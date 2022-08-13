Он и его пособники купили технологии, которые уже принадлежали американской компании.

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Американская компания Qualcomm стала жертвой изощренного мошенничества. The Los Angeles Times сообщает, что правоохранительные органы выдвинули обвинения против бывшего вице-президента Qualcomm по исследованиям Кариму Араби и еще трем сотрудникам за то, что они потратили 150 миллионов долларов в 2015 году на приобретение технологий, которые у компании уже были. После того, как Карим Араби придумал более быстрый метод тестирования процессоров, команда мошенников разработала схему, которая заключалась в том, что канадская аспирантка (сестра Араби) изобрела этот метод и коммерциализирует его через собственный стартап. По словам юристов Qualcomm, бывший вице-президент скрывал свое участие в разработке нового метода тестирования, а его сестра даже сменила имя для того, чтобы Qualcomm купила этот стартап. Хотя по закону компания владеет изобретениями Карима Араби.

Араби покинул Qualcomm в июне 2016 года. Прокуратура также утверждает, что «четверка мошенников» отмывала деньги с помощью методов, включающих беспроцентные кредиты и покупку зарубежной недвижимости. Наказание может быть суровым, если суд признает виновным Араби и его пособников. Каждому из них может грозить до 20 лет тюрьмы и штраф в размере 250 000 долларов или удвоение суммы, которую они заработали в результате мошенничества.

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Qualcomm подала в суд на Араби и его сестру, которая является генеральным директором стартапа в 2017 году. Это дело было закрыто без последствий для мошенников в 2018 году, но открыло дверь для нового судебного процесса и похоже, что теперь Карим Араби не уйдет от правосудия.