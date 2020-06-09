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Все изобретатели велосипеда всё равно рано или поздно изобретают … велосипед. Многолетние и многочисленные исследования на тему «сколько на самом деле нужно вентиляторов для корпуса» всегда приходят к одним и тем же выводам. Сколько можно, ребята?

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Это похоже на покорение Эвереста, куда каждый год отправляются всё новые и новые энтузиасты с целью что-то доказать в первую очередь самим себе. Кто только не исследовал оптимальное количество и конфигурации воздушного охлаждения! Gamers Nexus, JaysTwoCents, Tiny Tom Logan, Linus Tech Tips, Tom’s Hardware, SciencestudioYT, Kitguru, и многие-многие другие. Я думал – уже всё, подобные открытия уже открыли для себя и для своих зрителей/читателей все известные блогеры и оставили данную тему только лишь для обмусоливания на компьютерных форумах развивающихся стран. Но нет!) Уважаемые мною Hardware Canucks подхватили упавшее знамя азбуки воздушного охлаждения и блеснули своей капитанской очевидностью, подкрепив свои тезисы упражнениями с новеньким корпусом Be Quiet! Pure Base 500DX.

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В двух словах, что делал канадец Дима и к каким выводам это привело.

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Во-первых, было объявлено тестирование воздушного потока, как с помощью перемещения вентиляторов, так и добавления новых. Be Quiet! Pure Base 500DX поставляется с тремя 140-мм вентиляторами Pure Wings 2, которые вращаются со скоростью 900 об/мин. К тесту были приготовлены 7 различных вариантов конфигурации вентиляторов, все из которых используют только лишь 140-мм вентиляторы, безо всяких 120-ток. Видимо, для чистоты эксперимента.

За передней сеткой у вышеназванного корпуса есть пылевой фильтр, закрывающий весь воздухозаборник. Сверху нет закрытой секции, знакомой многим пользователям Pure Base 500 (не DX), а только сетка-фильтр на магните. Спереди и сверху можно установить по 2 вентилятора 140 мм, сзади – еще один. Температура в комнате была 22°C. Тестовая конфигурация – на фото с диаграммами.

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Далее, результаты стоковой конфигурации вентиляторов (по одному спереди, сверху и сзади) получились 74°C и 78°C для GPU и CPU соответственно. Сняв переднюю панель и даже сняв передний фильтр, эффект практически не изменился, по словам Дмитрия. Видеокарта не потеряла вообще ничего (!), а процессор потерял 1 градус. Поверим.

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Затем верхний вентилятор был переставлен вперед, чтобы и у CPU, и у GPU был «приятный свежий воздух». В результате – снижение температуры процессора на 3°C, а видеокарты только на 1°C, зато без добавления каких-либо вентиляторов, просто используя то, что уже здесь.

Потом оба передних вентилятора переместили наверх на выхлоп. Процессору поплохело до 79°C, Дмитрий удивился этому, почему-то.) Но удивляться надо было другому – видеокарта не остыла, а наоборот набрала 2°C. Это реально странно, в этой точке не исключена даже какая-нибудь ошибка в методике.

После этого настала очередь экзотики - верхние вентиляторы были переставлены на вдув! От этого, температура процессора стала 78°C, а видеокарта набрала еще 2°C. Т.е. в нижней части корпуса образовался застой горячего воздуха.

Затем, не меняя направления верхних вентиляторов, были добавлены еще два впускных вентилятора спереди. Соответственно, стали заполнены все места для вентиляторов. Получилось 4 вдува и 1 выдув, значит, в корпус направляется много воздуха. Температуры как CPU, так и GPU достигли равновесия на отметке 74°C, в первую очередь именно процессор отреагировал благоприятно.

И последнее, верхние вентиляторы были перевернуты на выдув. От этого, температура процессора снова добралась до 78°C, в то же время видеокарта похолодела до 73°C.

Выводы Дмитрия: Лучшая конфигурация – это 5 вентиляторов, где все вдувают, а задний - выдувает. На втором месте – 3 вентилятора, где 2 передних вдув и 1 задний выдув.

Вроде бы логично, но тут же, цитирую – «не лучший вариант, когда слишком много воздушного потока, когда компоненты уже достаточно охлаждены из коробки». Ну что ж, один из способов понимания турбулентности.

Действительно, интересный результат с пятью вентиляторами, где 2 верхних работают на вдув. Рискованный для видеокарты, но ее спасают передние хорошие вентиляторы от Be Quiet!

На прощание, Дмитрий пообещал такие же тесты с предстоящей новинкой Phanteks Eclipse P500A, которую очень много кто ждет. Будет интересно.

*****

А теперь, отвлекшись от той тестовой конфигурации и методики, можем ли мы себе гарантировать, что, купив эти два дополнительных вентилятора, мы действительно получим тот самый «ценнейший» 1 градус выигрыша?

Разумеется, весь этот текст актуален исключительно для стандартных массовых корпусов не самого нижнего сегмента и без всяких сомнительных конструкторских экспериментов.

И, по традиции, для тех, кому лень читать – пожалуйста, выводы в виде одной картинки:



