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Fantoci
Nintendo Switch 2 получит поддержку технологий Nvidia DLSS и трассировку лучей
Если верить Nvidia, то внутри Switch 2 будет трудиться графический чип с особыми ядрами: RT-ядрами для той самой трассировки лучей и тензорными ядрами, которые и отвечают за работу DLSS.

Японская компания Nintendo всегда шла своим уникальным путем, игнорируя гонку мегагерц и терафлопс, но теперь, по всей видимости, решила удивить всех нас новой Switch 2. Впервые за долгое время чувствуется, что они всерьез взялись за графику – да так, чтобы не отставать от трендов. Это прямо-таки знаковый момент для тех, кто любит оригинальную Nintendo, но иногда вздыхал, глядя на картинку в играх конкурентов.

На недавней презентации Nintendo Direct нам показали вполне ожидаемые вещи: экран побольше, поддержку HDR для сочных красок (что всегда приятно), обещали подтянуть частоту кадров и даже 4K при игре на телевизоре через док-станцию. Все это здорово, конечно, стандартный набор улучшений. Но самое интересное, как водится, скрывалось в деталях, и раскрыла их Nvidia – технологический гигант, который, по сути, и разработал "кремниевое сердце" новой консоли.

И вот тут начинается самое любопытное. Оказывается, новый игровой чип от Nvidia для Switch 2 – это не просто очередная железка. Он будет нести на борту две технологии, которые сейчас у всех на слуху в мире ПК-гейминга и мощных консолей: трассировку лучей (Ray Tracing) и DLSS. Это подтвердили официально, хотя и без лишней помпезности, на встрече с прессой. По сути, Nintendo делает ход конем, внедряя продвинутую графику на базе искусственного интеллекта. Неожиданно? Еще как!

Что это даст нам, консольным геймерам? Трассировка лучей – это про реализм. Представьте себе честное, физически корректное освещение, тени, которые ведут себя как настоящие, отражения в воде или на металле, меняющиеся в реальном времени, когда вы бегаете по игровому миру. Это может кардинально изменить атмосферу в играх. А DLSS (Deep Learning Super Sampling) – это вообще своего рода магия. Технология использует ИИ, чтобы "достроить" картинку из более низкого разрешения до высокого, делая ее четче и детальнее без существенной потери производительности. Это значит, что игры смогут выглядеть лучше, работать плавнее, и даже старые тайтлы потенциально получат второе дыхание на новом железе.

Nvidia утверждает, что ее новые технологии отвечают за отслеживание лиц и удаление фона с помощью ИИ, используемые в GameChat с поддержкой видео.

Забавно, что мощности ИИ-ядер Nvidia пригодятся не только для графических наворотов. Их задействуют и для новой фишки в GameChat (видимо, их фирменном чате) – можно будет стримить игру с наложенным видео вашего лица, при этом система сама будет его отслеживать и убирать фон. Такая вот интеграция с реальностью. Правда, для этого фокуса придется раскошелиться на специальную камеру от Nintendo (говорят, баксов 60 будет стоить) или искать альтернативу.

Чтобы ни у кого не осталось сомнений, один из боссов Nintendo, программист Такухиро Дота, лично подтвердил – да, трассировка будет, и да, DLSS активно используется при разработке. Его слова звучали довольно уверенно: "DLSS нам необходима", а "новый GPU поддерживает трассировку лучей".

Но, как это часто бывает с Nintendo (да и с Nvidia тоже, чего уж там), пока все это звучит немного загадочно. Технических подробностей – кот наплакал. Говорят, Nintendo не любит копаться в спецификациях на публике, перекладывая эту часть на Nvidia. А Nvidia... ну, Nvidia пока больше говорит о том, какие они молодцы, чем о том, что именно стоит внутри чипа. Так что нам, геймерам, остается только гадать и ждать. Релиз Switch 2 вроде как намечен на 5 июня – вот тогда, наверное, и начнут всплывать настоящие детали. Очень хочется верить, что ожидания оправдаются, и Nintendo действительно покажет что-то впечатляющее.

#nvidia #dlss #трассировка лучей #nintendo switch 2
Источник: ign.com
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