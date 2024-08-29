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Ученые успешно соединили дерево и пластик без использования шурупов и клея
Новая технология поможет сократить использование материалов, не подлежащих вторичной переработке.

Команда европейских ученых-материаловедов разработала два инновационных метода соединения дерева и пластика без использования клея, шурупов или болтов. Новые технологии призваны сделать производство более экологичным, и согласно заявлению авторов исследования открывают новые горизонты для использования дерева в различных областях, от строительства до авиастроения.

Дерево издавна ценится за свою легкость, прочность и экологичность. Однако его использование зачастую ограничено сложностью соединения с другими материалами. Традиционные методы крепления – клей и механические крепежи – имеют ряд недостатков: клеевые соединения со временем теряют прочность, а болты и шурупы могут нарушать целостность древесной структуры.

Исследователи из Грацского технического университета (Австрия) предложили два инновационных подхода к решению этой проблемы. Их разработки позволяют создавать прочные соединения древесины с пластиками без использования дополнительных крепежных элементов.

Первый метод основан на технологии 3D-печати. Ученые разработали способ нанесения пластиковых композитов непосредственно на поверхность древесины. При этом расплавленный пластик проникает в поры дерева, образуя прочное соединение на молекулярном уровне. Этот метод особенно эффективен при проектировании соединений сложной формы.

Второй подход использует ультразвуковые колебания. Специальное устройство – сонотрод – генерирует вибрации, которые при контакте с пластиком вызывают его локальное плавление. Расплавленный материал заполняет поры древесины, формируя надежное соединение. Этот метод оптимален для производства протяженных двумерных соединений.

Ультразвуковая обработка древесины и пластика.

Исследователи провели испытания на прочность полученных соединений. Результаты показали, что разрушение происходит не по линии соединения, а в толще материалов, что свидетельствует о высокой прочности созданных креплений.

Следует отметить, что для достижения таких результатов поверхность древесины не требует специальной обработки. Однако ученые предполагают, что дополнительная обработка, например, лазерная гравировка для увеличения пористости, может еще больше повысить прочность соединений.

Новые технологии были успешно протестированы на различных видах древесины (бук, дуб) и пластиков (полиамид, армированный углеродным волокном, и полифениленсульфид). Кроме того, исследователи сообщают об экспериментах с металлами, такими как нержавеющая сталь и титан, хотя детали этих исследований пока не раскрываются.

Новые методы соединения материалов имеют огромный потенциал для применения в различных отраслях промышленности. Они могут найти применение в строительстве, автомобилестроении и даже аэрокосмической промышленности. Использование этих технологий позволит снизить потребление неперерабатываемых материалов и энергоемких производственных процессов, что внесет значительный вклад в защиту окружающей среды.

Разработки уже запатентованы, и исследователи надеются на скорое внедрение своих технологий в промышленное производство. Это может стать важным шагом на пути к более экологичному и эффективному использованию природных ресурсов в современной индустрии.

#3d-печать #3d-принтер #материаловедение #сонотрод #ультразвуковая обработка
Источник: tugraz.at
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