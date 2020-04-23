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Гонконгская компания Galaxy Microsystems Ltd славится своей геймерской продукцией топ-класса, что выражается не только в техническом потенциале, но и в особом узнаваемом дизайне, получившем всемирную популярность. Видеокарты, модули памяти, твердотельные накопители, материнские платы под марками KFA2 и Galax - это первый выбор для сборщиков ПК, которым мало одной лишь только мощности, которым необходим еще и высокий уровень дизайна игровой системы.

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В сложные времена пандемии, все производители компьютерных комплектующих так или иначе понесли потери и вынужденно нарушили планы по производству и отгрузкам. Kfa2 практически замерли в прошлом месяце – подписчиков развлекали лишь неунывающие соцсети, да и то, не имея новых поводов для радости от производителя. Официальные сайты Kfa2.com и Galax.com находились в спячке и не показывали признаков жизни. Новые видеокарты можно было приобрести лишь через Индию, Индонезию, Австралию и Юго-Западную Азию под марками Galax и Galakuro. А админы соцсетей KFA2 предлагали оформить предзаказ в РФ на условиях цен, близких к бесконечности. Это было буквально еще вчера…

И вдруг, как гром среди ясного неба, среди всего этого пандемического безумия, в магазины Европы и России пошли поставки от KFA2. Значит, кто-то смог договориться, значит, компания время не теряла, работала не только на Индию с Австралией.

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И вот, что мы теперь можем купить, несмотря на падение мощностей конкурентов, несмотря на провалы в поставках от других вендоров:

KFA2 RTX 2080 SUPER EX GAMER – от 55.000 рублей.

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KFA2 RTX 2070 SUPER EX GAMER – от 40.000 рублей.

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Кроме того, магазины активно загружаются еще одной популярной моделью, в черном цвете, которая называется WTF (Work The Frames), от 45.000 рублей за RTX 2070 Super.

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Помимо этих моделей, в Российских магазинах вы можете рассчитывать на приобретение следующих популярных видеокарт, уже более бюджетного уровня:

KFA2 GeForce RTX 2070 EX WHITE – от 37.000 рублей.

KFA2 RTX 2060 EX WHITE – от 28.000 рублей.

KFA2 GTX 1660 Super EX WHITE – от 19.500 рублей.

KFA2 GTX 1660 EX WHITE – от 18.000 рублей.

Эти три карты имеют практически идентичный дизайн:



Планируемая отгрузка видеокарт Anniversary Edition ценой около 2000€ по-прежнему под вопросом. Производитель испытывает сомнения насчет покупательской способности во время карантина. Небольшая серия юбилейных карт была поставлена, например, в Overclockers.co.uk, но была раскуплена молниеносно и планы на будущие отгрузки сейчас обсуждаются производителем.

Тем, кому не терпится купить Anniversary Edition, идеальную по красоте видеокарту премиум-класса – можно воспользоваться предзаказом через российскую поддержку KFA2 - sup@kfa2.ru.

То же самое относится и к «классическому флагману» HOF, который на пару сотен дешевле, чем AE.

Аналогичная история и с элегантной 1-CLICK OS WHITE, которая была сметена с прилавков, едва появившись. Учтите, речь идет только о белой версии, черные до сих пор залеживаются в некоторых магазинах.

Впрочем, есть и другие источники. Например, покупки на Ebay тоже никто не отменял.

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KFA2 – это всемирный знак качества и идеальное соотношение цены с производительностью/охлаждением. Кроме того, это общепризнанный эталон в области дизайна видеокарт. Похоже, мы становимся свидетелями рождения нового лидера, пока конкуренты отдыхают.

Всем KFA2, всем Фен-Шуя!