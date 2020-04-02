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Давайте выбирать корпус, который не просто вместилище железа, а предмет интерьера, искусства, роскоши, пафоса, престижа и звёздного статуса. Что, бывают такие корпуса? Еще как!

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Производитель, выпускающий корпус по цене целой сборки, а то и двух-трех, хочет показать своё превосходство, морально подавить конкурентов. А конкурентам остается лишь пытаться сделать бюджетные копии с отдельными элементами дорогого прототипа. Чем не двигатель прогресса?

Давайте посмотрим, что сегодня предлагают разные магазины по части топ-корпусов.

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Немалую часть данной ценовой ниши занимает продукция марки InWin, при том, что бюджетные корпуса она также выпускает достаточно успешно и в большом ассортименте.

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Самый дорогой и самый монументальный корпус – это, конечно же, Z-Tower. Он представляет собой настоящую серебристую скульптуру, весит 42 кг, вмещает материнские платы формата EATX и стоит 5000$. Корпус максимально открытый и настолько космический, что даже неохота его заполнять комплектующими. Тем не менее, есть бескомпромиссные энтузиасты, которые это попытались совершить:





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Следующее чудо света – это шарообразный корпус InWin Winbot. Купить его можно за 3600£ на overclockers.co.uk. Это настоящий сферический робот, т.к. он оснащен несколькими камерами и микрофонами для распознавания лиц и голосовых команд от командира звездолёта. Весит 22.5кг, имеет габариты в пределах 700мм по каждому из трех измерений.

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Около 1000$ потребуется заплатить за еще один интересный корпус, H-Frame 2.0. Это уже более приближенный к земной реальности открытый корпус, Full-Tower с поддержкой EATX и весом 19кг. В комплект входит блок питания SII-1065W. Имеются три варианта расцветки.

Еще один Frame, т.е. каркасный корпус открытого типа, это D-Frame 2.0. На Computeruniverse его цена равняется 1340€. Привлекает внимание в первую очередь каркас из металлических труб и общий индустриальный внешний вид. Комплектуется блоком питания SIII-1065W, поддерживает EATX, весит 22.5кг, возможен в трёх расцветках, так же, как и H-Frame.

Следующая модель, InWin 928, это Super-Tower с цельной "бесшовной" алюминиевой основой, поддержкой EATX и EEB, отсеками для двух блоков питания, весом 23кг и ценой около 1000$.

И, наконец, последний из роскошных корпусов данного производителя, это InWin 915. Он имеет уже более скромный ценник в 500$. Привлекателен своими передней и задней алюминиевыми панелями закругленной формы, а также выдвижной верхней панелью. Поддерживает EATX, весит 16.5кг, выпускается в двух расцветках – черный и серебристый.

Гармоничным соотношением внушительного внешнего вида и широкой функциональности отличается корпус Phanteks Enthoo Elite PH-ES916E. Он стоит от 900$, способен вместить две системы – одну формата EATX, вторую – miniITX и четыре радиатора СЖО. Этот корпус предназначен, безусловно, для опытных энтузиастов. Весит он 33кг и доступен в двух цветах – черном и сером.

А этот корпус можно назвать концептуальным антиподом предыдущего. Это Lian li PC-Y6A Odyssey Yacht – корпус в форме яхты ценой «всего» в 320€ (CU). Судно от Lian Li предназначено для систем miniITX, блока питания SFX и Low-Profile кулера. Тем не менее, оно довольно длинное, 764мм, а весит 5кг. Доступно в трех цветах – черный, серый, белый.

Однако, Lian Li делает не только яхты, но и … столы! Да, это стол, который одновременно является компьютерным корпусом. И это не просто ПК-стол, а премиум-класс среди столов. Называется DK-05X, продается по £2050 в overclockers.co.uk, например. Поддерживает две системы EATX. Рабочая поверхность 140х78см, автоматическая регулировка высоты 69-118см.

Развивая тему премиальных ПК-столов, необходимо вспомнить еще одну модель, от другого производителя. Называется Vector Custom Design VD01 и стоит около 1000€. Он поуже предыдущего, 110х80см с фиксированной высотой 75см. Покрыт 8-милиметровым закаленным стеклом с максимальной нагрузкой 100кг.

Если уж пошла речь о столах, то пора вспомнить и о другой мебели. Например, именно сервант больше всего напоминает корпус Thermaltake Level 20 Showcase. Это огромное сооружение весом 32кг, со шкафчиками и антресолью. Вмещает кучу накопителей. Стоит £950 в overclockers.co.uk.

Ну и последняя модель более-менее прямоугольной формы, это Corsair Obsidian 1000D. Цена находится на нижней границе премиум-сегмента, 420€ (CU). Это объёмистый, застекленный с четырех сторон Super-Tower, весом 30кг, поддерживающий установку аж 14-и вентиляторов. Вмещает две системы – одну формата EATX, вторую – miniITX, имеет два места под блоки питания.

Хватит прямоугольников, потому что у нас на очереди настоящая футуристическая капсула - Cougar Gemini X. Цена от 400$. Весит эта штука 20кг и вмещает две системы – одну вплоть до формата CEB, вторую – miniITX.

Футуризм продолжается и у нас следующий космический объект - Deepcool Gamerstorm Tristellar. Это трехкамерный корпус под формат mini-ITX. В каждую из трех камер помещаются определенные компоненты системы, в верхнюю – видеокарта, в правую – блок питания и накопители, в левую – материнская плата. Каждый отсек охлаждается отдельно, что является существенным плюсом. Весит данный объект 5кг, а стоит около 350$.

А для тех, кому мало «трехзвездного», Deepcool предлагает «четырехзвездный» корпус, Deepcool Gamerstorm Quadstellar. Этот космический аппарат уже покрупнее и потяжелее, 14.5кг. Комплектующим также приписаны определенные отсеки, но сюда уже помещается плата EATX. Огромное количество мест под накопители. Цена около 400$.

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Вот такой High End ассортимент, ниже которого начинается уровень «для обычных людей». Это не те товары, которые продаются десятками в неделю, поэтому предложить такой ассортимент способен далеко не каждый магазин. Это не просто корпуса для комплектующих, а настоящие памятники техно-архитектуры, ждущие своих ценителей.

Как говорится, покажи какой у тебя корпус – и я скажу кто ты.