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iPhone 14 Pro против iPhone 13 Pro, есть ли смысл покупать новый смартфон

iPhone 14 Pro имеет рекомендованную цену 999 долларов за базовый вариант на 128 ГБ, а iPhone 14 Pro Max — по цене 1099 долларов за базовый вариант на 128 ГБ.
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Apple вчера представила новый iPhone 14 Pro и хотя он выглядит почти точно так же, как iPhone 13 Pro (по крайней мере сзади), в устройстве есть несколько значительных обновлений. Фактически, iPhone 14 Pro может стать самым мощным смартфоном на данное время. Итак, если вам интересно, стоит ли новый смартфон 999 долларов, вот подробное сравнение между iPhone 14 Pro и iPhone 13 Pro.

Сравнение iPhone 14 Pro и iPhone 13 Pro.

Представляю вам сравнение iPhone 14 Pro и iPhone 13 Pro по ряду критериев, включая дизайн, характеристики, камеры и элементы пользовательского интерфейса (вы поймете почему).

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iPhone 14 Pro и iPhone 13 Pro: быстрое сравнение характеристик

iPhone 14 Pro

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iPhone 13 Pro
Габаритные размеры 147,5 х 71,5 х 7,85 (мм) 146,7 х 71,5 х 7,65 (мм)
Масса 206 г 204 г
Дисплей 6,1-дюймовый
Super Retina XDR
460 пикселей на дюйм
Функция - Always on Display
120 Гц
Пиковая яркость 2000 нит на улице
Пиковая яркость HDR 1600 нит 		 6,1 дюйма, Super Retina XDR, 460
пикселей на дюйм, 120 Гц, максимальная яркость 1000 нит, пиковая яркость HDR 1200 нит 
Процессор A16 Bionic A15 Bionic
Доступные варианты хранения информации 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ
Степень защиты IP68 IP68
Задняя камера 48 МП, f/1,78 (основная)
12 МП, f/2,2(сверхширокоугольная) 
12 МП, f/2,8 (Telephoto) 
3-кратный оптический зум, 2-кратный оптический зум
15-кратный цифровой зум		 12 МП, f/1,5 (основная)
12 МП, f/1,8 (сверхширокоугольная)
12 МП, f/2,8 (Telephoto) 
3-кратный оптический зум, 2-кратный оптический зум
15-кратный цифровой зум
Передняя камера 12 МП, f/1.9 12 МП, f/2.2
Связь 5G (до 6 ГГц)
WiFi 6 (802.11ax)
Bluetooth 5.3
Двухчастотный GPS
Экстренный вызов SOS через спутник		 5G (до 6 ГГц) WiFi 6 (802.11ax)
Bluetooth 5.0


Дизайн

iPhone 14 Pro имеет тот же дизайн задней панели, что и iPhone 13 Pro. Вы получаете такое же матовое покрытие на заднем стекле и глянцевое покрытие вокруг модуля камеры, а также рамку из нержавеющей стали, которая выглядит хорошо, но является "магнитом" для отпечатков пальцев.

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На задней панели обоих телефонов есть три камеры, хотя в этом году Apple обновила основную камеру до 48-мегапиксельной. Выступ камеры также больше.

iPhone 14 Pro против iPhone 13 Pro: что нового?

Тем не менее, самое большое изменение дизайна впереди. Выемка на iPhone 13 Pro исчезла и теперь заменена вырезом в форме "таблетки". Apple также уменьшила размер массива Face ID на 30% по сравнению с прошлым годом, поэтому "таблетка" значительно меньше, чем выемка. По словам Apple, рамки вокруг дисплея в iPhone 14 Pro тоньше, но лишь незначительно. Фактически, размер экрана iPhone 14 Pro составляет 15,54 см по сравнению с 15,40 см у iPhone 13 Pro.

вырез для таблеток iphone 14 pro

Внизу все тот же порт Lightning, а также решетки динамика и микрофона. Расположение кнопок осталось прежним и нет никаких сюрпризов с кнопкой питания, кнопками громкости или ползунком предупреждений. Все точно так же, как и в предыдущих айфонах.

Дисплей

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Дисплей iPhone 14 Pro также довольно похож на iPhone 13 Pro, с некоторыми очень незначительными отличиями в отношении самого оборудования. Вы получаете одинаковый 6,1-дюймовый экран на обоих телефонах (6,7-дюймовый, если вы купите модель Pro Max), а плотность пикселей остается неизменной — 460 пикселей на дюйм. Хотя разрешение двух телефонов разное, из-за немного большего экрана на 14 Pro.

