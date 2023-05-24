Тайваньская компания решила напомнить о себе выпустив необычные игровые корпусы.

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Cooler Master некоторое время была одной из самых известных компаний в геймерском сообществе, но потом появилось множество конкурентов и тайваньская компания затерялась среди них. Руководство и инженеры компании не хотят с этим мириться и подготовили интересную модификацию. Cooler Master объявила, что собирается выпустить игровой компьютер Sneaker X в виде кроссовка и игровой настольный компьютер с жидкостным охлаждением под названием Cooling X. Оба продукта не будут дешевыми и будут стоить 5999 и 6999 долларов соответственно. Как сообщается, Cooling X — это полноценный ПК, напичканный дорогими комплектующими, а Sneaker — это, так сказать, «голый корпус». Для него вам придется докупить некоторые комплектующие, поэтому его стоимость кажется несколько заоблачной.

Sneaker X имеет форму кроссовка и изначально предлагался как продукт «Limited Edition» в прошлом году. Это произошло после того, как моддер под прозвищем JMDF получил несколько наград за этот дизайн на конкурсе моддинга, спонсируемом компанией Cooler Master. Несмотря на относительно небольшой размер оригинального корпуса, в него можно установить трехслотовую видеокарту. К тому же он поддерживает материнские платы mini-ITX и имеет один 2,5-дюймовый слот SATA. Его длина и ширина составляют 65 см дюйма, а высота - 30 см. В комплект входит специальная версия 360-миллиметрового AIO для охлаждения процессора. Он также имеет блок питания SFX на 850 Вт и один вентилятор с RGB-подсветкой. В корпус можно установить видеокарты длиной до 304 мм, включая любую видеокарту RTX 40 Founders Edition.

Cooling X имеет встроенный кулер для центрального и графического процессора, который пропускает жидкость через боковые панели корпуса.

На первый взгляд, Cooling X немного интереснее, потому что это высокопроизводительный игровой ПК с новым подходом к охлаждению. Он также не очень большой, всего 27 см в высоту и 37 см в длину. Вместо того чтобы использовать отдельные AIO для процессора и видеокарты, он использует единую встроенную систему охлаждения для обоих компонентов. Его уникальность заключается в том, что он использует боковые панели корпуса как часть контура охлаждения, позволяя жидкости проходить через них и через традиционный 240-мм радиатор, охлаждаемый двумя вентиляторами. Каждая боковая панель имеет 21 ребро охлаждения, которые увеличивают площадь охлаждающей поверхности системы.

В комплект поставки входят процессор Ryzen 9 7950X с материнской платой AMD B650 и видеокартой RTX 4080. Он также оснащен 64 ГБ памяти DDR5 и накопителем M.2 на 4 ТБ, блоком питания мощностью 850 Вт и Windows 11 Pro. Cooler Master утверждает, что жидкость поступает из 240-мм радиатора сначала в левую боковую панель, затем в помпу, затем в CPU/GPU, затем в правую боковую панель, а затем обратно в радиатор. Компания также заявляет, что система охлаждения практически не издает шума: на холостом ходу уровень шума составляет 20 дБ, а под нагрузкой — всего 28 дБ.

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Cooling X поступит в продажу в июне по цене 6999 долларов. Sneaker X поступит в продажу в июле по цене 5999 долларов.