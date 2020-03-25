Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Подсветка блока питания – бессмысленная переплата, но это не точно

для раздела Блоги
4
Gigabyte 2080 Super - суперпредложение в Ситилинке
RTX 2070 в Регарде резко дешевле чем везде
Nvidia RTX 8000 - 600 000р
RTX 2060 по старой цене в Регарде
1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Производители компьютерных блоков питания ежегодно разрабатывают и поставляют на рынок свои продукты, оснащенные подсветкой. Раньше это была преимущественно одноцветная подсветка, сейчас это почти всегда RGB и ARGB. Это может быть подсветка вентилятора, а может быть подсветка декора на корпусе БП, либо коннекторов. Для чего они это делают? На что они рассчитывают?

реклама

Сначала мысленно вернемся в прошлое, лет на 10 назад, когда корпус с верхним расположением БП казался и считался нормой и даже мейнстримом. Пользователь тех времен мог любоваться на работу вентилятора БП через боковое окошко из оргстекла. И когда появились блоки со светящимися вентиляторами – это стало желанной покупкой для создания завораживающей атмосферы в системе. Но годы прошли, блок питания переместился вниз и вентилятор теперь видят только пылинки на столе. Остались только единичные отчаянные люди, которые устанавливают БП вентилятором вверх. Более того, зачастую корпуса оснащаются кожухами, закрывающими БП, лишь в некоторых случаях оставляя небольшое окно, в которое видно одну из боковых граней блока.

реклама

Таким образом, основная функция подсветки, эстетическая, почти перестала работать для БП в новых корпусах. Только редкие любители желают видеть не особо внятную подсветку, которая идет снизу из-под корпуса. И тогда производители стали придумывать и рисовать различные световые эффекты на боку блока питания, в расчете на наличие окна в кожухе корпуса или на корпус без кожуха БП.

реклама

В последние годы появилась новая тема, переосмысление роли подсветки для БП. Ряд производителей поставил подсветку на службу кабель-менеджменту. В первую очередь, это относится к подсвечиваемым коннекторам модульных кабелей. И это действительно удобно, это практический смысл подсветки, пусть и локальной. Кроме того, подсветка коннекторов вместе с моддинговыми кабелями позволяет претендовать на дизайн даже владельцам корпусов без кожуха БП.

Посмотрим на конкретные примеры блоков питания, учитывая потенциальное назначение их подсветки (группировка по направлению подсветки, сортировка в алфавитном порядке).

реклама

Подсветка только от вентилятора «вниз»:

Aerocool Integrator RGB

реклама


Aerocool Kcas RGB

Armaggeddon Voltron Gold RGB

Azza PSAZ RGB

Chieftec Photon CTG

Chieftec Photon GDP

Gamemax VP RGB

Hiper HPB-RGB

Raidmax Thunder RGB

Thermaltake Smart RGB

 

Подсветка от вентилятора видна через боковую стенку БП за счет декоративной перфорации, застекленного окна либо подсветка от вентилятора плюс отдельные элементы RGB на боковой стенке:

Enermax Revolution RGB

Evolveo RX RGB LED

Gamdias Astrape P1

Gamdias Kratos P1

Gamemax RGB Rainbow

Inter-Tech Argus RGB

Thermaltake Toughpower ARGB

Thermaltake Toughpower iRGB

ThunderX3 Plexus RGB

 

Подсветка только логотипа или орнамента на боковой стенке БП:

Aerocool Cylon RGB

Aerocool Lux RGB

Asus ROG Thor

 

Подсветка только коннекторов:

Evga Supernova G2L

 

Подсветка вентилятора и коннекторов:

Super Flower Leadex III RGB Black

Super Flower Leadex III RGB White

 

*****

Вот и все варианты в продаже на сегодня, все способы осветить всю эту мощь своего электропитания. Можно ли в итоге сказать, что подсветка БП имеет смысл? Наш ответ – на 95% нет, это не имеет смысла.

Это действительно переплата, по крайней мере, на сегодняшний день, когда функциональную подсветку коннекторов предлагает лишь высокий ценовой сегмент. Выбирать БП ради светящихся элементов в окошке кожуха – также недостаточный аргумент для покупки. Равно, как и смутная нижняя подсветка пыли под корпусом.

Единственная группа пользователей, на которых как раз и приходятся оставшиеся 5%, это обладатели корпусов с верхним расположением блока питания. Только им суждено открыто любоваться на зажигательный вентилятор. Возможно, в эти же 5% входят те, кто никак не может жить без RGB логотипа ROG Strix в окне кожуха. Исключение, которое только подтверждает очевидное правило - не платите за БП с RGB, платите за надёжность и качество.