Разница между iPhone 14 Pro и iPhone 13 Pro заметна в уровнях яркости экрана. В то время как iPhone 13 Pro поддерживал типичную яркость дисплея 1000 нит и яркость HDR 1200 нит, iPhone 14 Pro имеет яркость HDR 1600 нит. Более того, яркость дисплея iPhone 14 Pro может достигать 2000 нит на улице для лучшей видимости.

Оба дисплея поддерживают технологию ProMotion 120 Гц. Однако в iPhone 14 Pro используется новая панель LTPO, которая позволяет дисплею работать с частотой до 1 Гц, тем самым активируя долгожданную функцию Always on Display (AOD). Новый телефон затемнит экран и снизит частоту обновления до 1 Гц, чтобы вы могли видеть уведомления и время, не выводя телефон из спящего режима. Apple также заявляет, что AOD на iPhone 14 Pro будет работать и с живыми уведомлениями, поэтому, если у вас есть таймер или счет игры на экране блокировки, он будет продолжать обновляться в режиме реального времени.

Различия в производительности между iPhone 14 Pro и iPhone 13 Pro

Хотя непрофессиональные версии iPhone 14 поставляются с тем же A15 Bionic, что и прошлогодняя серия iPhone 13, iPhone 14 Pro оснащен новым процессором A16 Bionic. Этот новый чип построен на 4-нм техпроцессе, что означает, что он более эффективен и быстрее, чем A15 Bionic, построенный на 5-нм техпроцессе.

A16 Bionic это 6-ядерный процессор с теми же настройками, что и у A15 Bionic. Есть 2 высокопроизводительных ядра и 4 высокоэффективных ядра. Наряду с этим имеется 5-ядерный графический процессор для удовлетворения всех графических потребностей iPhone 14 Pro. Существует также 16-ядерный нейронный движок, который включает такие функции, как новый фотонный движок для улучшения фотографий, а также другие функции машинного обучения и искусственного интеллекта на iPhone.


Помимо этого, A16 Bionic также имеет механизм отображения, который включает такие функции, как частота обновления 1 Гц для Always On Display, более высокую (2000 нит) яркость и даже сглаживание и другие анимации, которые работают по всей системе и особенно на Dynamic Island (новый вырез для показа уведомлений и анимаций iOS).

Хотя нам еще предстоит увидеть реальную производительность нового A16 Bionic, можно с уверенностью сказать, что это будет один из самых быстрых процессоров для смартфонов и он должен быть значительно лучше, чем A15 Bionic, который он заменяет. Тем не менее, следует отметить, что A15 Bionic не очень уступает "старшему брату" и еще несколько лет он будет надежным чипсетом для смартфонов.

Dynamic Island на смартфоне iPhone 14 Pro

Так что же такое Dynamic Island? Что ж, благодаря новому отверстию в виде таблетки, вырезанному на дисплее iPhone 14 Pro, Apple придумала совершенно новый набор элементов пользовательского интерфейса и взаимодействия с пользователем, которые делают iPhone намного более интуитивно понятным и удобным для пользователя.

По сути, iPhone 14 Pro (и Pro Max) использует область вокруг выреза в форме таблетки для таких вещей, как отображение определенных уведомлений, всплывающая информация, которая в противном случае занимала бы дополнительный экран и многое другое. В примерах, показанных Apple, мы видим уведомления AirDrop, появляющиеся в Dynamic Island, анимацию Face ID, воспроизведение музыки, таймеры и многое другое.

iPhone 14 Pro против iPhone 13 Pro: что нового?iPhone 14 Pro против iPhone 13 Pro: что нового?

Более того, Dynamic Island позволит пользователям нажать и удерживать, чтобы получить доступ к своего рода быстрому виджету для управления приложением, которое работает на Dynamic Island. Это означает, что вы можете легко управлять такими функциями, как музыка, подкасты, таймеры и т. д., не выходя из приложения, в котором вы работаете. Dynamic Island принимает различные формы в зависимости от отображаемой в нем информации.

Похоже, что он также заменяет всплывающие окна, например те, которые появляются при перемещении ползунка предупреждений, подключении AirPods и т. д. Эти подсказки теперь будут отображаться в Dynamic Island на iPhone 14 Pro, что должно сделать их менее навязчивыми, чем они прямо сейчас.

Камеры

Переходя к камерам, iPhone 14 Pro тут тоже имеет некоторые улучшения. В новом iPhone установлена 48-мегапиксельная основная камера в паре со сверхширокоугольным телеобъективом 12 МП. Эта основная 48-мегапиксельная камера выполняет четырехпиксельное бинирование, поэтому по умолчанию вы получите 12-мегапиксельные фотографии, но она будет захватывать больше света. Кроме того, в телефоне используется кнопка для 2-кратного увеличения.

