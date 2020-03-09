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Признавайтесь, кто хомячит за компом? Жирные клавиши, забрызганный монитор, грязная мышь, крошки под ковриком, фантики от конфет, куча банок из-под энергетиков и колы...

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Все понимают, это плохо, вредно, неполезно, некрасиво, непрактично, негигиенично и т.д. Хватит нотаций, кто хочет – тот изменится. А мы просто возьмем и составим «Технику Безопасности Геймерского Питания» (ТБГП). Безопасность для компьютера, конечно, не для желудка.)

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Для напитков поставьте слева от себя отдельный столик. Используйте только устойчивую невысокую посуду с широким дном. Например, стаканы для виски под холодные напитки. Устойчивые невысокие кружки под горячие напитки. Крайне нежелательны газированные напитки, они могут перелиться через край в условиях цейтнота. Пейте воду, сок, вино, виски, водку, молоко, кефир, чай, кофе, глинтвейн и другие негазированные напитки. Если собираетесь курить – на этот же столик поставьте пепельницу. Заранее на кухонном столе приготовьте и разрежьте на небольшие кусочки желаемое питание. Не берите к компьютеру вилки и ложки, которые могут упасть куда не надо в самый неподходящий момент, даже пластиковые. Вместо этого приготовьте зубочистки, чтобы ими брать небольшие кусочки и съедать, быстро освободив руки. Что нельзя. Избегайте тех пачкунов, которые могут брызгаться. Например, помидоры, спагетти, супы. Избегайте хлебо-булочные изделия и печенья, они источник крошек. Туда же пиццу и бургеры. Вообще, любой junk-food – это прямая дорожка к мучительной смерти, но сейчас не об этом. Что желательно:

Идеальный формат – кушать без помощи рук. К примеру, ваш слуга подносит вам ко рту во время игры кусочек шашлыка и, если что, вытирает последствия. Но если среди нас есть такие странные люди, кто до сих пор почему-то не завел себе слуг – то читаем дальше.)

Оптимальный формат сбалансированной компьютерной еды – это канапе. Фуршетный формат с некоторыми ограничениями. Важно, чтобы вся канапешка съедалась сразу без остатка и без помощи второй руки. Поэтому навороченные крупные экземпляры, типа испанских пинчос, не подходят.

Еще интересный вариант – это горячие орехи (фундук, миндаль, арахис, кешью). Берется плоская тарелка с орехами, ставится в микроволновку на 2 минуты. После остывания с этой тарелки можно есть, при желании даже не прикасаясь к орехам руками.

Следующий вариант – для сильных духом. В определенный момент вы можете понять, что в игре вам без разницы что жрать – лишь бы жрать. Тут самый момент поставить на стол отмытую редиску или нарезанный свежий огурец. Если всё настолько машинально – пусть это будет здоровая клетчатка.

Универсальный продукт, на все времена. Мясо. Копченое мясо, вареное, тушеное, жареное. Главное, чтобы с него не капало и чтобы оно было порезано на кубики. По большому счету, сюда же относится и колбаса всех видов. Режьте на одноразовые кусочки и употребляйте во имя мощной энергии и презрения к фаст-фуду.

Суши. Вкус на любителя, но вероятность сожрать, не испачкав руки – выше среднего.

Сыр. Твердые сыры поддаются нарезке в виде кубиков и являются отличной интригующей фоновой жратвой, особенно в паре с кофе или с вином.

Шведские фрикадельки. Удобная и офигенно вкусная штучно-порционная еда.

Сербские чевапчичи. Примерно то же, что и предыдущий пункт, но чуть крупнее, длиннее. Открывайте шире рот – и будет вам безопасная вкусняха!

Итак, для тех, у кого Большая Игра = Большая Жратва. ТБГП - методика удобного питания, позволяющая не пачкать руки, не брызгать на клавиатуру, не оставлять крошек. На всякий случай поставьте стопку салфеток слева от монитора и запоминайте:

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Bon Appetit! И пусть ваши кибер-спортивные победы будут чистыми, во всех смыслах!