Тем не менее, направление, в котором движутся разработки новых блоков питания, позволяет надеяться, что рано или поздно такие изделия, как Super Flower Leadex III RGB, станут доступны массовому покупателю.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

блок питания rgb
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 590
+
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
79
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
20
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
40
Обзор и тест корпуса AeroCool AirHawk
9
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Total War: Three Kingdoms
23
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix X570-i Gaming
16
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe Plextor M9PGN Plus (PX-1TM9PGN+) объемом 1 Тбайт
16
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
49
Обзор корпусных вентиляторов AeroCool Astro 12 Pro: космическое представление
15

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 40
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
18 марта 2020 49
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
16 марта 2020 47
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
13 марта 2020 29
Обзор обновленной линейки блоков питания be quiet! Pure Power 11
12 марта 2020 39
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
24 марта 2020 79

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Процессоры AMD Ryzen 5000-й серии смогут совершить огромный скачок производительности
58
Бывший разработчик Sony: разница в производительности между PlayStation 5 и Xbox Series X очень велика
84
Супер-кулер Corsair A500 провалил все тесты, но канадские энтузиасты Hardware Canucks попытались его починить
30
Российская версия «облачного» сервиса NVIDIA GeForce NOW стала бесплатной на месяц
14
В Steam и Epic Games Store бесплатно раздают игры
14
Технология NVIDIA DLSS 2.0 повышает производительность в 2-4.6 раза — даже GeForce RTX 2060 позволит играть в 4К
50
Количество пользователей EMUI 10 перевалило за 100 миллионов
4
Valve объяснила, почему Half-Life 3 так до сих пор и не вышла
30
GSC Game World показала первый снимок экрана S.T.A.L.K.E.R. 2
59
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 в честь 13-летия игры Тень Чернобыля сделали фанатам подарок
22
AMD Ryzen 9 3900X на частоте 5613 МГц занял второе место в Geekbench3 Multi Core
3
«Гвинт» добрался до устройств под управлением Android
4
Новые сведения о видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3090 Ampere – сроки выхода и технические характеристики
12
Вышло масштабное обновление DLSS 2.0 от NVIDIA - улучшенное быстродействие, внедрение поддержки UE 4, более продвинутый AI
11
Первые сведения о технических характеристиках процессоров Intel Core 11-го поколения – новая архитектура, PCIe 4.0 и продвинутая графика
28
AMD представит настольные процессоры Ryzen 4000 и видеокарты Radeon RX Navi 2X осенью
51
Критики в восторге от Half-Life Alyx
21
Архитектура RDNA2 для Xbox Series X и PS5 отличается от RDNA2 для следующего поколения Radeon
13
Процессоры AMD Ryzen монополизировали продажи в немецкой Mindfactory
Видеокарта AMD Big Navi на архитектуре RDNA2 будет производительнее, чем то, что показали в игровых приставках PlayStation 5 и Xbox Series X

Популярные статьи

Статистика отвалов чипов процессоров видеокарт Nvidia и ATI/AMD
106
Mount & Blade 2: Bannerlord - тестирование бюджетных видеокарт на максимальных настройках графики в 4K
64
Разгон и тестирование Geforce GTX 465 в 3-Way SLI
24
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
79
Выбираем игровой монитор правильно: диагональ, типы матриц, частота обновления
35
Как бесплатно раздать себе интернет со смартфона на ПК, метод бедных студентов
1
Linux vs Windows - попытаемся сравнить объективно
4
Подсветка блока питания – бессмысленная переплата, но это не точно
4
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 590
+

Сейчас обсуждают

Каа
08:58
в моём понимании всё что светится, если это не фара или светильник, то это самое последнее по качеству говно, которое можно купить.
Подсветка блока питания – бессмысленная переплата, но это не точно
Taketon
08:53
Как по мне много дрочева на буквы HL и VR, а сама то игра как???? если откинуть это, игра шедевр или проходной трешачек???
Valve считает, что моддеры рано или поздно отвяжут Half-Life Alyx от VR, но это будет плохо
Твоя мамка
08:51
Не понимаю хайпа от этой игры, ну типо в 2011 ок, сюжет норм, но геймплейно крайне уныло. Дейз ган лучше был
Valve считает, что моддеры рано или поздно отвяжут Half-Life Alyx от VR, но это будет плохо
ubnt2020
08:50
первые карты с полноценным дх11 это печи 400 и радики 5000
Статистика отвалов чипов процессоров видеокарт Nvidia и ATI/AMD
Kopcheniy
08:49
Да и статьи в последнее время там более-менее приличные выходят (имею ввиду "железо")
Статистика отвалов чипов процессоров видеокарт Nvidia и ATI/AMD
Kopcheniy
08:48
В прошлом году был такой случай, когда пошел у человека с фермы брать RX470. Furmark 15 минут прошел без сбоев, а стоило только запустить Crysis 3 - игра тут же зависла и пришлось перезагружаться. И т...
Статистика отвалов чипов процессоров видеокарт Nvidia и ATI/AMD
Твоя мамка
08:48
Вааау вот эта функция... она что позволит открыть и закрыть машину с телефона? А может еще и фарами поморгать можно или даже завести машину? Ну дела, никогда бы не подумал что такое возможно... Ведь в...
В коде iOS 14 найдена информация о совместной работе Apple и BMW над футуристической функцией «CarKey» для iPhone
Kopcheniy
08:45
Или если драйвера не ставятся, либо после установки дров черный экран
Статистика отвалов чипов процессоров видеокарт Nvidia и ATI/AMD
Твоя мамка
08:43
Тут такая тема что от игры зависит. В думе разницы особо нет в настройках графики. И на 1080р мониторе даже через dsr 2к и 4к особо ничего не дают, хотя обычно во многих играх разница видна Но вот на...
Хорошая видеокарта не обязательна — DOOM Eternal запустили и вовсе без неё при 60 fps
Kopcheniy
08:42
Я за последние лет 10 сменил как минимум с десяток видеокарт (все были б/у), на отвал нарвался всего раз (в течение двух недель с момента покупки), и то поменяли на другую. Но самая главная причина от...
Статистика отвалов чипов процессоров видеокарт Nvidia и ATI/AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем