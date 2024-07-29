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Fantoci
Инженеры MIT научились получать водородное топливо из алюминиевых банок, морской воды и кофеина
Зачем таскать с собой опасный баллон с водородом, когда можно просто взять безопасный алюминий?

Кто бы мог подумать, что обычная алюминиевая банка, немного морской воды и кофейная гуща могут стать источником экологически чистого топлива? Именно к такому выводу пришли инженеры из Массачусетского технологического института. Они разработали инновационный метод получения водорода, который может произвести революцию в энергетике.

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Водород – это самый распространенный элемент во Вселенной и перспективное топливо будущего. К тому же водород давно привлек внимание ученых как экологически чистое топливо. Однако его производство и хранение сопряжены с серьезными трудностями. Традиционные методы получения водорода часто приводят к значительным выбросам, что сводит на нет его экологические преимущества. Кроме того, хранение и транспортировка водорода в газообразном виде представляют собой настоящую головоломку для инженеров из-за его летучести и взрывоопасности.

И тут на помощь пришел алюминий – металл, который окружает нас повсюду, от кухонной фольги до корпусов смартфонов. Команда MIT под руководством аспиранта Али Комбарги обнаружила, что при определенных условиях алюминий может стать настоящей фабрикой по производству водорода.

Ключ к успеху – особая обработка алюминия сплавом галлия и индия. Этот хитрый трюк позволяет обойти главное препятствие: оксидную пленку, которая обычно покрывает алюминий и препятствует его реакции с водой. Результат впечатляет: крошечная алюминиевая гранула массой всего 1 грамм способна произвести до 1,3 литра водорода за 5 минут!


Но настоящая магия начинается, когда в игру вступает морская вода. Оказывается, она не только запускает реакцию, но и позволяет восстанавливать дорогостоящий сплав галлия и индия для повторного использования. Это решение сразу двух проблем: доступности реагентов и экономической эффективности процесса.

Однако ученые столкнулись с неожиданным препятствием: соли, растворенные в морской воде, замедляли реакцию. Здесь помог самый неожиданный союзник – кофеин! Точнее, входящее в его состав вещество имидазол. Эта молекула, словно микроскопический бур, проникает в поверхность алюминия, увеличивая площадь реакции и ускоряя выработку водорода.

Перспективы этой технологии поистине захватывающие. Исследователи уже работают над созданием компактного реактора для подводных аппаратов. По их расчетам, всего 18 кг алюминия смогут обеспечить месяц автономного плавания. А в будущем эта технология может найти применение в самых разных областях – от питания электромобилей до снабжения энергией удаленных населенных пунктов.

Открытие команды MIT – это не просто научный прорыв. Это яркий пример того, как нестандартное мышление и междисциплинарный подход могут привести к революционным решениям глобальных проблем. Кто бы мог подумать, что ключ к чистой энергии будущего может скрываться в обычной банке из-под газировки?

#mit #массачусетский технологический институт #водород #водородное топливо
Источник: news.mit.edu
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Ученые MIT получили водород без выбросов, используя банки из-под газировки, морскую воду и кофеин
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