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Начнем издалека. Вряд ли кто-то попытается оспаривать тот факт, что все без исключения сборщики ПК являются так называемыми "человекообразными", или приматами. А у приматов есть такая неотъемлемая фишка - гормон удовольствия серотонин.

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К чему это? А к тому, что покупатель Матплаты с набором необходимых возможностей получает только лишь Матплату с набором необходимых возможностей, а покупатель Красивой Матплаты с набором необходимых возможностей получает матплату с набором необходимых возможностей + Бонус в виде Серотонинового Праздника, который может длиться даже не один день, если матплата действительно очень красивая!

Ну что, будем игнорировать психологию и наличие собственного подсознания? Конечно, нет, мы же вроде высшие существа, да?)

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Производители корпусов понаделали такой красоты, что это просто позорище - заполнять такие произведения искусства всяким мраком от отстающих по дизайну производителей матплат. А мы и не будем. Будем выбирать!

Наши критерии:

Формат ATX или mATX, всем остальным радикалам говорим "нет". Также не нужны всякие-разные недо-ATX или так называемые платы "слим-фит", висящие в воздухе без болтов. Если ты назвался ATX - будь любезен, давай мне сюда полную ширину. Сокет должен быть Актуальным хотя бы на ближайшие 1-2 года, поэтому Интел временно выпадает, так как поставил своих лояльных покупателей на паузу до выхода lga1200. Не важно, хорошо это или плохо, сейчас не об этом.))) В общем, только AM4. Цвет. Мы хотим идеала, хотим Украсить наш красивый белый/серый/серебристый корпус, а не забить хоть чем. Какой может быть черный? Только белый, серый и серебро! Еще есть внешне интересные платы, как бы обязывающие придерживаться одного из не-монохромных цветов - оранжевый Aorus, красный Phantom Gaming, синий ASRock X570 Extreme4 - так вот фиг вам, не сметь ограничивать нашу свободу творчества! Радиаторы и кожухи. Они нужны не только и не столько для охлада и защиты от статики. Что более важно - они нужны для фен-шуя! Корявая электро-свалка должна быть скрыта от глаз, желательно чтобы кожухи доходили до самого шасси, и не оставляли щелей с электро-неглиже. Цена. Не будем трогать сегмент, оторванный от массовых продаж. Будет до 15-16 тысяч рублей.

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Ближе к делу. Что можно купить, чтобы украсить, а не испохабить себе сборку? В порядке возрастания цен в наличии в российской рознице на январь 2020:





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1. Asrock b450/450m Steel Legend (от 5500р)

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Четко, серебристо, подсветку можно не включать. Плохо, что на маленькой нет радиатора ssd. Но вот этот чудноватый фон "пискельная курочка ряба" выглядит как неубранный мусор в полностью собранном пк. Рекомендую Асроку в слудующий раз смешать все три флакончика краски (черный, серый, белый) и получится вменяемый серый фон.





2. Asrock X370 Killer Sli (от 7800р)

Подходит под белую сборку - это невероятная редкость, учитывая засилие белых корпусов. Старый чипсет, нет радиатора ssd, но за отсутствием выбора в белом цвете - потянет.





3. MSI b450m Mortar Titanium (от 8800р)

mATX, бешеный оверпрайс на сегодня, из-за дефицита. Цена ей пятак на самом деле. Нет радиатора ссд. Весь спрос на нее из-за цвета, который кстати не белый, не обманитесь. Это какой-то грязно-белый в сторону серого металлика с многочисленными черными акцентами, поэтому белые моддинговые кабеля тут будут выглядеть чужеродно, используйте черные.





4. Asrock X470 Gaming K4 (от 9800р)

Серый цвет, хотя оттенки разных элементов не соответствуют, радиаторы немного уходят в зеленый. Ценник не маленький, но выглядит это чудо не особо дорого. Близко не присматриваться!)





5. ASUS PRIME X470-PRO (от 10500р)

Очень красивая плата сама по себе, вне сборки. RGB можно не врубать, кожух над разъемами зря такой белый, лучше бы был серебристый, как остальные. Нельзя объять необъятное, и я не могу понять - под какую сборку эта красотка лучше подходит - под серебряную или под белую?





6. ASRock X370 Taichi (от 11200р)

Чипсет старый, нет радиатора ссд, но она - белая хотя бы наполовину. Ну и достаточно симпатичная, особенно если ставить ВК горизонтально и не закрывать "часики".





7. ASRock X570 Steel Legend (от 12700р)

К этому экземпляру относится всё то же, что и к Steel Legend b450, с небольшими поправками. Чипсет более новый, но сырой. Радиаторы получше, как качеством, так и красотой. Рябой фон часть площади уступил черному, это тоже плюс. SSD радиатора теперь 2, но верхний под видеокартой, к сожалению. И всё это за 13 тысяч рублей, в итоге не очень интересная покупка.





8. ASRock X570M Pro4 (от 13000р)

Именно mATX сюда достойна попасть, т.к. стандартная ASRock X570 Pro4 ATX урезана в ширину и подобный "обрез" за 10-15т.р. - это надругательство над трудной работой и малой зарплатой россиян. Не самый доработанный чипсет X570 с "подсосом". Но уж если решаться на X570 - то ASRock X570M Pro4 - самая красивая из них в формате mATX.





9. ASUS PRIME X570-PRO (от 15800р)

Красота! Даже несмотря на разные оттенки кожухов/радиаторов. Но зачем-то убрали радиатор верхнего SSD. В итоге, с учетом бешеного ценника и мутного чипсета, покупка так себе.





Вот и всё, пора остановиться, далее идут красивые серебристые Creator'ы и Crosshaer'ы, но они не нужны массам за эти деньги.

Лучше вот что, скажем-ка пару слов "четырём китам", на которых держится мэйнбордское производство. От лица всех, кому не всё равно, как выглядит начинка их печки.

Итак: господа из Asrock, Asus, Gigabyte, MSI!

Хотим обратить ваше внимание на значительное опережение производителей корпусов относительно квалификации ваших дизайнеров. Кроме того (в первую очередь касается MSI) - недопустимо так небрежно относиться к планированию производства, Вы же видите: далеко не первый год как Ваши платы в белом и серебрянном цвете постоянно в дефиците, а черные и черно-красные модели лежат в магазинах мёртвым грузом. Кто-нибудь в фирме MSI желает прибыли фирме MSI?

Думайте и исправляйте ошибки.

А мы посмотрим, обучаемы ли вы.







































