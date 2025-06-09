Нововведние тестируется участниками программы Windows Insider и станет доступно всем пользователям к концу июня 2025 года.

Компания Microsoft значительно расширила возможности взаимодействия с Android-устройствами в операционной системе Windows 11. В последнем обновлении операционной системы прямо в меню «Пуск» появилась панель приложения «Связь с телефоном» (Phone Link). В настоящее время нововведение тестируется среди участников программы Windows Insider, а для всех остальных пользователей оно станет доступно к концу июня 2025 года. Следует отметить, что владельцы Android-смартфонов получат более широкие возможности интеграции с Windows 11 по сравнению с пользователями iPhone.

Благодаря этому обновлению пользователи смогут отображать экран своего Android-устройства прямо на рабочем столе Windows 11, выбрав имя или значок устройства в обновленной панели меню «Пуск». По данным портала Windows Latest, успешно опробовавшего эту функцию на смартфоне Samsung, раньше для этого приходилось отдельно открывать приложение «Связь с телефоном».

Теперь процесс стал гораздо удобнее. Несмотря на то, что система по-прежнему задействует «Связь с телефоном» в фоновом режиме, запускать его вручную больше не нужно. Следует отметить, что пока не подтверждено, работает ли дублирование экрана таким же образом на устройствах Pixel — ранее попытки использовать Phone Link для этой цели на Pixel оказывались неудачными.

Сама панель расположена в правой части меню «Пуск» и открывает быстрый доступ к уведомлениям, сообщениям и списку вызовов со смартфона.

Для владельцев iPhone интеграция по-прежнему носит ограниченный характер, что связано с закрытостью экосистемы iOS. Им доступны базовые возможности, например просмотр сообщений и фотографий, однако функции дублирования экрана и потоковой передачи приложений недоступны. Пока что они остаются прерогативой macOS.