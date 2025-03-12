Популярная социальная сеть TikTok хочет, чтобы подростки прекращали использовать приложение после 22:00

Современные подростки проводят огромное количество времени в социальных сетях, и TikTok, безусловно, является одним из лидеров по популярности среди молодежи. В стремлении сбалансировать использование платформы и позаботиться о здоровье своих юных пользователей, TikTok внедряет ряд новых функций, направленных на ограничение времени, проводимого в приложении, особенно в вечерние часы. Самым заметным нововведением станет автоматическая блокировка ленты рекомендаций для подростков младше 16 лет после 22:00.

Новая функция "Время отдыха" (Time Away), предназначенная для детей до 16 лет, призвана помочь им подготовиться ко сну и избежать засиживания в TikTok допоздна. Если юный пользователь, увлекшись бесконечной лентой "Рекомендованное", пропустит установленное "время отбоя", приложение тактично напомнит о необходимости сделать перерыв. Сначала появится ненавязчивое уведомление, сопровождаемое успокаивающей музыкой. Если же подросток проигнорирует первое предупреждение и продолжит листать ленту, TikTok покажет уже более настойчивое напоминание во весь экран, которое будет сложнее пропустить. В перспективе разработчики планируют интегрировать в эту функцию элементы медитации, что должно еще больше способствовать расслаблению и улучшению сна у детей.

Помимо этого, TikTok расширяет возможности "Семейных настроек" (Family Pairing), инструмента родительского контроля, запущенного несколько лет назад. Теперь родители смогут воспользоваться новой функцией "Время отдыха", чтобы устанавливать не только общее время использования приложения, но и конкретные периоды, когда ребенку следует отдохнуть от экрана. Например, можно задать расписание регулярных перерывов, способствуя тем самым формированию более дисциплинированного подхода к использованию TikTok. В случаях, когда подростку потребуется дополнительное время, он сможет отправить запрос родителям, которые и будут принимать окончательное решение. Таким образом, родители получают более гибкий и удобный инструмент для контроля экранного времени своих детей.

Тестирование функции медитации в TikTok

В рамках "Семейных настроек" также значительно повышается прозрачность использования приложения подростками. Родители получат возможность видеть полный список подписок своего ребенка, а также информацию о заблокированных и подписанных на него аккаунтах. Представители TikTok уверены, что такая открытость поможет родителям лучше понимать, каким контентом интересуется их ребенок, и вести с ним более предметный диалог о безопасном и ответственном поведении в цифровой среде, развивая необходимые навыки цифровой грамотности.

В дополнение к новым функциям, TikTok продолжает совершенствовать технологии подтверждения возраста, включая машинное обучение, чтобы предотвратить регистрацию в приложении детей младше 13 лет. Компания ByteDance, владеющая TikTok, также сотрудничает с крупным международным телекоммуникационным холдингом Telefónica, чтобы изучить возможность использования данных от мобильных операторов для более надежного подтверждения возраста пользователей.

Внедрение этих мер безопасности происходит на фоне сохраняющейся неопределенности относительно будущего TikTok в США, где приложение столкнулось с политическим давлением. Временное разрешение на работу TikTok в США продлено до 5 апреля, и для дальнейшего функционирования платформе, возможно, потребуется изменить структуру собственности. Вполне вероятно, что анонсированные нововведения, направленные на защиту подростков, являются частью стратегии TikTok по укреплению своей репутации и демонстрации ответственного подхода к безопасности пользователей, что может сыграть свою роль в решении вопроса о будущем приложения на американском рынке.