Компания полностью отказывается от разработки техпроцесса 20A в пользу более перспективного 18A.

Корпорация Intel приняла решение о радикальных изменениях в своей производственной стратегии. Компания полностью отказывается от разработки технологического процесса 20А и перенаправляет все ресурсы на более перспективный процесс 18А. Кроме того, для производства будущих процессоров, таких как Arrow Lake, Intel будет использовать сторонние фабрики, в первую очередь TSMC.

Изначально Intel планировала использовать 20A как переходный этап между технологиями FinFET и GAA (Gate-All-Around) с транзисторами RibbonFET. Однако, согласно последнему заявлению компании, разработка 18A продвигается настолько успешно, что необходимость в промежуточном шаге отпала. Intel утверждает, что 18A уже демонстрирует впечатляющие результаты, работая с операционными системами и показывая высокую производительность.

Это решение также является частью масштабной программы по оптимизации расходов. Intel стремится сократить затраты на 10 миллиардов долларов к 2025 году, и отказ от разработки 20A позволит перераспределить ресурсы более эффективно.

Однако наиболее интригующим аспектом этого объявления является судьба Arrow Lake - будущей настольной платформы Intel. Теперь стало известно, что она будет производиться сторонними партнерами. Хотя Intel не называет конкретных имен, эксперты уверены, что речь идет о TSMC и их 3-нм техпроцессе.

Данное решение знаменует собой беспрецедентный шаг для Intel: впервые как мобильные, так и настольные процессоры компании будут изготавливаться её основным конкурентом. Такой ход, несомненно, был очень сложным для Intel с точки зрения имиджа и стратегии, но, вероятно, рассматривается как необходимая мера для преодоления текущих трудностей.

Руководство Intel делает большую ставку на успех 18A, планируя его запуск в 2025 году. Если все пойдет по плану, это позволит компании опередить TSMC в реализации технологии обратной подачи питания как минимум на год.

Неожиданные изменения в стратегии Intel отражают динамичность и конкурентность полупроводниковой индустрии. Компания демонстрирует готовность к решительным действиям для сохранения своих позиций на рынке. Однако только время покажет, насколько успешной окажется эта смелая стратегия и сможет ли Intel вернуть себе технологическое лидерство с помощью 18A.