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Райзеры нужны людям, это уже факт, с которым не поспоришь.

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Будь то майнинг, либо моддинг, ради превращения компьютерной системы из пыльной напольной коробки в украшение интерьера. Райзеры, точнее, райзер-шлейфы, пользуются огромным спросом. Это реальность и к этому стоит присмотреться. Не секрет, что многие «специалисты» как огня боятся лишних коннекторов, переходников и т.п. Типа, оно непременно «порежет» сигнал и «уворует» наши трудовые ФПСы и вообще, превратит PCIE в недо-PCIE. Любые примеры из жизни из разряда «у меня всё работает без потерь», как правило, не убеждают скептиков. Поэтому, пора призвать высших авторитетов. Итак, давайте посмотрим как популярные сборщики-энтузиасты оценивают степень потерь от использования райзер-кабелей/шлейфов:

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Для разогрева, смотрите глум от клоуна Линуса и его угрюмого друга Ивана. Ребята постепенно нарастили спагетти из множества взаимо-подключенных райзеров. Достигли нереальной длины, периодически проверяя – работает ли оно. В один из этапов Линус включил в «цепочку» ноу-нейм райзер наиболее мрачного качества. Такой, бледно-серенький с голубыми коннекторами, наверняка все такой видели в продаже. И сигнал наконец-то начал тормозить и превращаться в «тыкву», т.е. Furmark показал полную беду в размере почти 50% потерь от исходника. Смотрите:





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Далее, Грег Салазар, ведущий эксперт SciencestudioYT проверил 15 райзеров от 5 компаний – Cablemod, Phanteks, Fractal Design, Thermaltake и еще одного китайского производителя. Проверял с помощью 3DMark Time Spy, а процессор у него был AMD Ryzen 7 3700X, а видеокарта была MSI Evoke RX 5700 XT. Сравнивал с прямым подключением ВК к матплате. Что вышло? Никакой разницы, в пределах погрешности, даже если райзер был длиною больше других в 2 раза. Единственный сбой допустил один из трех райзеров от Термалтейк, но тут логично списать на брак. Значит, просто запомним, у кого водятся браки.





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Ну и последняя попытка. JayzTwoCents взял два райзера разной длины от производителя, который даже не потрудился придумать себе название, потому что EZDIY – это просто неприличный уход от собственного же нейминга.) Тем не менее, тесты с его ВК Asus Rog Strix 1080ti при ПЦ Intel i7-6900k показали, что разницы … нет. Просто нет, есть лишь какая-то погрешность внутри трех заходов – и на этом всё. Даже длина шлейфа не повлияла.





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Но, справедливости ради, российским покупателям не рекомендуется брать подобный ноу-нейм, т.к. они не имеют возможность выбросить в мусорку потраченные условные 50$ с такой лёгкостью, как американские энтузиасты.

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В качестве резюме, скажем так: Вы до сих пор боитесь райзеров? Тогда мы идем к вам!

Главное, не брать грязный ноу-нейм в непроверенных местах с проблемным возвратом брака.