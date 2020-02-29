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Красивая бюджетная сборка или Фен-Шуй для народа, ищем пределы разумной экономии

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После сравнительно дорогой сборки на CU, нас мощно попросили подумать о более простом народе. Как быть тому парню, который хочет модную белую сборку, но не хочет бесплатно вникать во все эти мелочи, которые больше никогда ему не пригодятся? А еще он имеет ограниченный бюджет. А еще он согласен покупать только в РФ. Ситуация понятна.

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Итак, что мы делаем? Мы собираем максимально мощную, при этом максимально красивую белую сборку, как можно дешевле. Цифр нет, просто "чем дешевле - тем лучше". Мы в конце поймем эти цифры.

Что надо от сборки - игры, интернет, youtube. Понятное дело, что тут не идет речь о киберспорте, даже о создании видео-контента речь не идет. Наш заказчик - "нормальный средний россиянин без отклонений".

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Начинаем мониторить российский рынок, и вот плоды мониторинга на 24 февраля 2020 года:

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Корпус Deepcool GamerStorm Macube 310p White - нижняя граница приличных белых корпусов из металла. Как ни странно, сегодня дешевле всех в Nix:

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Процессор Ryzen 5 2600 OEM. Почему не 1600? Тот дешевле незначительно, а слабее значительно. Не разумная экономия. Поэтому:


Материнская плата Asrock b450 Steel Legend ATX. Плата красивая, но подсветка тут совершенно клоунская. Не забудьте отключить её, ну или включить чисто белую.


Видеокарта - тут тонкий момент, прямо дипломатический. Возьмешь подешевле - будет слабовата, менять через год. Возьмешь подороже - бюджет на смарку, не уложился. А ведь нам еще и белая нужна! Короче, между трех огней! В итоге, после метаний и противоречий берем в ДНС,  KFA2 1660 Super White. Всё-таки сборка бюджетная, для нее это будет отлично. 2060 такие же идут от 23 тысяч уже, 1660ti от 20. С другой стороны, можно было такую без super  взять за 15, но это была бы как раз та самая неоправданная экономия.


Блок питания Be quiet! System Power 9 700W - достойный блок чтобы успокоиться на эту тему даже при будущем апгрейде.


Оперативная память Crucial Ballistix White 2*8gb 3200mhz, они сейчас подорожали, либо просто закончились в дешевых местах.


Накопитель Samsung 860 EVO Sata на 500gb - для бюджета оптимально. Какую-то рискованную фирмочку брать для единственного носителя нельзя, HDD - вообще мертвец если хочешь играть во что-то. Так что сэкономить можно только за счет собственных нервных клеток. По объему - нечего сохранять весь мусор, надо фильтровать и тогда места достаточно.


Вентиляторы - на первое время возьмем пару вот таких вентилей на передок -Thermalright TY-147A SQ, можно было взять какие-нибудь id-cooling по 100-200-300 рублей, но у нас все-таки не одноразовая система. 


Монитор - тут опасность, всегда хочется взять нечто мощное и дорогое, от которого выхлопа будет не видно в бюджетной конфигурации. Поэтому, берем проверенный белый моник 75hz VA fullHD.


Кулер CPU. Специально этот пункт расположен в конце. Для чего? А для того, чтобы купить нестандартным методом, на Авито. Будем брать не что-нибудь, а боксовый кулер от мощнейших райзенов, Wraith Prism. Это как раз тот случай, когда на авито легче встретить хорошее, чем плохое. В основном его продают люди, купившие какой-нибудь 3700x и водянку. А бокс-кулер теперь не нужен. В общем, тут важно смотреть внимательно и при дневном свете. Выставляют его кто во что горазд, но рабочая цена за него 1000 рублей. Можно было купить башню, но минимально нормальная башня в белом цвете стоит от 2700 рублей. А Призм мы поставим на белую подсветку!


Считаем сколько итого. 53.076 рублей без монитора, 61.716 рублей с монитором. Меньше - никак нельзя в 2020 году, меньше будет ахтунг по игровому процессу, либо ахтунг в виде обрыганского внешнего вида. Решать вам, хозяин-барин, копейка рубль бережет, работа не волк, стерпится-слюбится, рай в шалаше.)

Важно вот что: если собираешь под бюджет, надо быть готовым подрываться и ехать на бесплатные самовывозы в любую точку Москвы. По-серьезному приготовиться проверять монитор, быть придирчивым к упаковке процессора и матплаты и т.д. и т.п. Бюджетный покупатель должен всегда быть в тонусе.

В целом, белая сборка - это дороже. Это дороже черной сборки, это дороже RGB финтифлюшек, это плата за творчество, за личность, за достоинство. Это плюс 10.000 рублей в среднем по всем комплектующим. Безусловно, вы можете изъять эти 10 и доложить до более мощной видеокарты. Это будет логично в том случае, если сумма на сборку - это самые последние деньги в вашей жизни. Если это жизнь, в которой вы готовы жестко разделять красивую виртуальность и мрачную пыльную реальность. 

А может лучше жить не только в игре, но и в жизни?

Всем здоровья, благополучия и Фен-Шуя!


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