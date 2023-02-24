Искусственный интеллект будет переводить человеческий язык в компьютерный код.

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В последние недели ChatGPT и генеративный искусственный интеллект стали очень модными. Nvidia не осталась в стороне и тоже вмешалась в обсуждение этой технологии. Генеральный директор компании заявил, что ChatGPT является большим достижением в области вычислительной техники. На этой неделе Дженсен Хуанг немного развил эту идею. Он сказал, что верит, что искусственный интеллект позволит любому человеку стать программистом. Человек может сказать ИИ, что он хочет создать, а искусственный интеллект напишет для этого код.

Об этом Хуанг заявил на этой неделе, когда рассказывал о доходах за 4 квартал 2022 финансового года. Он также сообщил, что компания получила высокие доходы от своих продуктов для центров обработки данных. Как и ожидалось, было много дискуссий о продуктах Nvidia с искусственным интеллектом. Однако когда дело дошло до части вопросов и ответов, Дженсен расхвалил будущее ChatGPT. В стенограмме, сохраненной PC Gamer, Хуанг сказал, что ChatGPT застал всех врасплох одним простым трюком: его способностью «выполнять задачи, которым его никогда не обучали».

Под этим Хуанг подразумевает, что он может переводить человеческий язык в компьютерный код. «Пользователь может попросить что-то на обычном языке, а ChatGPT напишет код на языке Python или даже на Cobol, язык, который мало кто даже помнит», — сказал он. «Итак, это программа, которая пишет код для другой программы».

Nvidia уже рассматривается как лидер в новой “гонке вооружений в области искусственного интеллекта”.

Написание программ — это, безусловно, интересная идея, которая заставит компании задуматься о том, чтобы отказаться от программистов. Хуанг объяснил, что в этом сценарии человеческий язык является новым языком программирования.

«Теперь мы понимаем — мир теперь понимает, что, возможно, человеческий язык — это очень хороший язык компьютерного программирования», — сказал генеральный директор Nvidia.

Он считает, что ИИ с большой языковой моделью позволит любому писать код. «Мы демократизировали компьютерное программирование для всех, почти для всех, кто cможет объяснить на человеческом языке конкретную задачу, которую необходимо выполнить».

В заключение он сказал, что эта «новая эра вычислений» будет «совершенно революционной» для всего мира. «Все, кто разрабатывает программное обеспечение, либо предупреждены, либо шокированы, либо активно работают над чем-то вроде ChatGPT, который нужно интегрировать в их приложение или интегрировать в их службу», — сказал он, отметив, что этот спрос является глобальным. Хуанг говорит, что уровень активности, связанный с его собственными продуктами ИИ, за последние 60 дней «зашкалил».

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В словах генерального директора Nvidia есть доля правды. Совсем недавно ИИ уже помог создать 100 новых полупроводниковых проектов. Google также создает собственный искусственный интеллект для кодирования, и у них тоже неплохо получается. Дженсен также сравнил ChatGPT с iPhone в его способности показать людям, не разбирающимся в технологиях, на что способен ИИ. Однако еще предстоит продемонстрировать, что ChatGPT или его конкуренты могут выдавать код по запросу человека без инженерного образования. Если это действительно произойдет, это может начать сильно нервировать многих инженеров-программистов. По мнению экспертов искусственный интеллект сам не сможет писать программы, ему понадобятся подсказки от программиста или пользователя, чтобы ChatGPT или Bard смогли написать необходимую программу.