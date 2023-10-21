Процессор: Intel Core I3 10100f

Народный проц с 4 ядрами и 8 потоками. На данный момент он является минимальным камнем для игровых сборок. На авито i3 можно хватить за 6к, и, безусловно, он стоит каждой копейки, особенно учитывая что он тянет (!) даже Cyberpunk 2077! Так что - берём!





Материнская плата: GIGABYTE H470M K

Простенькая не приметная материнская плата стоимостью в 6,5 тыс. ₽. Всё, что можно у неё подметить - M.2 разъём, что редко бывает на бюджетных мат. Платах. Сейчас цены на материнки на 1200 сокете уж очень высокие, так что приходится обходится такими платами. Хотя, если посмотреть на платы под am4 сокет, то цена этой матери просто цветочки. Это является и одной из причин, почему лучше взять Intel, а не AMD.

Видеокарта: GTX 1650

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Дёшевая видиокарта на 4 ГБ памяти, на средних настройках графики выдаёт 200 - 210 FPS в CS2, 190 - 200 FPS в Fortnite, 150 - 170 FPS в GTA 5, и, в районе 40 - 50 FPS в.... Cyberpunk! На данный момент является игровым ветераном, которому скоро уже пора на покой, так что рекомендую не поскупиться и взять GTX 1660 Super, но под бюджет в 30к 1650 будет лучшей видюхой. В среднем по авито её стоимость варьируется от 8 до 10к.





Оперативная память: ADATA XPG Gammix D35 16Gb

16 ГБ DDR4 памяти - стандарт в 2023 году. Я рекомендую взять именно эту модель из-за того, что она достаточно дёшевая и с низкими таймингами. Да ещё она и очень эстетично выглядит. На озоне она стоит 2,5 тыс., что является прекрасным ценников. Однозначно надо брать!





Блок питания: AeroCool VX Plus 550W

Надёжный блок питания на 550 вват. Его точно хватит, чтобы прокормить нашу сборку. Можно взять что - либо ещё, но будьте осторожны и выбирайте надёжный бп. Ну, а к данной сборке, этот бп будет идеально подходит. Рекомендую брать на яндекс маркет, там он стоит всего 3 тыс.





Корпус: ZET GAMING Rare Minicase MS2 Black









Продуваемый, дешёвый и красивый - это про него. Можно выбрать любой другой корпус, но есть пара условий. 1 - Корпус должен быть продуваемый. 2 - Корпус должен стоить менее 4 тыс. Данная коробка мне обошлась в 2,7 тыс. Идём дальше!

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Кулер: AeroCool Bas U-3P

Горизонтальный Кулер на 110 вват. В принципе, про него больше ничего и не скажешь. Обошёлся мне в 270₽ в DNS.





SSD: Kingston NV1 250GB M.2

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Как вы помните, на нашей матери есть M.2 разъём, и не оставлять же его пустым! Я взял M.2 SSD от кингстон на 250 ГБ. Его должно хватить под систему и несколько игр. Купил его на озоне, за 2к.