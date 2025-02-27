В ночном небе выстроятся в ряд семь планет, и для его наблюдения не придётся засиживаться до полуночи.

В ближайшие дни Вселенная подарит нам уникальную возможность стать свидетелями "парада планет" – редкого астрономического события, когда сразу семь планет Солнечной системы выстроятся в одну линию. И самое приятное, что для наблюдения этого небесного спектакля вам не придется бодрствовать до рассвета.

Важно отметить, что наша собственная планета, Земля, также является частью этого космического "шествия", поэтому земные наблюдатели получат шанс увидеть сразу семь наших ближайших соседей по Солнечной системе. Это явление, известное как "парад планет", происходит благодаря особенностям космического пространства. Дело в том, что все планеты вращаются вокруг Солнца примерно в одной плоскости. Иногда, в зависимости от положения планет на своих орбитах, несколько из них оказываются на одной стороне от Солнца по отношению к Земле, создавая иллюзию их тесного "соседства" на ночном небе.

Предвестников этого грандиозного парада можно было наблюдать в прошлом месяце, когда на небосклоне одновременно сияли Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. (Уран и Нептун также присутствовали, но для их обнаружения потребовался бы телескоп). Меркурий, словно опаздывающий гость, присоединится к этому впечатляющему небесному представлению чуть позже на этой неделе. С его появлением все семь планет станут доступны для обозрения на одном участке неба, но имейте в виду, что их яркость будет различаться.

Уже сегодня вечером, после захода солнца, у вас есть шанс увидеть "парад" из шести планет. Марс, Юпитер и Уран будут украшать юго-восточную часть небосвода, а Венера, Сатурн и Нептун – юго-западную. Меркурий завершит эту великолепную семерку, появившись в юго-западном секторе неба в пятницу, 28 февраля. После этого момента Меркурий, Сатурн и Нептун скроются в лучах Солнца, став невидимыми для земного наблюдателя. Следующий полноценный "парад планет" в таком составе нам предстоит ждать до 2040 года.

Где планеты появятся вскоре после захода Солнца вечером 28 февраля 2025 года

Чтобы в полной мере насладиться этим астрономическим явлением и увидеть все семь планет, начинайте наблюдения примерно через полчаса после заката, когда сумеречный свет окончательно рассеется. Для жителей Северного полушария оптимальное время для обзора наступит около 20:30 по местному времени. Позже, Меркурий, Венера, Сатурн и Нептун начнут постепенно опускаться за горизонт. К 23:30 останутся видимыми лишь Марс, Юпитер и Уран, причем Марс будет последней планетой, исчезающей с небосклона незадолго до восхода солнца. Большинство планет можно будет различить невооруженным глазом, однако для наблюдения Урана и Нептуна вам потребуется телескоп или бинокль с хорошим увеличением.

Как и для любых астрономических наблюдений, идеальными условиями станут места, удаленные от городской засветки. Астрономы рекомендуют выбирать открытую местность с беспрепятственным обзором горизонта, поскольку некоторые планеты могут располагаться низко над горизонтом. Для сохранения ночного зрения и лучшей адаптации глаз к темноте, старайтесь минимизировать использование гаджетов и ярких экранов, заменив их, при необходимости, на специализированные астрономические приложения, работающие в "ночном режиме".