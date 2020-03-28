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Тур по компьютерным фабрикам Тайваня, самое время для экскурсий – решил американский энтузиаст Стив Бёрк

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Авторитетный компьютерный портал Gamers Nexus и конкретно Стив Бёрк достигли такого уровня, при котором просто делать обзоры – этого мало. Появилась потребность регулярно посещать производственные линии ведущих марок компьютерных комплектующих. Тем более что за многие сезоны выставок все они уже стали хорошими друзьями.

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Таким образом, Стив каждый год путешествует по Азии, в первую очередь это Тайвань, в котором сконцентрировано невероятное количество компьютерных брендов на душу населения. Не стал исключением и этот год. Стив и его помощники преодолели все страхи перед биологической опасностью и отправились на Тайвань, чтобы увидеть своими глазами – повлияла ли пандемия на производство. А главное, для того, чтобы показать нам, как это всё устроено изнутри. Результатом недавнего тура стало продолжение серии репортажей. Помимо новых репортажей 2020 года, предлагаем посмотреть некоторые репортажи 2019 года, показывающие характерную специфику производства отдельных комплектующих:

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Роботизированная фабрика для окраски деталей ПК: как красят компьютеры.

Эта полуавтоматическая фабрика на севере Тайваня используется для высококачественных работ по окраске компонентов ПК, например, корпусов Digital Storm и Lian Li. Окрашивание является вторым по дороговизне методом нанесения покрытий на компьютерную технику, дороже только анодирование, а гальванизация и электроосаждение - дешевле. Обратите внимание на полуавтономные методы окраски оборудования для ПК, включая «роботизированные руки», которые предварительно запрограммированы для окраски определенных продуктов. Многие окрасочные процессы все еще выполняются человеком, но эта фабрика все больше движется к автоматизации.

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Водоблок за миллион долларов: как производится водяное охлаждение.

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Экскурсия по заводу Bitspower показывает производство водоблоков, резервуаров, акриловых компонентов и блоков CPU/GPU. Bitspower производит тысячи фитингов в день в Чанхуа и это увлекательный процесс. Этот процесс будет примерно одинаковым для всех заводов, которые производят компоненты водяного охлаждения, поскольку все они используют аналогичные станки с ЧПУ.


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Как изготавливаются панели для ПК-корпусов: тур по фабрике металломатериалов.

Этот тур показывает фабрику по производству необработанного металла, которая производит листовой металл (алюминий и сталь). Производители корпусов покупают на этой фабрике металл для изготовления корпусных панелей. Его конкуренты в КНР работают на значительно сниженных мощностях, поэтому компании, которые могут позволить себе производить свою продукцию на Тайване, закупают металл на месте, а не импортируют его. Это было напряженное время для фабрики, дающее невероятную возможность снять весь процесс изготовления листового металла. Lian Li является клиентом этой фабрики и использует его металл для сетевых корпусов и иногда для потребительских ПК-корпусов.


В недавних новостях о влиянии коронавируса на производство мы показали новый ролик GN о бессилии компании MSI в плане невозможности скорректировать производство материнских плат. Для полноты картины – посмотрите ролики 2019 года о том, как устроено производство MSI.

Автоматизированное тестирование материнских плат и роботизированная сборка ПК на фабрике MSI.

Специализированный набор автоматических тестеров материнских плат на заводе в Шэньчжэне, Китай, которые включают в себя внутрисхемное тестирование (ICT), полуавтоматическое создание ПК и многое другое.


Тестирование и сборка GPU на фабрике MSI в Китае.

На фабрике MSI есть несколько уникальных инструментов тестирования GPU. Специалисты по тестированию способны одновременно эксплуатировать не менее 12 систем, при этом каждая система автоматически выполняет тесты графического процессора для проверки IO (DisplayPort, HDMI и т. д.), колориметрических тестов и т. д.


Тестирование GPU в лаборатории MSI.
 Изучение того, как изготавливаются видеокарты и материнские платы, приводит нас в лабораторию MSI, где мы видим подготовительные этапы тестирования для обеспечения соответствия CE или FCC (и соответствия другим стандартам ISO). Это также включает в себя оптимизацию трассировки цепи для снижения электромагнитных помех, перекрестных помех и ухудшения сигнала…


А вот как делаются материнские платы Gigabyte.

Производство материнских плат - это усовершенствованный процесс, но временные расходы на каждую плату все еще составляют более часа, чтобы полностью пройти сборочную линию. Около половины сборки теперь выполняется автоматическими линиями SMT, а остальная часть - ручными проверками качества и установкой крупных компонентов (например, слотов PCIe). Этот завод расположен на Наньпин-роуд в Тайване, примерно в 40 минутах езды от Тайбэя 101. Другие фабрики электроники и линии SMT существуют преимущественно в Китае, но Gigabyte сместила свои операции в сторону своего тайваньского завода для оптимизации расходов. Компания производит свои high-end продукты именно на этом заводе.


Как делаются корпусные вентиляторы для ПК - экскурсия по фабрике Deepcool.

У Deepcool есть заводы, расположенные как в Шэньчжэне, так и в Дунгуане. Этот тур о заводе компании в Шэньчжэне, специализирующемся на производстве вентиляторов для ПК. Посмотрим, как вентиляторы производятся в Китае. На этом объекте для сборки используются «роботы» и средства автоматизации, а человеческий контроль обеспечивает правильную установку подшипников, лопастей и многого другого.


Как делаются кулеры для AMD Ryzen.

У AMD и Intel есть свои стандартные кулеры для процессоров, сделанные в Шэньчжэне, Китай. Завод также выпускает много стандартных кулеров для графических процессоров. Каждая часть производственной линии, изготавливает детали по принципу «один день - один тип деталей», поэтому, для того чтобы увидеть полный цикл, пришлось бы находиться заводе в течение недели или около того.


Как изготавливаются медные теплотрубки - тур по фабрике в Китае.

Медные тепловые трубки содержат жидкость внутри для ускорения рассеивания тепла с помощью изменения фазы для быстрого сброса энергии. В этом видео показаны сечения спеченных медных тепловых трубок и рассказывается о том, сколько жидкости (и какой жидкости) находится внутри медной тепловой трубки. Также, вы увидите процесс производства тепловых трубок от начала до конца, который является частью длительного процесса изготовления радиатора процессора или графического процессора.


Как делают закаленное стекло. Все используют одну и ту же фабрику.

Фабрика по производству закаленного стекла в Дунгуане, Китай. Закаленные стеклянные панели для компьютерных корпусов стали бесконечным бизнесом, благодаря чему этот завод по производству мебельного стекла быстро превратился в производство для компьютерных фирм.


Почему USB3 Type-C отсутствует на многих корпусах. Как делают кабели.

Этот заводской тур показывает, как изготавливаются кабели, особенно кабели USB 3.1 Type-C, на заводе SanDian в Китае. Основная задача фабрики - производить и собирать кабели всех видов, включая HD Audio, кабели лицевой панели корпуса и кабели USB, и продавать эти кабели производителям корпусов, производителям телефонов или другим партнерам в отрасли. Этот завод производит около 80 000 кабелей в месяц или до 25 000 USB-кабелей в месяц.


 

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На сегодня всё, Стив Бёрк уже вернулся домой и готовит новые материалы.

Всем здоровья и интересного домашнего досуга!


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