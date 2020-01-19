Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Материнская плата ... для красоты - почему лучше продаются именно красивые материнские платы

для раздела Блоги
6
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Мощнейшее падение цен 2080 Super - до уровня обычных 2080
Еще одна 2080 Super и еще дешевле - цена идет к 40 т.р.!
Цены на память снижены на 30% - пора брать
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Начнем издалека. Вряд ли кто-то попытается оспаривать тот факт, что все без исключения сборщики ПК являются так называемыми "человекообразными", или приматами. А у приматов есть такая неотъемлемая фишка - гормон удовольствия серотонин.

реклама

К чему это? А к тому, что покупатель Матплаты с набором необходимых возможностей получает только лишь Матплату с набором необходимых возможностей, а покупатель Красивой Матплаты с набором необходимых возможностей получает матплату с набором необходимых возможностей + Бонус в виде Серотонинового Праздника, который может длиться даже не один день, если матплата действительно очень красивая!

Ну что, будем игнорировать психологию и наличие собственного подсознания? Конечно, нет, мы же вроде высшие существа, да?)

реклама

Производители корпусов понаделали такой красоты, что это просто позорище - заполнять такие произведения искусства всяким мраком от отстающих по дизайну производителей матплат. А мы и не будем. Будем выбирать!

Наши критерии:

  1. Формат ATX или mATX, всем остальным радикалам говорим "нет". Также не нужны всякие-разные недо-ATX или так называемые платы "слим-фит", висящие в воздухе без болтов. Если ты назвался ATX - будь любезен, давай мне сюда полную ширину.
  2. Сокет должен быть Актуальным хотя бы на ближайшие 1-2 года, поэтому Интел временно выпадает, так как поставил своих лояльных покупателей на паузу до выхода lga1200. Не важно, хорошо это или плохо, сейчас не об этом.))) В общем, только AM4.
  3. Цвет. Мы хотим идеала, хотим Украсить наш красивый белый/серый/серебристый корпус, а не забить хоть чем. Какой может быть черный? Только белый, серый и серебро! Еще есть внешне интересные платы, как бы обязывающие придерживаться одного из не-монохромных цветов - оранжевый Aorus, красный Phantom Gaming, синий ASRock X570 Extreme4 - так вот фиг вам, не сметь ограничивать нашу свободу творчества!
  4. Радиаторы и кожухи. Они нужны не только и не столько для охлада и защиты от статики. Что более важно - они нужны для фен-шуя! Корявая электро-свалка должна быть скрыта от глаз, желательно чтобы кожухи доходили до самого шасси, и не оставляли щелей с электро-неглиже.
  5. Цена. Не будем трогать сегмент, оторванный от массовых продаж. Будет до 15-16 тысяч рублей.

реклама

Ближе к делу. Что можно купить, чтобы украсить, а не испохабить себе сборку? В порядке возрастания цен в наличии в российской рознице на январь 2020:


реклама

1. Asrock b450/450m Steel Legend (от 5500р)

реклама


Четко, серебристо, подсветку можно не включать. Плохо, что на маленькой нет радиатора ssd. Но вот этот чудноватый фон "пискельная курочка ряба" выглядит как неубранный мусор в полностью собранном пк. Рекомендую Асроку в слудующий раз смешать все три флакончика краски (черный, серый, белый) и получится вменяемый серый фон.


2. Asrock X370 Killer Sli (от 7800р)

Подходит под белую сборку - это невероятная редкость, учитывая засилие белых корпусов. Старый чипсет, нет радиатора ssd, но за отсутствием выбора в белом цвете - потянет.


3. MSI b450m Mortar Titanium (от 8800р)

mATX, бешеный оверпрайс на сегодня, из-за дефицита. Цена ей пятак на самом деле. Нет радиатора ссд. Весь спрос на нее из-за цвета, который кстати не белый, не обманитесь. Это какой-то грязно-белый в сторону серого металлика с многочисленными черными акцентами, поэтому белые моддинговые кабеля тут будут выглядеть чужеродно, используйте черные.


