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Fantoci
Valve объявила о новых правилах в магазине Steam, которые вступят в силу в сентябре
Новые правила затронут четыре раздела магазина Steam: «Об игре», «Краткое описание», «Любые специальные объявления» и «Награды».

Цифровая платформа распространения компьютерных игр Steam, принадлежащая компании Valve, анонсировала большие изменения в политике оформления страниц игр. Согласно официальному объявлению Steamworks Development, новые правила вступят в силу с начала сентября. Они призваны улучшить пользовательский опыт и сделать информацию об играх более прозрачной и релевантной.

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Ключевые изменения коснутся четырех основных разделов страниц игр: "Об игре", "Краткое описание", "Специальное объявление" и "Награды". Valve планирует ограничить возможности разработчиков по размещению внешних ссылок, встроенных изображений и элементов, имитирующих интерфейс Steam. Это решение обусловлено стремлением компании сфокусировать внимание пользователей на основной информации об игре, непосредственно влияющей на решение о покупке.

Нововведения также затронут визуальное оформление страниц. Разработчикам будет запрещено использовать изображения, которые могут ввести пользователей в заблуждение, имитируя элементы интерфейса Steam или рекламируя сторонние продукты. Такой подход призван обеспечить единообразие и чистоту дизайна платформы.

Особое внимание Valve уделяет борьбе с перекрестным продвижением игр. Новая политика запрещает размещение на страницах игр любых ссылок, виджетов или изображений, указывающих на другие продукты в Steam. Данное решение направлено на то, чтобы каждая игра оценивалась пользователями исключительно по собственным достоинствам.

Сообщается, что будет внедрена автоматическая система модерации для обеспечения соблюдения новых правил. Она будет скрывать любые URL-адреса, обнаруженные в текстовых описаниях игр, включая содержимое внутри специальных тегов.

Однако эти изменения вызывают закономерные вопросы о доступности дополнительной информации об играх. Как игроки смогут получать подробные сведения о продуктах, если возможности разработчиков по предоставлению внешних ссылок будут ограничены? Valve пока не предоставила четкого ответа на этот вопрос, что может вызвать обеспокоенность как у разработчиков, так и у пользователей платформы.

Новая политика Steam отражает стремление Valve к созданию более структурированной и информативной среды для пользователей. Однако реальное влияние этих изменений на индустрию и опыт игроков станет ясным только после их полноценного внедрения. Разработчикам и игрокам рекомендуется внимательно следить за дальнейшими разъяснениями и обновлениями от Valve, чтобы быть готовыми к предстоящим переменам в экосистеме Steam.

#steam #valve
Источник: gamespot.com
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