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Процессор требует охлаждения. Можно просто поставить корявую железку, а можно поставить украшение всей системы. Какие из красивых кулеров CPU реально охлаждают?

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Noctua Chromax – серия продукции, включающая в себя белые кожухи для радиаторов, белые анти-вибрационные прокладки, вентиляторы разных размеров. Комплектуются кулерами разных размеров и разной секционности. Состав и цена итогового комплекта зависит от фантазии и возможностей покупателя. Но это точно недешево.

Gigabyte Aorus ATC800 – новая «имиджевая» башня от Gigabyte. Крепеж под Intel и AMD. Высота 163мм, 2 вентилятора 120мм со скоростью вращения 600-2000о/м, 6 теплотрубок прямого контакта, вес 1 кг. Цена от 8500 рублей. Deepcool Gamer Storm Fryzen – практически идеального дизайна серебристая башня. Только под AMD, к сожалению. Высота 165мм, 1 вентилятор 120мм со скоростью вращения 500-1800о/м, 6 теплотрубок, вес 1.19 кг. Цена от 5950 рублей. Zalman CNPS16X White – башня в виде закрытой коробочки, ради гашения вибраций, как заявляет производитель. Крепеж под любой сокет. Высота 165мм, 1 вентилятор 120мм со скоростью вращения 800-1500о/м, 4 теплотрубки, вес 880г. В РФ пока не доехал, цена в Caseking 64.90 евро, то есть на сегодня около 5300 рублей. Scythe Big Shuriken 3 – третья ревизия низкопрофильного хита от Scythe. Максимально эффективен для своего формата, при этом очень грамотный дизайн, не стыдно ставить на стол. Кто имел дело с предыдущей ревизией, тому интересно будет посмотреть сравнение BS2 и BS3 от Грега Салазара. Крепеж под любой сокет. Высота 69мм, 1 вентилятор 120мм со скоростью вращения 300-1800о/м, 5 теплотрубок, вес 475г. Цена от 4090 рублей. Thermalright AXP-100H Muscle – низкопрофильный «могучий мышонок» для процессоров без разгона. Аккуратный лаконичный дизайн, крепеж под любой сокет. Высота 65мм, 1 вентилятор 92мм со скоростью вращения 900-2500о/м, 6 теплотрубок, вес 296г. Цена от 2950 рублей. Phanteks PH-TC12LS – качественный и симпатичный низкопрофильный кулер, умеющий соблюдать тишину даже на высоких оборотах. Очень хорош на каком-нибудь i5-9400f или R5 1600. Крепеж под любой сокет, высота 74мм, 1 вентилятор 120мм со скоростью вращения 500-1800о/м, 6 теплотрубок, вес 498г. Цена от 2900 рублей. Zalman CNPS10X Optima II – белая недорогая башня для процессоров без разгона, дизайн очень даже. На вентиле наклейка с дурацким синим лого, ее надо отклеить или закрасить.) Крепеж под любой сокет. Высота 160мм, 1 вентилятор 120мм со скоростью вращения 900-1500о/м, 4 теплотрубки, вес 740г. Цена от 2050 рублей. Cryorig C7 – низкопрофильная классика, идеальное охлаждение для систем начального уровня, при этом крайне привлекательный дизайн и конструкция, не мешающая ничему и никому. Любой сокет, высота 47мм, 1 вентилятор 92мм со скоростью вращения 600-2500о/м, 4 теплотрубки, вес 357г. У российских магазинов привезти это чудо, видимо, кишка тонка. В Computeruniverse цена 1933 рубля. Deepcool Gammaxx GTE White – белая башня с лучшим ценником. Охладит небольшой разгон, но не обещает тишины. Симпатичный внешний вид без явных дизайнерских косяков. Крепеж под любой сокет. Высота 158мм, 1 вентилятор 120мм со скоростью вращения 500-1500о/м, 4 теплотрубки, вес 748г. Цена от 1750 рублей.

Давайте пройдёмся по магазинам и найдём кулеры «2 в 1», то есть те, которые не просто эффективно охлаждают, но и добавляют эстетики нашей сборке. Отсортируем по убыванию цены на 14 марта:

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Вот такой получился ассортимент. Не все из наших кулеров охладят огненный Treadripper, но все будут гармонировать с заботливо собранной красивой сборкой.

Мы не особо фанаты RGB, так что приносим наши извинения, если кто-нибудь разочарован на эту тему. От лица всего мирового Фен-Шуя рекомендуем включать 1 цвет без мигалок, в идеале белый. Либо вообще отключить «цирковые огни», чтобы не мешали созерцать архитектуру.

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Ребята, будьте перфекционистами, голосуйте рублём за охлаждение+дизайн, требуйте от производителей работы над эстетическим потенциалом. Не покупайте уродство, если конечно вы не в депрессии.)

Всем бодрости духа и Фен-Шуя!