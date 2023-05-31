Эти изображения могли служить основой для повествования, выполнять духовные цели или даже передавать послания прохожим.

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Команда археологов обнаружила несколько петроглифов (выбитые или нанесённые краской изображения) на склоне большой скалы в Швеции. На петроглифах, возраст которых оценивается примерно в 2700 лет, изображены люди, животные и даже корабли.

Изображения были найдены в Бохуслене, провинции на северо-западе Швеции, известной своими древними наскальными рисунками. Исследователи из Фонда документирования наскальных рисунков Бохуслена изучали гранитные образования, когда им на глаза попались несколько характерных линий на лицевой стороне отвесной скалы. Удалив "ковер" из мха, покрывающий поверхность скалы, команда обнаружила множество вырезанных вручную изображений, изображающих людей на корабле, двух людей, идущих навстречу друг другу, одиноких и сбившихся животных и многое другое. Самый длинный корабль (на фото выше) имеет длину около 4 метров, в то время как другие петроглифы имеют длину от 30 до 40 см.

Некоторые ученые считают, что, поскольку некоторые изображения повторяются, петроглифы могли представлять собой визуальное повествование. Другие считают, что они религиозные, как и многие петроглифы разных культур по всему миру. Также есть вероятность, что они могли быть использованы в качестве своего рода сигнала для приближающихся людей, поскольку считается, что земля, на которой стоит скала, была залита водой 2700 лет назад.

Травянистое поле со стоящей на переднем плане коровой; на заднем фоне - большая гранитная скала с петроглифами.

Петроглифы четкие и яркие, что заставляет тех, кто не знаком с археологическими достопримечательностями региона, предположить, что они новее, чем утверждают археологи. В настоящее время неясно, были ли сфотографированные петроглифы закрашены, как это принято в Бохуслене. Рисование петроглифов — спорная практика: одни утверждают, что это помогает посетителям увидеть и оценить древние символы, другие говорят, что краска затемняет подлинность каждого изображения и разрушает будущие попытки сохранить достопримечательность. Эта практика используется на объекте Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО Бохуслен, состоящем из более чем 1500 петроглифов.с изображением людей, животных, оружия, музыкальных инструментов, кубков, кораблей и многого другого ярко-красной краской. Один из них, человекоподобная фигура ростом более 1,8 метра, как полагают, изображает бога войны Одина.

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Недавно обнаруженные петроглифы окрашены белым цветом. Один из археологов, обнаруживших петроглифы, рассказал Live Science, что люди, вероятно, создали изображения, откалывая гранит другими камнями, обнажая под ним хорошо заметный белый слой. Это означает, что, возможно, «новые» петроглифы не были нарисованы; в конце концов, мох, покрывающий изображения, мог защитить их целостность, в отличие от выцветших петроглифов на юго-западе Америки, которые подвергались прямому воздействию солнца, ветра и дождя.