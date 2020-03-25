Подсветка блока питания – бессмысленная переплата, но это не точно
Производители компьютерных блоков питания ежегодно разрабатывают и поставляют на рынок свои продукты, оснащенные подсветкой. Раньше это была преимущественно одноцветная подсветка, сейчас это почти всегда RGB и ARGB. Это может быть подсветка вентилятора, а может быть подсветка декора на корпусе БП, либо коннекторов. Для чего они это делают? На что они рассчитывают?
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Сначала мысленно вернемся в прошлое, лет на 10 назад, когда корпус с верхним расположением БП казался и считался нормой и даже мейнстримом. Пользователь тех времен мог любоваться на работу вентилятора БП через боковое окошко из оргстекла. И когда появились блоки со светящимися вентиляторами – это стало желанной покупкой для создания завораживающей атмосферы в системе. Но годы прошли, блок питания переместился вниз и вентилятор теперь видят только пылинки на столе. Остались только единичные отчаянные люди, которые устанавливают БП вентилятором вверх. Более того, зачастую корпуса оснащаются кожухами, закрывающими БП, лишь в некоторых случаях оставляя небольшое окно, в которое видно одну из боковых граней блока.
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Таким образом, основная функция подсветки, эстетическая, почти перестала работать для БП в новых корпусах. Только редкие любители желают видеть не особо внятную подсветку, которая идет снизу из-под корпуса. И тогда производители стали придумывать и рисовать различные световые эффекты на боку блока питания, в расчете на наличие окна в кожухе корпуса или на корпус без кожуха БП.
рекламаВ последние годы появилась новая тема, переосмысление роли подсветки для БП. Ряд производителей поставил подсветку на службу кабель-менеджменту. В первую очередь, это относится к подсвечиваемым коннекторам модульных кабелей. И это действительно удобно, это практический смысл подсветки, пусть и локальной. Кроме того, подсветка коннекторов вместе с моддинговыми кабелями позволяет претендовать на дизайн даже владельцам корпусов без кожуха БП.
Посмотрим на конкретные примеры блоков питания, учитывая потенциальное назначение их подсветки (группировка по направлению подсветки, сортировка в алфавитном порядке).
рекламаПодсветка только от вентилятора «вниз»:
Aerocool Integrator RGB
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Aerocool Kcas RGB
Armaggeddon Voltron Gold RGB
Azza PSAZ RGB
Chieftec Photon CTG
Chieftec Photon GDP
Gamemax VP RGB
Hiper HPB-RGB
Raidmax Thunder RGB
Thermaltake Smart RGB
Подсветка от вентилятора видна через боковую стенку БП за счет декоративной перфорации, застекленного окна либо подсветка от вентилятора плюс отдельные элементы RGB на боковой стенке:
Enermax Revolution RGB
Evolveo RX RGB LED
Gamdias Astrape P1
Gamdias Kratos P1
Gamemax RGB Rainbow
Inter-Tech Argus RGB
Thermaltake Toughpower ARGB
Thermaltake Toughpower iRGB
ThunderX3 Plexus RGB
Подсветка только логотипа или орнамента на боковой стенке БП:
Aerocool Cylon RGB
Aerocool Lux RGB
Asus ROG Thor
Подсветка только коннекторов:
Evga Supernova G2L
Подсветка вентилятора и коннекторов:
Super Flower Leadex III RGB Black
Super Flower Leadex III RGB White
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Вот и все варианты в продаже на сегодня, все способы осветить всю эту мощь своего электропитания. Можно ли в итоге сказать, что подсветка БП имеет смысл? Наш ответ – на 95% нет, это не имеет смысла.
Это действительно переплата, по крайней мере, на сегодняшний день, когда функциональную подсветку коннекторов предлагает лишь высокий ценовой сегмент. Выбирать БП ради светящихся элементов в окошке кожуха – также недостаточный аргумент для покупки. Равно, как и смутная нижняя подсветка пыли под корпусом.
Единственная группа пользователей, на которых как раз и приходятся оставшиеся 5%, это обладатели корпусов с верхним расположением блока питания. Только им суждено открыто любоваться на зажигательный вентилятор. Возможно, в эти же 5% входят те, кто никак не может жить без RGB логотипа ROG Strix в окне кожуха. Исключение, которое только подтверждает очевидное правило - не платите за БП с RGB, платите за надёжность и качество.
Тем не менее, направление, в котором движутся разработки новых блоков питания, позволяет надеяться, что рано или поздно такие изделия, как Super Flower Leadex III RGB, станут доступны массовому покупателю.
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