По словам инсайдера ожидается, что RTX 4070 будет просто переименованной RTX 4080 12 ГБ, хотя и с измененными характеристиками.

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Известный инсайдер Moore's Law Is Dead поделился новыми рендерами видеокарты RTX 4070 Founders Edition, как раз после появившейся информации о том, что Nvidia отказалась от модели RTX 4080 12 ГБ. В начале этого месяца инсайдер уже показывал реальные изображения модели RTX 4070 FE, но что-то вдруг поменялось и ему прислали немного другие рендеры от проверенного источника, которые уже утверждены компанией Nvidia. Источник попросил сохранить анонимность и заверил в реальности представленных изображений видеокарты RTX 4070 FE.

Теперь стало известно, что модель Founders Edition представляет собой двухслотовую видеокарту с осевыми вентиляторами, которые размещены с разных сторон. Другими словами, RTX 4070 FE больше напоминает RTX 3070 Ti FE, чем "обычную" RTX 3070 Founders Edition. Как и модели Founders Edition RTX 4080 16 ГБ и RTX 4090, видеокарта RTX 4070 FE оснащена полноразмерным вентилятором для максимального увеличения потока воздуха. В настоящее время Moore's Law Is Dead считает, что рендеры точны на 99%, хотя я не исключаю, что NVIDIA внесет незначительные изменения между этим прототипом и окончательной версией видеокарты.

По словам инсайдера ожидается, что RTX 4070 будет просто переименованной RTX 4080 12 ГБ, хотя и с измененными характеристиками. Для справки, RTX 4080 12 ГБ должна была работать на графическом процессоре AD104 и содержала 7680 ядер CUDA, а также видеопамять GDDR6X, как и его 16-гигабайтный аналог. Предположительно, RTX 4070 будет поставляться не только с худшими характеристиками, чем у RTX 4080 12 ГБ, но и по более низкой цене. К сожалению, еще неизвестно, насколько "жадной" окажется компания NVIDIA и будет ли она сильно отличаться от рекомендуемой цены в 899 долларов, объявленной для модели RTX 4080 12 ГБ.

Инсайдер утверждает, что в RTX 4070 Founders Edition использует графический процессор AD104.

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RTX 4070 Founders Edition будет упрощенной версией RTX 4080 12ГБ.