X-37B – многоразовый беспилотный космоплан размером около 9 метров, оснащенный солнечными батареями и способный оставаться на орбите годами.

После более чем девяти месяцев на необычайно вытянутой орбите, космоплан X-37B вскоре начнёт постепенно снижать высоту, погружаясь в верхние слои земной атмосферы. По словам Космических сил США, это необходимо для подготовки к возвращению военного аппарата на Землю и его посадке на взлётно-посадочной полосе.

Серия манёвров аэродинамического торможения позволит космоплану замедлить скорость за счёт сопротивления атмосферы, при этом экономя драгоценное топливо. В результате таких действий апогей орбиты — её самая высокая точка — будет постепенно приближаться к Земле.

Космические силы США охарактеризовали аэродинамическое торможение как «инновационный космический манёвр», который обеспечит безопасную утилизацию модуля обслуживания X-37B в соответствии с международными стандартами по контролю космического мусора.

Космоплан X-37B, созданный компанией Boeing, способен садиться на взлётно-посадочную полосу, как обычный самолёт. Однако его модуль обслуживания, установленный сзади, предназначен для транспортировки дополнительных грузов. В конце миссии этот модуль отделяется от основного аппарата перед его входом в атмосферу, чтобы предотвратить превращение в космический мусор.

«После завершения манёвра X-37B продолжит выполнение своих экспериментальных задач. Как только они будут завершены, аппарат проведёт деорбитальный манёвр и безопасно вернётся на Землю, как это уже происходило в шести предыдущих миссиях», — заявили представители Космических сил.

Высокая маневренность на орбите является одной из приоритетных задач будущих космических миссий. Это даст возможность спутникам свободно изменять высоту и наклонение орбиты. Военные стремятся, чтобы перемещения аппаратов не ограничивались запасами топлива, что позволит спутникам выполнять манёвры без ограничений.

Космические силы обсуждают возможность дозаправки на орбите и внедрение более эффективных двигательных технологий. Аэродинамическое торможение рассматривается как ещё один способ корректировки орбиты без использования топлива.

«Этот уникальный манёвр X-37B является важной вехой для Космических сил США, так как мы стремимся развивать наши навыки и возможности в космосе», — отметил генерал Ченс Салтцман, глава Космических операций.

Точные сроки завершения миссии X-37B, начавшейся 28 декабря с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy, пока не сообщаются. Не было также информации о том, на какой орбите аппарат окажется после манёвров, однако предполагается, что он перейдёт на низкую околоземную орбиту, как и в предыдущих миссиях.

Пентагон располагает двумя космопланами X-37B, оснащёнными солнечными батареями для выработки энергии и запасом топлива, позволяющим находиться на орбите годами. Самая продолжительная миссия продлилась более 908 дней. Космопланы имеют грузовой отсек, сравнимый по размеру с кузовом пикапа, и длину около 9 метров, что составляет примерно четверть длины космического шаттла NASA. Аппараты не предназначены для перевозки людей.

NASA уже использовало аэродинамическое торможение для изменения орбит зондов, исследующих Марс. В 2014 году Европейское космическое агентство применило аналогичную технику на Венере с аппаратом Venus Express. Успешное выполнение манёвра требует высокой точности: слишком высокое погружение в атмосферу не даст необходимого замедления, а слишком низкое может привести к непреднамеренному входу в плотные слои атмосферы.

Представители Космических сил отметили, что при выполнении манёвров X-37B используют опыт научных гражданских миссий.

Идея подобных манёвров обсуждалась на протяжении нескольких лет. В 2019 году бывший секретарь ВВС Хизер Уилсон заявила, что X-37B может находиться на орбите, «похожей на яйцо», вероятно, имея в виду текущую вытянутую орбиту аппарата.

«Когда аппарат приближается к Земле, он оказывается достаточно близко к атмосфере, чтобы изменять своё положение, и это делает его движение непредсказуемым для наших противников. Это происходит на той стороне Земли, где наши противники не могут его отследить, и это их очень раздражает», — отметила Уилсон.

Пентагон редко делится информацией о ходе миссий X-37B. Обычно военные оглашают базовые сведения перед запуском, а затем хранят молчание до момента завершения полёта. Поэтому недавнее заявление Космических сил стало неожиданным.

При запуске седьмой миссии X-37B появились предположения, что аппарат выйдет на более высокую орбиту, чем в предыдущих полётах.

В феврале энтузиаст, наблюдавший за спутниками, заметил X-37B на орбите, определив его местоположение по солнечным бликам, отражённым от аппарата на высоте в тысячи миль над Землёй. Это позволило вычислить, что X-37B находится на вытянутой орбите с высотой от 300 до 38 600 миль (от 186 до 23 985 километров) и наклонением в 59,1 градуса.

Во время предыдущих миссий X-37B оставался на низкой околоземной орбите, находясь на высоте нескольких сотен миль. Когда стало ясно, что на этот раз аппарат находится значительно выше, специалисты начали строить догадки о том, чем занимается X-37B и как он вернётся на Землю. Прямое возвращение с такой орбиты могло бы сильно нагреть его теплозащитный экран.

Что касается его задач на орбите, Космические силы сообщили, что X-37B проводит эксперименты по изучению воздействия радиации и тестирует технологии слежения за космическими объектами на вытянутой орбите, которая проходит через радиационные пояса Ван Аллена и пересекает несколько областей с космическими аппаратами, занимающимися связью, навигацией и наблюдением.

Ранее сообщалось, что на борту X-37B тестировались ионный двигатель Холла и другие экспериментальные технологии, подробности которых не раскрываются. Известно также, что космоплан запускал небольшие военные спутники.