внешние беды не позволили выполнить все обещания в срок, как результат – минимум новинок за эти полгода. Если кто-то делал сборку примерно перед новым годом 2020, тот помнит насколько мощный был выбор, как на Newegg и Computeruniverse, так и в РФ. А еще часто были хорошие скидки. Сегодня о подобном ассортименте можно только мечтать. Однако, всё идет к нормализации, и вероятно, к концу года мы снова увидим прежний уровень широты ассортимента.

5. Ситуация на рынке Оперативной Памяти.

Картина похожа на дефицит блоков питания, но со своими нюансами, связанными с полным производственным и кадровым коллапсом китайских поставщиков в первом полугодии этого года. В результате, с прилавков магазинов модули памяти исчезали в количестве десятков артикулов, а новинки и до-поставки исчислялись единицами. Но и этот тупик не вечен, скоро всё снова будет хорошо и ассортимент вернется. А как скоро – позволю себе прогноз, что к новому году 2021.





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В итоге, всё сводится к ситуации на рынке. Нельзя сказать, что в этом виноват кто-то конкретный из людей или организаций. Наш мир в этом году уже успел подвергнуться пресловутому «Human Malware», при том, что начинался год очень задорно и многообещающе на выставке CES2020. Сюда же наложилась задержка Comet Lake и плановая смена поколений видеокарт в Nvidia.

В итоге, мы имеем вот такую реальность, в которой наиболее мудрым решением будет ждать и следить за рынком. Ну и зарабатывать деньги, конечно. А потратить их мы еще успеем, например, на Cyber Monday в ноябре этого года!