60-летний Масаясу Ито принимал участие и руководил многими наиболее признанными и успешными проектами PlayStation.

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Один из ключевых сотрудников подразделения Sony PlayStation решил уйти в отставку. 60-летний Масаясу Ито принимал участие и руководил многими наиболее признанными и успешными проектами PlayStation. Ито, который в настоящее время является исполнительным вице-президентом Sony Interactive Entertainment и руководителем аппаратного обеспечения PlayStation, уйдет в отставку 1 октября 2022 года. Учитывая, что Ито сыграл ключевую роль в успешных консолях PlayStation 4 и PlayStation 5, сможет ли компания быть такой же без него? К счастью, у Sony кажется есть план.

Sony объявила о предстоящем уходе Ито в кратком пресс-релизе. Как отмечает Bloomberg, Ито уходит на пенсию после успешной карьеры, насчитывающей пять десятилетий. Он присоединился к компании в 1986 году и оставался в ней все эти годы, вплоть до выхода на пенсию. Его первые должности были связаны с автомобильным аудиооборудованием, но как только он перешел в подразделение консолей в 2000 году, он оставался там до конца своей долгой карьеры. И какая это была успешная карьера — Ито лично руководил разработкой некоторых из самых популярных на сегодняшний день продуктов Sony.





Ито руководил разработкой PlayStation 4, которая была продана тиражом более 117 миллионов единиц. Хотя PS2 остается более успешной, продано не менее 155 миллионов единиц, на PS4 сейчас играют миллионы геймеров и она остается одной из самых популярных современных консолей.Успехи Ито выходят за рамки PS4: он также работал над созданием гарнитуры PSVR и PlayStation 4 Pro, не говоря уже о последней консоли Sony PlayStation 5. Ито рассказал о разработке консоли PS5 в своем блоге еще в 2020 году, проработав пять лет вместе со своей командой инженеров над проектированием и разработкой устройства.

План Sony в отношении консоли PlayStation 5 состоял в том, чтобы снизить уровень шума и улучшить охлаждение и это лишь некоторые из вещей, в которые внес свой вклад Ито. К сожалению, консоль по-прежнему страдает от проблем с поставками, но у Sony похоже есть план, как решить эту проблему в ближайшее время.

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Согласно сообщению Sony, ответственность за всю платформу PlayStation будет переложена на Хидэаки Нишино, старшего вице-президенте PlayStation, который подчиняется непосредственно Джиму Райану, президенту SIE. Это означает, что с консолью и всем игровым подразделением Sony не должно происходить серьезных изменений, но это безусловно конец эпохи, которая прошла под руководством талантливого Масаясу Ито.