4. Asrock X470 Gaming K4 (от 9800р)

Серый цвет, хотя оттенки разных элементов не соответствуют, радиаторы немного уходят в зеленый. Ценник не маленький, но выглядит это чудо не особо дорого. Близко не присматриваться!)


5. ASUS PRIME X470-PRO (от 10500р)

Очень красивая плата сама по себе, вне сборки. RGB можно не врубать, кожух над разъемами зря такой белый, лучше бы был серебристый, как остальные. Нельзя объять необъятное, и я не могу понять - под какую сборку эта красотка лучше подходит - под серебряную или под белую?


6. ASRock X370 Taichi (от 11200р)

Чипсет старый, нет радиатора ссд, но она - белая хотя бы наполовину. Ну и достаточно симпатичная, особенно если ставить ВК горизонтально и не закрывать "часики".


7. ASRock X570 Steel Legend (от 12700р)

К этому экземпляру относится всё то же, что и к Steel Legend b450, с небольшими поправками. Чипсет более новый, но сырой. Радиаторы получше, как качеством, так и красотой. Рябой фон часть площади уступил черному, это тоже плюс. SSD радиатора теперь 2, но верхний под видеокартой, к сожалению. И всё это за 13 тысяч рублей, в итоге не очень интересная покупка.


8. ASRock X570M Pro4 (от 13000р)

Именно mATX сюда достойна попасть, т.к. стандартная ASRock X570 Pro4 ATX урезана в ширину и подобный "обрез" за 10-15т.р. - это надругательство над трудной работой и малой зарплатой россиян. Не самый доработанный чипсет X570 с "подсосом". Но уж если решаться на X570 - то ASRock X570M Pro4 - самая красивая из них в формате mATX.


9. ASUS PRIME X570-PRO (от 15800р)

Красота! Даже несмотря на разные оттенки кожухов/радиаторов. Но зачем-то убрали радиатор верхнего SSD. В итоге, с учетом бешеного ценника и мутного чипсета, покупка так себе.


Вот и всё, пора остановиться, далее идут красивые серебристые Creator'ы и Crosshaer'ы, но они не нужны массам за эти деньги.

Лучше вот что, скажем-ка пару слов "четырём китам", на которых держится мэйнбордское производство. От лица всех, кому не всё равно, как выглядит начинка их печки.

Итак: господа из Asrock, Asus, Gigabyte, MSI!

Хотим обратить ваше внимание на значительное опережение производителей корпусов относительно квалификации ваших дизайнеров. Кроме того (в первую очередь касается MSI) - недопустимо так небрежно относиться к планированию производства, Вы же видите: далеко не первый год как Ваши платы в белом и серебрянном цвете постоянно в дефиците, а черные и черно-красные модели лежат в магазинах мёртвым грузом. Кто-нибудь в фирме MSI желает прибыли фирме MSI?

Думайте и исправляйте ошибки.

А мы посмотрим, обучаемы ли вы.











Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 2.3 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

asus msi gigabyte asrock
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Formula
34
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
62
Обзор SSD-накопителя PCIe NVMe Viper VPR100 RGB 256 Гбайт (VPR100-256GM28H)
21
Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
67
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
47
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Far Cry New Dawn
23
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Hitman 2: январь 2020
14
Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
479
Игровая индустрия: итоги 2019 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2020
28
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Need for Speed Heat
14

