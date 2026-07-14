Тайваньская компания ASUS присвоила своему игровому планшету ROG Flow Z13 (модельный ряд 2025 года) максимальный рейтинг ремонтопригодности 10 из 10 баллов в рамках французской государственной системы маркировки электроники. Однако независимая лаборатория iFixit провела техническую экспертизу и полную разборку устройства, по итогам которых не согласилась с заявлением производителя и оценила ремонтопригодность аппарата в 7 баллов из 10.
С 2021 года законодательство Франции обязывает производителей публиковать индекс ремонтопригодности, который рассчитывается на основе предоставленных самими компаниями данных о простоте разборки, доступности инструкций и запчастей. Оценка ASUS базировалась на этих критериях. Специалисты iFixit инициировали независимую проверку для верификации заявленных параметров гибридного портативного компьютера.
В ходе аппаратного анализа инженеры iFixit подтвердили наличие ряда конструктивных решений, упрощающих базовое сервисное обслуживание. Дисплейный модуль демонтируется без использования термической обработки и специализированных растворителей благодаря отказу от применения плотного клеевого слоя. Аккумуляторная батарея зафиксирована внутри корпуса с помощью винтов. Дополнительно обеспечен прямой доступ к модулям камер и твердотельному накопителю формата M.2. Конструкция корпуса позволяет заменить накопитель без полного разбора планшета через специальный отсек под откидной подставкой.
Снижение итоговой оценки до 7 баллов обусловлено архитектурой материнской платы и политикой распространения запчастей. Ключевые компоненты, включая чипы оперативной памяти, беспроводной модуль связи Wi-Fi и интерфейсные порты, припаяны к текстолиту материнской платы. Данная компоновка полностью исключает возможность самостоятельного увеличения объема оперативной памяти. В случае аппаратного сбоя модуля связи или механического повреждения разъемов сервисному центру с большой вероятностью потребуется замена материнской платы целиком, что ведет к значительным финансовым затратам на ремонт.
Дополнительным фактором, повлиявшим на итоговый балл, стала политика компании в отношении сервисной поддержки. Согласно методологии iFixit, 80% оценки зависит от аппаратного дизайна, а 20% — от наличия публичных руководств по ремонту и доступности комплектующих. Эксперты зафиксировали неполноту технической документации в открытом доступе для мирового рынка, а также неравномерную доступность оригинальных запасных частей для потребителей за пределами Франции, в частности на территории США.
Заключение лаборатории iFixit сводится к тому, что ROG Flow Z13 демонстрирует высокую для своего форм-фактора доступность изнашиваемых компонентов (батарея, экран, накопитель), однако отсутствие модульности критических узлов материнской платы и ограниченный доступ к запчастям не позволяют подтвердить максимальный балл.