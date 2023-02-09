У этих 100 чипов известные компании отметили снижение энергопотребления до 25% и трехкратное увеличение производительности.

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Через год или даже раньше, внутри вашего гаджета может оказаться чип, не похожий на современные разработки. Раньше люди выполняли всю сложную работу по проектированию микросхем, но впервые искусственный интеллект помог создать новые чипы для центров обработки данных, смартфонов и устройств IoT. Фирма Synopsys, занимающаяся искусственным интеллектом, объявила, что ее проект DSO.ai успешно помог в разработке 100 чипов и ожидает, что на этом прогресс не закончится.

Такие компании, как STMicroelectronics и SK Hynix, обратились к Synopsys, чтобы ускорить разработку полупроводников в условиях растущей конкуренции. За последние несколько лет спрос на новые чипы увеличился, а материалы и стоимость резко возросли. Поэтому компании ищут способы делать больше чипов с меньшими затратами, и именно для этого и существуют такие проекты, как DSO.ai.

Искусственный интеллект будет искать новые дизайны и сообщать своим мастерам-людям, как лучше всего расположить компоненты для оптимизации мощности, производительности и площади, или PPA, как его часто называют. У этих новых 100 чипов с искусственным интеллектом, компании отметили снижение энергопотребления до 25% и трехкратное увеличение производительности. SK Hynix сообщает, что новый проект DSO.ai помог уменьшить площадь ячейки на 15% и уменьшить размер кристалла на 5%.

Synopsys заявил, что DSO.ai пока не работает ни на кого (похоже, что разработчики ждут хороших контрактов). Но он может автоматизировать утомительную, повторяющуюся работу, отнимающую инженерное время, позволяя людям тратить время на настоящие инновации и новые проекты. Например, проектирование микросхем с помощью ИИ может позволить компаниям, не имеющим большого штата инженеров, разрабатывать свои собственные микросхемы. DSO.ai особенно полезен при разработке макетов для многокристального кремния, который требует большого количества повторяющейся работы. Тем не менее, ни одна технология, автоматизирующая работу, которую раньше выполняли люди, не привела к созданию большего количества рабочих мест для людей.

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Со всеми последними инновациями в области искусственного интеллекта это начинает казаться кардинальным изменением в нашем прогрессирующем мире. ChatGPT от OpenAI, теперь встроен в продукты Microsoft и может писать истории, создавать компьютерный код и отвечать на поисковые запросы на простом языке. Между тем, Dall-e от OpenAI побеждает в художественных конкурсах. ИИ также играет большую роль в играх: многие игры поддерживают технологии повышения частоты дискретизации ИИ, такие как DLSS. ИИ больше не является абстрактной идеей — мы все чаще будем видеть плоды труда ИИ в повседневной жизни. Пока это выглядит совсем не так, как в фильме про терминаторов.