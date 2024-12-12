Легендарный американский бренд Dodge врывается, хоть и с большим опозданием, в эру электромобилей, но при этом сохраняя верность давним традициям. Новый Charger – это не просто электрокар, а попытка переосмыслить концепцию маслкара для нового поколения. Двухдверный седан с электрической силовой установкой впечатляет на обычных дорогах, а также демонстрирует свой непростой характер на гоночном треке, хоть и с некоторыми оговорками.

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Инженеры-конструкторы нового Charger получили от руководства Dodge четкое задание: автомобиль должен сохранить визуальную и звуковую идентичность классических маслкаров бренда. Мэтт МакАлир, глава Dodge и SRT, подчеркнул важность выхода за рамки привычного: "Если мы не бросаем вызов устоям, то какое будет будущее у нашей компании?". Действительно, Charger предлагает нечто новое: со следующего года покупатели смогут выбрать между полностью электрической версией и модификацией с рядным шестицилиндровым бензиновым двигателем. Отсутствие в линейке традиционного V8, несомненно, вызовет недовольство у части поклонников, но это долгожданный шаг в будущее.

Дизайнеры Dodge, по словам вице-президента по экстерьеру Скотта Крюгера, стремились к "наследию, а не к ретро". Результат – седан, в чьих очертаниях угадывается легендарный Charger 1968 года, но без прямого копирования. Автомобиль выглядит современно и стильно, а такие детали, как светодиодная полоса дневных ходовых огней и "R-крыло" в передней части, подчеркивают его инновационный характер.

Несмотря на внушительные габариты (5248 мм в длину, 2028 мм в ширину и 1497 мм в высоту), новый Charger в первую очередь разработан с прицелом на американский рынок. Он, к слову, на 50 мм шире предыдущего Charger Hellcat в широком кузове. Просторный салон с комфортом вмещает четырех взрослых пассажиров, чему способствует колесная база в 3074 мм. В следующем году Dodge планирует выпустить четырехдверную версию Charger с аналогичными габаритами.

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Интерьер под стать экстерьеру: подсветка дверей и приборной панели с возможностью выбора цвета из 64 вариантов создает ощущение еще большего простора. Водитель при этом ощущает себя в уютном кокпите. Практичность хэтчбека обеспечивает удобный доступ к багажному отделению объемом 644 литра (945 литров при сложенных задних сиденьях).

Информационно-развлекательная система uConnect 5 на базе Android Automotive управляется через 12,3-дюймовый сенсорный экран. Под ним расположена полоса сенсорных кнопок управления климат-контролем – решение, которое удобнее использования исключительно сенсорного экрана, но все же уступает физическим кнопкам. Стоит отметить, что во время тест-драйва наблюдались некоторые задержки в работе системы и искажения изображения карты при слабом сигнале сотовой связи. Вероятно, эти недочеты, свойственные предсерийным образцам, будут устранены к моменту поступления автомобилей в продажу.

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Две версии: R/T и Scat Pack

На старте продаж будут доступны две полноприводные версии Charger Daytona. R/T стоимостью 59 995 долларов США обладает мощностью 456 л.с. (340 кВт) и крутящим моментом 548 Нм. Кнопка Power Shot на руле позволяет временно увеличить мощность до 496 л.с. (370 кВт). Согласно заявлению Dodge, запас хода этой версии составляет 496 км на одной зарядке, в том числе благодаря 18-дюймовым колесам. На дрэг-стрипе R/T разгоняется до 98 км/ч за 4,7 секунды и проходит 1/4 мили за 12,6 секунды.

Версия Scat Pack за 73 130 долларов США оснащается теми же электромоторами, но их мощность увеличена до 630 л.с. (470 кВт) с возможностью кратковременного увеличения до 670 л.с. (500 кВт) с помощью той же кнопки Power Shot. Крутящий момент составляет 850 Нм. Scat Pack предлагает различные режимы вождения, включая гоночный режим, режим дрифта и лаунч-контроль. Разгон до 98 км/ч занимает 3,3 секунды, а 1/4 мили автомобиль проходит за 11,5 секунды. Однако запас хода этой версии значительно меньше – всего 386 км по оценке EPA.

Обе версии поддерживают быструю зарядку постоянным током: на зарядном устройстве мощностью 350 кВт зарядка с 5 до 80% займет всего 32,5 минуты, а с 20 до 80% – 24 минуты. Зарядка переменным током ограничена мощностью 11 кВт. Scat Pack отличается от R/T адаптивными амортизаторами с двумя клапанами и значительно усиленной тормозной системой.

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Тест-драйв показал, что R/T отлично подходит для повседневной езды. В режиме Auto автомобиль практически бесшумен, а амортизаторы эффективно сглаживают неровности дороги, контролируя снаряженную массу в 2585 кг. Однако в ходе теста были замечены некоторые недоработки, свойственные предсерийным автомобилям.

На гоночной трассе и дрэг-стрипе проявился характер Scat Pack. Режим Drift/Donut полностью отключает передний двигатель и систему стабилизации, позволяя водителю контролировать занос. На гоночном треке, однако, проявилась склонность к недостаточной поворачиваемости, особенно в быстрых поворотах. Впрочем, для большинства владельцев Charger Daytona, которые вряд ли будут часто выезжать на трек, это не станет серьезной проблемой.

На дрэг-стрипе проявилась другая особенность: лаунч-контроль не всегда срабатывал корректно, что требовало от водителя активного подруливания на первых метрах дистанции.

"Фратзонический" звук: имитация традиционной мощи

В режиме "Auto Charger" Daytona тих, но в спортивных режимах автомобиль наполняется звуком, имитирующим работу двигателя внутреннего сгорания. Этот звук генерируется системой "фратзонического" камерного выхлопа, использующей специальные преобразователи и пассивные излучатели, питаемые от усилителя мощностью 600 Вт. Звук меняется в зависимости от выбранного режима, достигая громкости, сравнимой с V8 Hellcat. Он ближе к реальному звуку ДВС, чем, например, у Hyundai Ioniq 5 N, но, в отличие от него, "газовать" на нейтрали на Charger не получится.





Итог: какой Charger выбрать?

Для повседневной езды более предпочтительным выглядит R/T: его мощности в 404 л.с. вполне достаточно, а больший запас хода позволит реже останавливаться для зарядки. Scat Pack – выбор тех, кто ценит максимальную динамику и готов мириться с меньшим запасом хода.

В общем новый Dodge Charger – это смелая попытка переосмыслить концепцию маслкара в эпоху электромобилей. Он сочетает в себе узнаваемый дизайн, просторный салон, впечатляющую динамику и инновационные технологии. Этот автомобиль, безусловно, найдет своих поклонников, особенно в Северной Америке.