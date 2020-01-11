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Thermaltake, такая вроде бы известная фирмочка. Но почему она такая непредсказуемая и такая самоуничтожающаяся?

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Вот что имеется в виду:

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Всех поразил своей рекордной красотой и не-позорной производительностью низкопрофильный процессорный кулер Engine 27 – это был такой задел на будущее, конкуренты умирали от зависти!!! Это был такой шанс стать лидером Компьютерного Мира, такой аванс! Но почему, почему вы так всё просПали?

Где наращивание и вообще доработка радиатора и вентилятора ради увеличения TDP? Где новые бэкплейты под любой сокет? Почему вы всё бросили как кукушка?

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Теперь дальше, UX100. Это было просто совершенство, но на 3pin, черт побери! Тем не менее, это стало хитом. Так почему же, почему-у-у-у вы не сделали то же самое в виде pwm да еще и в цветах white и silver? Почему вы всё бросили? Снова как кукушка?

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Ну и самое больное, корпуса. Вы изобрели A700 с серебристой цельнометаллической панелью, почти совершенство. Там была прекрасная задумка - слоты-перевертыши для вертикальной установки видеокарт. Но, конечно, там были ошибки – торчащие углы стекла, закрывающие вентиляцию, бессмыссленное заднее стекло, дырявое пространство под обязательную СЖО или склад HDD. Затем был создан A500, в котором догадались сделать кожух блока питания. Но все остальные косяки остались как были, а с вертикальной установкой вообще распрощались, теперь (в A500) это обычные перегородки между слотами и два бесполезных вертикальных слота вплотную к стеклу. Очень странное отношение к собственным же инновациям.

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Но наступил 2020 и что? Вы, называющие себя «Thermaltake», не смущаясь, показали миру A500S в белом цвете, где вместо исправления ошибок, допущенных в A700 и A500, взяли и убрали кожух блока питания, обнажив кладбище кабелей и накопителей. Вы решили стать лидерами анти-моддинга?

Я даже не буду касаться слабых попыток прикоснуться к серебру, наподобие Level20 со стеклом "на самоклейке", или красивейшим белым (пока новый) H200 c непродуваемым пластиком, несмотря на отличное решение вырезать перегородки между слотами расширения и больше не мешать людям ставить видеокарту вертикально. Всё сделано наполовину, всё как будто впопыхах и с безразличием к собственным же хорошим замыслам.

А еще теперь Вы делаете «красивейшую память Toughram». Да, она точно покорит сердца тех, кому нравится дизайн в стиле «привыкли руки к топорам». Удачи, типа.

Thermaltake, вы - очень загадочная организация. 100%, кто-то внутри вашей структуры имеет целью ваше уничтожение. Чем раньше вы его найдете, тем лучше будет для светлого будущего этого легендарного инновационного имени – «Thermaltake». Верим в ваше спасение!