Интересные материалы

Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
15 января 2020 67
Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
11 января 2020 479
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
17 января 2020 62
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
14 января 2020 47
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
7 января 2020 40
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Far Cry New Dawn
13 января 2020 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Intel снизила производительность графики в процессорах Core i7 4790K и Core i7 3770K на 42%
94
Microsoft добавила в Windows 10 функцию, о которой просили миллионы пользователей
21
AMD «прокачала» все видеокарты Radeon RX 5600 XT увеличив их производительность на 15%
184
NVIDIA снизила цену GeForce RTX 2060 до 299 долларов – AMD RX 5600 XT стала бесполезной покупкой ещё до начала продаж
67
Оверклокеры выбирают Windows 7 – «Десятка» слишком медленная и неповоротливая
68
AMD пояснила, чем хорош самый мощный в мире настольный процессор
32
Сколько модулей памяти нужно для игр – 2Х8 Гб или 4Х4 Гб – большое тестирование от экспертов techspot
45
Названы смартфоны Huawei, которые скоро обновятся до EMUI 10
13
AMD убеждена, что Ryzen Threadripper с 48 ядрами никому не нужен
37
AMD рассказала о видеочипе Big Navi и процессорах Zen 3
30
AMD впервые подтвердила скорый выход флагманской видеокарты «Big Navi»
21
Стало известно, как Intel обогащается на дефиците процессоров
33
Повышенные частоты помогли AMD Radeon RX 5600 XT догнать NVIDIA GeForce RTX 2060
44
Google готовится отправить приложения Chrome на свое печально известное кладбище
2
Процессоры Core i9-10900 и Core i5-10500 появились в базе данных 3DMark
9
Redmi Note 7 стал самым популярным смартфоном 2019 года в России по версии Яндекс.Маркета
2
AMD повышает частотные характеристики Radeon RX 5600 XT в ответ на снижение стоимости NVIDIA GeForce RTX 2060
10
Ubisoft сделала первый большой шаг к повышению уникальности своих игр
20
Возможно, Sony выпустит на PC не только Horizon Zero Dawn
8
Нехватка процессоров Intel будет ощущаться до конца года
73

Популярные статьи

Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
62
Сколько денег могут сэкономить компьютерные "ждуны"
110
Сборка бескомпромиссного геймерского ПК за 40 000 рублей для любых игр
113
Собираем компьютер за 25 990 рублей для игр и работы в AutoCAD
84
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Formula
34
Собираем игровой компьютер с Ryzen 2700X + RTX 2080 Ti на AliExpress
9
Материнская плата ... для красоты - почему лучше продаются именно красивые материнские платы
6

Сейчас обсуждают

d.ru.id
01:28
В роли "планетян" снабжающих Германию видеокартами, главным образом проявляют себя китайцы. Немцы, несмотря на развитую вроде бы промышленность, организовать у себя их выпуск так и не смогли...
Жители Германии купили в 2,5 раза больше RX 5700 XT, чем RTX 2060 Super
Kolmohorov
01:27
Наш человек!
Материнская плата ... для красоты - почему лучше продаются именно красивые материнские платы
Kolmohorov
01:27
Внезапно годная статья. Однако, не соглашусь на счёт приматов - в моём понимании самосборощики это скорее крокодилы. =) Уже давно заметил, что Мортар Титаниум выглядит, ну прямо секси-шмекси. Правда ...
Материнская плата ... для красоты - почему лучше продаются именно красивые материнские платы
GlamOtrip
01:27
Нет, нет! Только не красота! Испачкать всё мазутом и заклеить ргб изолентой! Иначе мы станем геями! (((
Материнская плата ... для красоты - почему лучше продаются именно красивые материнские платы
Shock Memes
01:25
Возможно майнкрафт новый будет лучшей игрой, так как он выйдет в 2030м году, там будет реалистичная физика!!11
Почему cyberpunk может стать лучшей игрой?
Shock Memes
01:24
Омг, и это пропустили модеры? Але, вы там совсем куку? Можно я эти 3 строчки скопирую и буду менять название игры просто и делать 100 статей таких же? АХДА, ШТО? в игре будет возможность играть на с...
Почему cyberpunk может стать лучшей игрой?
Slava Vukolov
01:23
Теперь я понимаю как они будут продовать новые серии видеокарт)) прошлые будут убивать дровами)))
Intel снизила производительность графики в процессорах Core i7 4790K и Core i7 3770K на 42%
Stanislav_i
01:22
Материнская плата не при чем, возможно, имелся ввиду PCI-E SSD. NVM Express - спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям (SSD), подключённым по шине PCI Express. Например, ныне уже ...
Сколько денег могут сэкономить компьютерные "ждуны"
smaximaa
01:20
такой же проходняк, как и тьюринг
Процессоры Core i9-10900 и Core i5-10500 появились в базе данных 3DMark
Сверхчеловек
01:19
Одним аутистом на оверах стало больше.
Материнская плата ... для красоты - почему лучше продаются именно красивые материнские платы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем