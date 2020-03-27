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Реакция компьютерных производителей на пандемию - Intel, Dell, AMD, EVGA, MSI и другие

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Многие компании, производящие компьютерное оборудование, ввели различные стратегии для борьбы с распространением вредоносного Covid-19 в своих организациях.

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Одно из распространенных решений для офисов в США - это работать из дома: Intel, Dell и AMD поощряют проведение телеконференций на совещаниях или работают по вахтовому графику. В компаниях с чередующимися графиками существуют рабочие дни A/B, чтобы попытаться свести к минимуму риски, связанные с одновременным размещением сотрудников в офисе.

Некоторые производители корпусов и систем охлаждения также поощряют работу на дому, но испытывают колоссальные проблемы с логистикой, они вынуждены управлять складами, где работникам все еще приходится заниматься поставками.

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EVGA полностью закрыла свои двери. По словам первых лиц компании, EVGA ограничила доступ на все объекты компании, измеряет температуру сотрудников несколько раз в день и требует специальных масок. Компания также запретила въезд всем посетителям, включая службы доставки.

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Долгосрочный эффект заключается в том, что разработка и производство значительно замедлятся, а объемы производства сырья оказываются избыточными или локализованными. Сырьевой бизнес, локализованный вблизи производственных объектов, становится более успешным. Так, доход тайваньского металлургического завода стал выше, чем когда-либо. Это случилось потому, что их конкуренция в Китае ограничена в здоровой рабочей силе и поставках. Тайваньские фабрики компьютерного оборудования, напротив, говорят о потере производственных возможностей и задержках продуктов.

Задержка буквально запрашивается большинством производителей, она для них желательна, если не неизбежна. По мнению представителей Gigabyte, некоторые новые продукты для ПК входят в число вероятных кандидатов на задержку, например материнские платы с новыми чипсетами Z490 и B550.

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MSI не имеет возможности доработать один из своих главных новых продуктов, представленных в январе этого года на выставке CES-2020. Речь идет о материнской плате X570 Tomahawk. Производитель получил результаты испытаний первых прототипов платы, в них была масса нареканий к системе охлаждения данной платы. Оказалось, что она(СО) несет функцию скорее декоративную, чем функциональную. Тем не менее, в сегодняшней ситуации, для MSI нереально внести изменения именно в эту модель вплоть до ее запуска в производство и в продажу. Все корректировки по охлаждению были собраны и учтены инженерами MSI, но их внедрение стоит ожидать только в следующих моделях. Более того, X570 Tomahawk планировался к выпуску в марте 2020, но последствия пандемии не позволили привлечь необходимые ресурсы и срок был отложен до апреля-мая. О невесёлой ситуации с новой продукцией MSI рассказывает Стив Бёрк из Gamers Nexus:

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Следуя сегодняшним трендам, сами Gamers Nexus рапортуют подписчикам о том, что делают стратегические запасы, правда не туалетной бумаги с консервами:

 - Liquid nitrogen delivery received!

Be Quiet! в связи с ситуацией с коронавирусом объявляет о вынужденном перенесении сроков выпуска новых продуктов. Корпуса Pure Base 500DX и системы охлаждения Pure Rock 2 теперь нужно ожидать только в мае.

Kfa2/Galax находится на грани недоступности. Официальные сайты Kfa2 и Galax большую часть времени не функционируют. E-mail российского представительства Kfa2 также безответен. Остатки последних товаров под маркой Kfa2 исчезают из продажи в российских и европейских магазинах, а новые, в прошлом году анонсированные продукты (материнские платы и видеокарты) не поставляются. Относительный выбор продукции Galax присутствуют только в онлайн-магазинах Юго-Восточной Азии. Судя по всему, компания на жестком карантине.

PowerColor, известный производитель видеокарт Red Devil и Red Dragon, в ответ на пандемию Covid-19 расширила гарантии на свои продукты на три месяца.

Sapphire пытается внушить своим подписчикам спокойствие с помощью весьма трогательного послания:

Ведущий эксперт AnandTech открыл для себя «лекарство» от коронавируса:

Всем здоровья!

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amd intel msi gigabyte evga dell sapphire powercolor galax коронавирус be quiet! covid-19 gamersnexus.net anandtech пандемия
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