айфон 14 про основная камера

С другой стороны, iPhone 13 Pro оснащен тройной задней камерой на 12 Мп и не имеет кнопки 2-кратного увеличения (хотя вы можете увеличивать цифровое масштабирование с помощью диска увеличения).

На передней панели новый iPhone оснащен тем же 12-мегапиксельным сенсором, но диафрагма была улучшена до f/1,9 по сравнению с диафрагмой f/2,2 в iPhone 13 Pro. Это означает, что селфи с iPhone 14 Pro должны получаться лучше в условиях низкой освещенности. Более того, в новом iPhone также реализована автофокусировка селфи-камеры. Таким образом, вы можете делать групповые селфи с большей фокусировкой и большей детализацией.

Две SIM-карты и eSIM

iPhone уже некоторое время поддерживает две SIM-карты с конфигурацией nano SIM + eSIM в большинстве стран. Однако в iPhone 14 Pro, Apple удаляет лоток для SIM-карты из американских моделей iPhone. Это означает, что клиенты из США смогут использовать eSIM только в iPhone 14 Pro.

У iPhone 13 Pro был лоток для SIM-карты в который можно было установить nano-SIM-карту, а также поддержка дополнительной eSIM.

Цены

iPhone 14 Pro имеет рекомендованную цену 999 долларов за базовый вариант на 128 ГБ, а iPhone 14 Pro Max — по цене 1099 долларов за базовый вариант на 128 ГБ. Это хорошо, потому что Apple сохранила цены на новые iPhone такими же, как и в прошлом году, хотя ходили слухи, что цена на новый iPhone 14 Pro может немного вырасти.

iPhone 14 Pro: стоит ли обновляться?

Переходя к самому важному вопросу из всех: стоит ли iPhone 14 Pro своих денег? Ну, ответ зависит от обстоятельств. Для начала, если у вас iPhone 12 или новее, вам не нужно обновляться прямо сейчас. Во-первых, ваш телефон легко прослужит вам еще пару лет, так зачем тратить деньги? Однако единственная причина, по которой я бы порекомендовал кому-то с iPhone 12 или новее, приобрести iPhone 14 Pro, — это новый дизайн, Dynamic Island и конечно же новая система камер.

С другой стороны, если вы используете более старый iPhone,например iPhone XR, обновление до iPhone 14 Pro вполне будет оправданным делом. В конце концов, вы получите гораздо более быстрый процессор, значительно улучшенные камеры, лучший дисплей с более высокой яркостью и частотой обновления ProMotion 120 Гц.

Итоги

Если вы планируете перейти на iPhone 14 Pro с iPhone 13 Pro, нужно учитывать, что новый iPhone 14 Pro поставляется с кучей действительно интересных новинок. вещи. Вы получаете совершенно новый дизайн, элементы пользовательского интерфейса с Dynamic Island, улучшенную 48-мегапиксельную камеру и новый процессор A16 Bionic. И все это по той же стартовой цене в 999 долларов.


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Козак Турчинов
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да вообще айфоны не имеет смысла брать! для тех кто использует смартфон а не понтуется
iPhone 14 Pro против iPhone 13 Pro, есть ли смысл покупать новый смартфон
Вежливый Excalibur
17:26
раха в ответ наебнет электростанцию в воронеже. как недавно в белгороде. экономика запада раху вообще не замечает дaлбаeб. китай уже схлопывается. а если у него еще и рынок отобрать как у рахи то схло...
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ахахах
17:24
щас не август и не март уже
В августе россияне стали в 2.5 раза меньше интересоваться новостными сайтами, чем в марте
Tant-Ogly
17:24
я прогу написал и управляю чужими компами через телеграм бота. кто скачает мою прогу тот встрял, яже говорил я хакер, сегодня одному винду обнулил
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D3m0n
17:23
Она и так косая, за что ты её ещё больше уплющил?
Байрактары позавидуют - В России создан дрон, способный садиться на корабль даже в сильный шторм
Aslan Heroes
17:22
Так игра в стиме останется, просто не будет доступна для России(ты её в стиме не смог бы купить по нормальному даже если бы она осталась лол). Меняй регион, покупай.
Официально: Steam-версию Atomic Heart в России и СНГ уберут — в данном регионе игра будет продаваться только через VK Play
Муж_ЗАГЛOTA
17:21
скоро вам будет и 8 и 9, а может и 10 и 11 .... фрицев жалеть себя не уважать, особенно если они еще и ЖП вылизывают пиндостану!
Советская символика в Аtomic Heart может задеть чувства некоторых игроков, но игра выходит отличная
Вежливый Excalibur
17:21
eбaть ты ограниченный дaлбаеб. но труба то хоть дуступна в твоем гулаге?
В США запретят экспорт топовых графических процессоров в Россию и Китай
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