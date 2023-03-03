Ученые вырастили в лаборатории биокомпьютер, построенный на органоиде мозга.

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Искусственный интеллект сейчас повсюду. Он в ваших приложениях и видеоиграх повышает производительность; он даже пишет сообщения в блогах и код программного обеспечения; ведет переговоры и разрабатывает компьютерные чипы. Прямо сейчас кажется, что искусственный интеллект — это непреодолимая сила, но ученые из Университета Джона Хопкинса считают, что одна вещь может его одолеть.

Они назвали ее органоидным интеллектом или OI, который использует настоящие клетки человеческого мозга, чтобы сделать вычисления «более похожими на человеческие». OI работает в результате взаимодействия органоидов или кластеров живой ткани, выращенной из стволовых клеток, которые ведут себя аналогично органам, в качестве биологического оборудования, питающего алгоритмические системы. В Университете Джона Хопкинса считают, что он будет способствовать более продвинутому обучению, чем обычный компьютер, что приведет к более полной обратной связи и лучшему принятию решений, чем может обеспечить искусственный интеллект.

В статье, опубликованной в журнале Frontiers in Science, ученые описывают биокомпьютер, построенный на органоиде мозга, который они вырастили в лаборатории. Благодаря более объемной форме мозговых органоидов они содержат больше синапсов между нейронами, чем плоские ткани. Команде нужен способ общаться с органоидами или отправлять им информацию и в свою очередь, видеть о чем они «думают». С этой целью они экспериментируют с устройством интерфейса мозг-компьютер, которое они разработали в 2022 году. В гибкой оболочке устройства используются крошечные электроды для приема сигналов от органоида и отправки сигналов обратно.

Устройство для сопряжения мозга и компьютера Джона Хопкинса.

«Мозги» органоидного интеллекта Университета Джона Хопкинса слишком малы, чтобы давать ученым желаемые результаты. Текущие органоиды содержат около 50 000 клеток, но им нужно вырастить и удержать вместе около 10 миллионов, чтобы увеличить производительность органоидного интеллекта. Как только они достигнут этой точки, они будут содержать примерно 125 триллионов синапсов, каждый из которых может хранить 4,7 бита информации. Самый быстрый в мире суперкомпьютер содержит 58 миллиардов транзисторов, каждый из которых хранит 4 бита.

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Использование клеток человеческого мозга для питания компьютеров имеет очевидные этические последствия, которые исследователи открыто признают. В своей статье они пишут о наблюдении за развитием органоидного интеллекта на предмет проявлений сознания, боли и страдания — явлений, которые в первую очередь требуют подтверждения живого существа. Ученые также обеспокоены защитой конфиденциальности доноров стволовых клеток.