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Fantoci
Microsoft настойчиво предлагает пользователям Windows 10 покупать новые компьютеры Copilot+
Агрессивная маркетинговая кампания Microsoft вызвала неоднозначную реакцию пользователей.

Октябрь 2025 года — дата окончания бесплатной поддержки Windows 10 и в связи с этим компания Microsoft начала использовать все доступные средства, чтобы убедить пользователей перейти на новую операционную систему. Пользователи сообщают, что теперь вместо назойливых предложений обновиться до Windows 11, компания активно продвигает покупку новых компьютеров, особенно с поддержкой Copilot+, через полноэкранные уведомления. Такие действия получили негативную реакцию от экспертов, потому что многие современные компьютеры, прекрасно работающие на Windows 10, соответствуют и требованиям Windows 11.

Microsoft ещё летом предупредила всех пользователей, что гарантированные обновления безопасности для Windows 10 прекратятся в октябре 2025 года. Это означает, что компьютеры с этой системой будут уязвимы для новых угроз. Пользователям совместимых устройств теперь предлагают перейти на Windows 11 бесплатно, но большинство до сих пор остается на старой версии. В ответ на сложившуюся ситуацию Microsoft изменила тактику, начав использовать более активные методы убеждения.

На этой неделе пользователи стали получать полноэкранные уведомления, содержание которых зависит от конкретного компьютера. Например, одни сообщения подчеркивают преимущества Windows 11 для геймеров, другие — простоту миграции данных на новые устройства. Отдельные уведомления фокусируются на уникальных функциях Copilot+ — помощнике на основе искусственного интеллекта, доступном только на определенных моделях компьютеров.

Однако далеко не все сообщения активно предлагают установить Windows 11. Некоторые из них явно рассчитаны на владельцев устаревших устройств, которые технически не могут поддерживать новую систему.

Стоит отметить, что Microsoft не ограничивается рекомендациями покупать новое оборудование. Для тех, кто не готов сразу купить новый ПК, существует возможность продлить доступ к обновлениям безопасности через программу Extended Security Update (ESU).

Одно из нескольких полноэкранных сообщений, отправленных пользователям Windows 10 за последние несколько дней

Домашние пользователи могут приобрести однократное продление обновлений сроком на один год за $30. Организации и компании имеют более гибкие условия: им доступно продление на срок до трех лет, хотя это предложение недоступно для обычных пользователей.

Несмотря на завершение поддержки Windows 10, есть и другие пути продолжить получать обновления. Владельцы совместимых устройств могут установить Windows 11, для этого иногда требуются минимальные изменения в настройках системы. И даже "несовместимые" устройства могут работать на Windows 11, но система может иногда выдавать ошибки и сопровождаться определенными ограничениями.

Такой подход компании Microsoft нельзя назвать новым. Например, перед завершением бесплатного периода обновления на Windows 10 в 2016 году пользователи Windows 7 и 8 видели аналогичные напоминания. Владельцев Windows XP в 2014 году также предупреждали о завершении поддержки через всплывающие окна, а в 2019 году подобные уведомления появились у пользователей Windows 7.

Выбор подходящего решения зависит от текущего состояния вашего устройства. Если ваш компьютер совместим с Windows 11, стоит рассмотреть бесплатное обновление. Если же он устарел и не поддерживает новые функции, возможно, настало время задуматься о приобретении современного ПК. Особенно это актуально для тех, кто хочет воспользоваться передовыми технологиями, такими как Copilot+, которые предлагают улучшенные возможности на базе искусственного интеллекта.

Microsoft стремится убедить пользователей перейти на Windows 11, используя все доступные инструменты, от полноэкранных уведомлений до привлекательных предложений по покупке новых устройств. Игнорировать эти рекомендации в условиях заканчивающейся поддержки Windows 10 может быть рискованно для безопасности и удобства работы.

#microsoft #windows 10 #windows 11 #copilot+
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