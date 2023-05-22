Маленький километровый кратер Бельва находится внутри 45-километрового кратера Джезеро.

реклама

Марс не сильно поменялся за последние 50 лет, в отличие от Земли, на которой массово вырубываются леса и тают вечные ледники. Именно поэтому марсоход Perseverance может беспрепятственно передвигаться по поверхности "Красной планеты" и изучать кратеры и речную дельту, образовавшиеся миллиарды лет назад. На Марсе есть такие огромные кратеры внутри которых есть свои маленькие кратеры. В конце прошлого месяца Perseverance сосредоточился на одном из таких геологических объектов, собрав огромное мозаичное изображение кратера Бельва.

Perseverance приземлился на Марсе более двух лет назад, чтобы исследовать дно кратера Джезеро. НАСА заинтересовалось этим регионом, потому что Джезеро было озером в далеком прошлом планеты, а река, питавшая его, оставила хорошо видимую дельту. В настоящее время Perseverance поднимается по оставшимся фрагментам этой структуры, которая находится рядом с кратером Бельва.

Марсоход припарковался к западу от этого кратера и в конце апреля сделал 152 снимка для создания панорамы (интерактивную версию можете посмотреть на сайте НАСА). Со своего наблюдательного пункта в том месте, которое команда называет «Echo Creek», марсоход смог увидеть размеры кратера Бельва, образовавшегося в результате небольшого столкновения в далеком прошлом. Для сравнения, кратер Джезеро имеет диаметр 45 километров, а Бельва всего 0,9 километра. Однако не размер делает его интересным. Команда Perseverance надеется, что в Бельве могут быть обнаружены новые геологические слои, которые марсоход сможет изучить.

НАСА сравнивает кратер Бельва с «дорожными ямами» на Земле. Геологи часто посещают участки автомагистралей, где строительные бригады "прорезают" местность для строительства дорог. Эти дорожные выемки могут обнажить слои горных пород и геологические особенности, которые в противном случае были бы невидимы. НАСА считает, что кратер Бельва может быть чем-то вроде естественной дорожной ямы на Марсе.

Путь, по которому марсоход добрался до кратера Бельва.

На основе мозаичного изображения научная команда Perseverance определила несколько участков обнаженной горной породы и область с круто наклоненными слоями осадочных пород. Эти структуры могут быть остатками береговых полос, образовавшихся миллиарды лет назад на реке Езеро и вскрытых последующим ударом. Большие камни на переднем плане это наверно то, что осталось от скалы или перенесены рекой из других мест. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что река могла быть достаточно глубокой и мощной, чтобы перемещать большие объекты.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде -30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Марсоход Perseverance собирает обширные данные о геологической структуре Джезеро, но его основное направление - астробиология. НАСА разработало набор инструментов марсохода для поиска признаков жизни, и если марсоход не сможет выявить необходимые детали, то, возможно, это удастся сделать нам на Земле. Perseverance собирает образцы для последующего возвращения на Землю. НАСА и ЕКА сейчас разрабатывают план по возвращению образцов с Марса, а его реализация состоится в конце этого десятилетия.