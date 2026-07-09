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Fantoci
В прошивке роутеров Tenda обнаружена уязвимость для входа под правами администратора и без пароля
Получив административный доступ, злоумышленник может удалённо и без авторизации изменять настройки устройства, отключать функции безопасности или полностью перенастраивать маршрутизатор, что может привести к компрометации всей локальной сети.
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Специалисты по кибербезопасности из координационного центра CERT при Университете Карнеги-Меллона обнаружили критическую уязвимость в прошивке сетевых устройств компании Tenda, позволяющую удаленным злоумышленникам обходить процесс авторизации и получать полный контроль над оборудованием.

Автор: Евгений Козырев. Источник изображения: Eldorado

Уязвимости присвоен идентификатор CVE-2026-11405. Согласно бюллетеню CERT/CC (VU#213560), опубликованному 6 июля 2026 года, проблема затрагивает встроенное программное обеспечение как минимум пяти линеек маршрутизаторов, включая модели FH1201, W15E, AC10, AC5 и AC6. Уязвимость, обнаруженная анонимным исследователем, квалифицируется как наличие недокументированного механизма аутентификации.

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Технический анализ показывает, что проблема кроется в бинарном файле встроенного веб-сервера (/bin/httpd). При штатной работе функция login() проверяет учетные данные пользователя с использованием MD5-хеширования. Однако при неудачной стандартной авторизации система активирует альтернативный алгоритм: сервер запрашивает резервный пароль из конфигурации устройства с помощью команды GetValue("sys.rzadmin.password").

Сверка введенных данных с резервным паролем осуществляется в виде простого текста посредством функции strcmp(), без криптографической защиты. Поскольку проверка имени пользователя на этом этапе игнорируется, использование любого произвольного логина в связке с бэкдор-паролем немедленно предоставляет злоумышленнику высшие права администратора (role=2).

Источник изображения: commons.wikimedia.org

Несанкционированный доступ к веб-интерфейсу позволяет вносить критические изменения в конфигурацию маршрутизатора: модифицировать правила межсетевого экрана, изменять настройки DNS-серверов, управлять переадресацией портов и устанавливать сторонние прошивки. Это создает прямую угрозу перехвата трафика и компрометации внутренних сетей.

По состоянию на 9 июля 2026 года официальный патч безопасности отсутствует. Китайский производитель сетевого оборудования Tenda не прокомментировал ситуацию, не предоставил сроки выпуска обновлений и не подтвердил окончательный список затронутых устройств.

До выпуска программного исправления эксперты CERT/CC настоятельно рекомендуют владельцам оборудования полностью отключить опцию удаленного администрирования. Дополнительными мерами снижения рисков названы ограничение доступа к веб-интерфейсу исключительно локальной сетью и изменение стандартного LAN IP-адреса маршрутизатора во избежание обнаружения автоматизированными сканерами уязвимостей.

#роутер #маршрутизатор #tenda #cve-2026-11405
Источник: tomshardware.com
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