Bitmain, крупнейший игрок на рынке, начал производство специализированного оборудования в США в декабре 2024 года, вскоре после возвращения Дональда Трампа в Белый дом и восстановления импортных пошлин.

Китайские производители оборудования для майнинга биткоинов переносят производство в США, чтобы избежать высоких американских пошлин. По данным Министерства торговли США, импорт майнинг-устройств из Китая сократился на 30% за первый квартал 2025 года, в то время как инвестиции в американские фабрики выросли на $2,5 млрд. Эксперты отмечают, что это не просто реакция на экономические меры, но попытка адаптироваться к геополитической конкуренции.

Китай долгое время доминировал в индустрии майнинга биткоинов. До 2021 года на страну приходилось более 70% мирового хешрейта (вычислительной мощности для добычи криптовалюты). Однако в 2021 году власти КНР ввели запрет на майнинг и криптовалютные транзакции, сославшись на риски для финансовой стабильности и высокое энергопотребление. Это вынудило майнеров и компании, такие как Bitmain, перенести операции за рубеж, сохранив при этом лидерство в производстве оборудования.

Соединенные Штаты демонстрируют противоположный подход, целенаправленно стимулируя развитие национальной индустрии биткоина. Так, в апреле 2025 года глава Министерства торговли США Говард Латник обратился к майнинговым компаниям с призывом размещать свои вычислительные центры и строить собственные генерирующие мощности на территории страны. Благодаря политическому курсу администрации Трампа, ориентированному на поддержку криптовалют и возвращение производств в США, американский рынок стал крайне притягательным для поставщиков из КНР. Вместе с тем, сильная зависимость майнеров в США от поставок китайского оборудования порождает серьезные риски: аналитики предупреждают, что возможное введение экспортных ограничений со стороны Пекина способно подорвать стабильность всей сети биткоина.

Эскалация торгового конфликта между Соединенными Штатами и Китаем вынудила ведущих производителей оборудования для майнинга — Bitmain, MicroBT и Canaan — спешно организовывать сборочные предприятия на американской территории. Катализатором этого процесса стало введение Вашингтоном весной 2025 года новых импортных пошлин в размере 30% на товары из КНР, при этом сохраняется вероятность их дальнейшего ужесточения.

Первопроходцем стала компания Bitmain, лидер рынка, которая инициировала локализацию производства в США еще в декабре 2024 года, назвав это «стратегическим шагом». Вскоре за ней последовала Canaan, запустившая в апреле 2025 года пилотную производственную линию. Для Canaan этот шаг особенно важен, учитывая, что в 2024 году рынок США обеспечил компании 40% всей выручки. Третий крупный игрок, MicroBT, также официально подтвердил, что «активно реализует стратегию локализации в США» для минимизации последствий тарифной политики.

Хотя уклонение от пошлин является очевидным катализатором, глубинные причины этого маневра лежат в плоскости геополитики и национальной безопасности. Американские власти и эксперты все чаще выражают обеспокоенность по поводу критической зависимости страны от китайского оборудования. Сложился серьезный дисбаланс: в США сосредоточено более 30% мирового майнинга биткоинов, но 90% используемого для этого оборудования производится в Китае.

Столь значительная концентрация поставок в одних руках формирует серьезные уязвимости. Согласно экспертным заключениям, возможное введение экспортных ограничений или манипуляции с объемами поставок со стороны Китая способны подорвать стабильность функционирования сети Bitcoin. Это, в свою очередь, негативно отразится на американских инвесторах и пользователях. При этом тревогу вызывают не только потенциальные сбои в логистике, но и риски в сфере кибербезопасности. В частности, существует вероятность диверсий или шпионской деятельности, осуществляемой через оборудование, интегрированное в энергетическую инфраструктуру США.

Ярким примером серьезности этих опасений стал инцидент в мае 2024 года, когда президент США Джо Байден своим указом заставил китайскую компанию MineOne продать майнинговую ферму в Вайоминге из-за ее близости к базе ВВС, где размещаются межконтинентальные баллистические ракеты. В указе прямо говорилось, что наличие иностранного оборудования вблизи стратегического объекта «представляет угрозу нацбезопасности США».

Именно в этом контексте перенос производства становится для китайских компаний не просто способом сэкономить на пошлинах, а жизненно важной стратегией выживания. Гуан Ян, технический директор провайдера криптотехнологий Conflux Network, точно охарактеризовал ситуацию: «Это выходит за рамки тарифов. Это стратегический поворот к «политически приемлемым» источникам оборудования». Получая маркировку "Made in the USA", производители надеются снять с себя подозрения и закрепиться на самом прибыльном для себя рынке.