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Сточные воды оказались новым источником экологичного авиационного топлива

Инновационная технология позволяет производить экологичное авиационное топливо из органических сточных вод, таких как отходы пивоваренных заводов и молочных ферм, потенциально снижая выбросы парниковых газов на 70% и обеспечивая экономическую конкурентоспособность с ископаемым топливом.
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Разработка экологичного авиационного топлива (ЭАТ), произведенного из возобновляемых источников, таких как биомасса и сельскохозяйственные отходы, представляет собой перспективный шаг в борьбе с выбросами парниковых газов в авиационной отрасли. Однако, несмотря на очевидный потенциал, широкого распространения ЭАТ пока не получило.

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В настоящее время ЭАТ составляет менее 1% от общего объема топлива, используемого в авиации, тогда как на традиционное авиационное топливо приходится около 3% глобальных выбросов парниковых газов (ПГ). Для того чтобы ЭАТ могло широко применяться в коммерческих авиаперевозках, необходимо сделать его производство более энергоэффективным и экономически выгодным по сравнению с традиционным реактивным топливом.

Недавнее исследование учёных из Аргоннской национальной лаборатории может изменить эту ситуацию. Они разработали инновационную технологию, позволяющую производить ЭАТ, которое не только конкурентоспособно по стоимости, но и способно сократить выбросы ПГ на 70%. Для оценки экологической эффективности и экономической целесообразности нового топлива специалисты Аргоннской лаборатории применили свои передовые модели жизненного цикла и технико-экономического анализа.

Новое исследование, опубликованное в журнале ACS Sustainable Chemistry & Engineering, показывает, что инновационная технология метано-блокируемого анаэробного сбраживания (MAAD) способна превращать сточные воды с высоким содержанием органики в летучие жирные кислоты. Эти кислоты могут быть переработаны в устойчивое авиационное топливо.

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Как отметил Хаоран Ву, постдокторант Аргоннской лаборатории, летучие жирные кислоты играют важную роль в декарбонизации авиации, поскольку являются ключевыми компонентами для производства SAF. "Летучие жирные кислоты, получаемые из сточных вод, могут значительно снизить затраты на производство биотоплива, делая его более устойчивым", — добавил он.

Перспективная технология нашла поддержку у Министерства энергетики США, которое стремится увеличить производство ЭАТ до трёх миллиардов галлонов к 2030 году. Долгосрочная цель — обеспечить к 2050 году полное покрытие спроса на авиационное топливо с помощью SAF.

Для сокращения выбросов углекислого газа в авиации, как в одной из наименее поддающихся электрификации отраслей, требуется инновационное топливо. Процесс преобразования биомассы в биотопливо сложен, он включает в себя множество переменных — от качества исходного органического сырья до сложных технологий очистки и переработки, чтобы соответствовать стандартам для авиационного топлива.

Вместо традиционного сырья, такого как жиры и масла, учёные использовали богатые углеродом сточные воды от пивоварен и молочных ферм. Главным преимуществом новой технологии стало эффективное извлечение органического углерода из этих сточных вод, которые трудно переработать с помощью обычных методов очистки.

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"Оба типа сточных вод содержат большое количество органики, и их обработка традиционными методами требует значительных затрат углерода", — пояснил Таэмин Ким, аналитик энергетических систем в Аргоннской лаборатории. "Наша технология не только решает проблему их утилизации, но и превращает их в устойчивое топливо для авиации с низким содержанием углерода".

Инновационная технология Аргоннской лаборатории делает возможным преобразование этих отходов в экологически чистое топливо. Анаэробное разложение — это проверенный метод, который обычно используется для превращения биомассы в метан, а затем в биотопливо. Однако разработанная Ургун Демирташ технология MAAD фокусируется на производстве летучих жирных кислот (например, масляной кислоты) и молочной кислоты.

Проблема заключается в том, что молочная кислота мешает оптимальному производству ЭАТ из летучих жирных кислот. Аргоннская технология MAAD решает эту проблему, увеличивая выход летучих жирных кислот, что повышает эффективность процесса.

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"Молочная кислота снижает эффективность преобразования углерода при производстве ЭАТ из летучих жирных кислот", — объяснил Ву. "Смещение акцента с молочной кислоты на производство летучих жирных кислот — ключ к успеху".

Учёные также разработали электрохимический метод разделения, который улучшает процесс мембранной фильтрации в рамках технологии MAAD. "Мы внедрили процесс восстановления продукта на месте, чтобы увеличить время удержания в биореакторах с мембранной поддержкой. Это позволило создать устойчивые микробные сообщества, которые активно производят масляную кислоту, увеличивая продуктивность и концентрацию кислот. В результате снизились как затраты на производство, так и токсичность кислот", — сообщила Ургун Демирташ, главный исследователь проекта.

Используя полученные экспериментальные данные, учёные смоделировали три возможных пути преобразования отходов в ЭАТ и сравнили их с традиционным авиационным топливом на основе ископаемого сырья. С помощью передовых ИИ-моделей они провели технико-экономический анализ, а также анализ жизненного цикла, применив инструмент GREET Аргоннской лаборатории для оценки воздействия на выбросы ПГ на всех этапах производства и использования топлива.

Результаты показали, что путь от сточных вод к авиационному топливу позволяет существенно сократить выбросы углерода по сравнению с традиционным реактивным топливом. Более того, новое исследование подчёркивает важность использования менее распространённых видов отходов в условиях дефицита традиционных биоресурсов для ЭАТ.

В настоящее время исследования продолжаются, и учёные надеются коммерциализировать разработанную технологию и расширить её применение. "Разработка технологии, которая позволяет сократить выбросы на 70% при себестоимости, сравнимой с обычным авиационным топливом, — это важное достижение", — отметил Ву. "Мы продолжим работу над улучшением устойчивости и исследуем другие виды сырья для использования в нашем процессе".

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