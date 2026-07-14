Специалисты iFixit провели независимую разборку устройства, чтобы проверить заявленный показатель.

Тайваньская компания ASUS присвоила своему игровому планшету ROG Flow Z13 (модельный ряд 2025 года) максимальный рейтинг ремонтопригодности 10 из 10 баллов в рамках французской государственной системы маркировки электроники. Однако независимая лаборатория iFixit провела техническую экспертизу и полную разборку устройства, по итогам которых не согласилась с заявлением производителя и оценила ремонтопригодность аппарата в 7 баллов из 10.

Источник: iFixit

реклама

С 2021 года законодательство Франции обязывает производителей публиковать индекс ремонтопригодности, который рассчитывается на основе предоставленных самими компаниями данных о простоте разборки, доступности инструкций и запчастей. Оценка ASUS базировалась на этих критериях. Специалисты iFixit инициировали независимую проверку для верификации заявленных параметров гибридного портативного компьютера.

В ходе аппаратного анализа инженеры iFixit подтвердили наличие ряда конструктивных решений, упрощающих базовое сервисное обслуживание. Дисплейный модуль демонтируется без использования термической обработки и специализированных растворителей благодаря отказу от применения плотного клеевого слоя. Аккумуляторная батарея зафиксирована внутри корпуса с помощью винтов. Дополнительно обеспечен прямой доступ к модулям камер и твердотельному накопителю формата M.2. Конструкция корпуса позволяет заменить накопитель без полного разбора планшета через специальный отсек под откидной подставкой.

Источник: ASUS

Снижение итоговой оценки до 7 баллов обусловлено архитектурой материнской платы и политикой распространения запчастей. Ключевые компоненты, включая чипы оперативной памяти, беспроводной модуль связи Wi-Fi и интерфейсные порты, припаяны к текстолиту материнской платы. Данная компоновка полностью исключает возможность самостоятельного увеличения объема оперативной памяти. В случае аппаратного сбоя модуля связи или механического повреждения разъемов сервисному центру с большой вероятностью потребуется замена материнской платы целиком, что ведет к значительным финансовым затратам на ремонт.

Дополнительным фактором, повлиявшим на итоговый балл, стала политика компании в отношении сервисной поддержки. Согласно методологии iFixit, 80% оценки зависит от аппаратного дизайна, а 20% — от наличия публичных руководств по ремонту и доступности комплектующих. Эксперты зафиксировали неполноту технической документации в открытом доступе для мирового рынка, а также неравномерную доступность оригинальных запасных частей для потребителей за пределами Франции, в частности на территории США.

Источник: iFixit

Заключение лаборатории iFixit сводится к тому, что ROG Flow Z13 демонстрирует высокую для своего форм-фактора доступность изнашиваемых компонентов (батарея, экран, накопитель), однако отсутствие модульности критических узлов материнской платы и ограниченный доступ к запчастям не позволяют подтвердить максимальный балл.