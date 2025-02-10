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Fantoci
Великобритания готовит "цифровой спецназ" для защиты национальной безопасности
Обещаны высокие стартовые зарплаты после критики оплаты труда специалистов по информационной безопасности в государственном секторе.

В ответ на участившиеся кибератаки Министерство обороны Великобритании намерено в ускоренном режиме подготовить до 50 специалистов по кибербезопасности уже к концу 2025 года. Данный шаг обусловлен необходимостью противостоять растущему натиску кибератак от недружественных стран, нацеленных на военные системы и инфраструктуру страны.

Для достижения поставленной цели, ведомство планирует существенно сократить сроки обучения новобранцев. Стандартная десятинедельная программа базовой военной подготовки ужата до одного месяца. Далее следует трехмесячный интенсивный курс по кибербезопасности, что позволит в кратчайшие сроки получить "квалифицированные" кадры. В планах министерства – расширение этой инициативы и запуск еще более масштабной программы набора и обучения в 2026 году.

Для привлечения талантливых специалистов, Минобороны предлагает привлекательные условия, в том числе стартовую зарплату в 40 939 фунтов стерлингов (около 51 000 долларов США). Согласно официальному заявлению ведомства, это один из самых высоких уровней оплаты для начинающих специалистов в вооруженных силах. Кроме того, предусмотрена система надбавок за профессиональные навыки, достигающая 25 000 фунтов стерлингов (более 31 000 долларов США). Такие меры призваны сделать службу в кибервойсках конкурентоспособной на рынке труда, особенно на фоне общей проблемы нехватки квалифицированных IT-кадров в государственном секторе.

Для сравнения: диапазон базовых окладов для старших гражданских служащих в Министерстве обороны, по данным на февраль 2024 года, колеблется от 21 460 до 76 490 фунтов стерлингов. Недавний отчет Национального контрольно-ревизионного управления Великобритании (NAO) выявил острый дефицит технических специалистов в госсекторе, прямо указывая на недостаточное вознаграждение как ключевую причину трудностей с привлечением лучших профессионалов. В частности, издание The Register, анализируя вакансии в правительственных структурах, обнаружило предложения для руководителей киберопераций с зарплатой около 68 568 фунтов стерлингов, что было признано крайне скромной суммой для должностей такого уровня ответственности и стратегической важности.

В Минобороны подчеркивают, что стартовые зарплаты новых киберспециалистов будут расти по мере их продвижения по службе и повышения квалификации. Успешно завершившие обучение специалисты уже к концу текущего года будут распределены на оперативные должности. Местом их службы станет либо цифровой штаб Министерства обороны в городе Коршем, где они займутся вопросами сетевой и системной безопасности, либо Национальные кибервойска, базирующиеся в Сэмлбери, для участия в контр-кибер операциях против потенциальных противников.

В круг обязанностей кибервоинов войдет проведение тестов на проникновение в защищенные системы, имитация кибератак для оценки эффективности обороны, а также разработка новых стратегий в области кибербезопасности. На сайте Королевского военно-морского флота упоминается, что специалисты будут привлекаться к тестированию защищенности различных видов военной техники, включая танки, ракетные комплексы, боевые самолеты и авианосцы.

Необходимость ускоренной подготовки киберкадров обусловлена резким ростом числа атак на Министерство обороны. По данным ведомства, за последние два года зафиксировано более 90 000 так называемых "пороговых" атак – киберинцидентов, которые по своей интенсивности и последствиям не достигают уровня, квалифицируемого как военные действия, но представляют серьезную угрозу.

Государственный секретарь по обороне Джон Хили заявил, что "ускоренная интеграция кибервоинов в вооруженные силы позволит существенно повысить готовность страны к противостоянию вызовам XXI века и защите от меняющихся угроз". Он также отметил, что правительство последовательно реализует план по укреплению обороноспособности страны как внутри, так и на международной арене.

Первый набор специалистов, прошедших ускоренную подготовку, будет находиться под оперативным управлением Королевских военно-воздушных и военно-морских сил. Британская армия также планирует присоединиться к программе ускоренной подготовки киберкадров в 2026 году.

Представители военно-морского флота отмечают, что данная служба идеально подойдет людям, увлеченным решением сложных задач, стремящимся внести вклад в обеспечение безопасности страны и способным мыслить как киберпреступник, оставаясь при этом на стороне закона.

К участию в программе приглашаются граждане Великобритании в возрасте от 18 до 39 лет, являющиеся британцами по рождению. Натурализованные граждане, а также лица, имеющие двойное гражданство (за исключением британско-ирландского), к участию не допускаются. Кандидатам также необходимо соответствовать критериям физической подготовки и здоровья, установленным каждым видом вооруженных сил, и успешно пройти тест на профессиональную пригодность. При этом служба не предполагает участия в боевых действиях или работы в полевых условиях. Оценить свои шансы на прохождение теста можно с помощью онлайн-викторины, размещенной на сайте Королевских ВВС.

#великобритания #кибербезопасность
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