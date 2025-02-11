Нововведения коснулись прежде всего механик, связанных с принудительным просмотром рекламных материалов.

На этой неделе внимание разработчиков игр и обычных игроков приковано к недавнему решению Valve, которая внесла значительные изменения в правила своей цифровой дистрибуции Steam. Теперь на платформе под строжайшим запретом оказываются игры, в бизнес-модель которых заложена обязательная демонстрация рекламы. Это означает, что разработчики больше не смогут выпускать проекты, требующие от игроков принудительного просмотра рекламных роликов или кликов по баннерам для продолжения игрового процесса. Аналогичное ограничение распространяется и на систему вознаграждений за рекламную активность – игры, поощряющие пользователей внутриигровыми бонусами за просмотр рекламы, также будут отклонены при модерации в Steam.

Новые правила уже вступили в силу после обновления руководства для разработчиков Steamworks, являющегося основным источником информации о правилах платформы, доступных инструментах и технических аспектах публикации игр. В рамках последнего обновления правил был создан специальный раздел "Реклама в Steam", четко разграничивающий допустимые и недопустимые формы интеграции маркетинговых материалов в игровой контент. Именно в этом разделе Valve прямо декларирует недопустимость использования "оплаченной рекламы в качестве фундаментальной бизнес-модели игры". Иными словами, принцип "сначала реклама – потом игра" отныне полностью противоречит политике Steam. Игрокам не должны создавать искусственные барьеры в виде рекламных пауз, прерывающих геймплей или необходимых для дальнейшего продвижения по сюжету.

В обновленных правилах Steamworks особо подчеркивается: "Если экономическая модель вашей игры строится вокруг показа рекламы с внешних платформ, вам необходимо полностью исключить подобные элементы до момента публикации проекта в Steam".

Логотипы брендов, такие как изображенные здесь Nike и Motorola, по-прежнему допустимы, поскольку они «не нарушают общий порядок и соответствуют контексту игры».

Более того, под запрет попали и игры, которые "пытаются предоставить дополнительную ценность игрокам посредством рекламы". Это относится к практике начисления внутриигровой валюты, разблокировки контента, предоставления временных бонусов или других поощрений за просмотр рекламных объявлений. Хотя подобные схемы монетизации традиционно ассоциируются с мобильными играми, настольные ПК-игры также не полностью застрахованы от подобных тенденций, особенно в сегменте условно-бесплатных проектов, где реклама иногда служит основным или дополнительным источником дохода, стимулируя игроков к активному взаимодействию ради получения внутриигровых преимуществ.

При этом, важно отметить, что Valve не вводит тотальный запрет на любое упоминание брендов и торговых марок в играх. Размещение в играх "реалистичных брендов, продуктов, известных личностей и т.д." по-прежнему разрешено, при условии, что такое включение является "не навязчивым и уместным в контексте игрового мира". В качестве примера можно привести узнаваемую бутылку Coca-Cola, естественно вписанную в интерьер виртуальной кухни в реалистичном симуляторе, или спонсорские логотипы McDonald's, органично размещенные на трассах в гоночной игре. Также допускается перекрестная реклама между играми, однако, согласно новым правилам, взимание платы за участие в подобных рекламных коллаборациях теперь запрещено.

Мотивы, побудившие Valve к столь решительным мерам, стали предметом дискуссий. Вероятно, компания стремится не только оградить пользователей от навязчивых и манипулятивных рекламных техник, но и поддержать общий уровень качества и престижа платформы Steam. В последнее время все громче звучат призывы к игровой индустрии отказаться от агрессивных методов монетизации, таких как подписочные модели, лутбоксы и микротранзакции, которые, по мнению многих, отвлекают игроков от самого игрового процесса, смещая фокус на стимулирование потребительских расходов или невольное формирование лояльности к конкретным брендам. В условиях, когда регулирующие органы в разных странах все активнее рассматривают возможность законодательного ограничения подобных практик, Valve, возможно, действует на опережение, стремясь заблаговременно адаптироваться к меняющимся трендам и ожиданиям игровой аудитории.