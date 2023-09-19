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Fantoci
Выпущен новый городской электровелосипед Decathlon BTWIN LD 920E
Новая модель доступна с зеленой или черной сквозной рамой и двигателем мощностью 250 Вт, который расположен посередине рамы.

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Электрический городской велосипед Decathlon BTWIN LD 920E теперь доступен во многих странах Евросоюза, а в Россию он может попасть параллельным импортом. Клиентам предлагаются две версии электровелосипеда: модель "stepover" (женская) с зеленой рамой и "step-through" (мужская) с черной отделкой. При желании вы можете купить LD 920E в Нидерландах, Франции, Италии и Испании за 2 999,99 евро; в Швеции электровелосипед продается по цене 37 999 крон (~ 3 199 евро).

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Модель электровелосипеда BTWIN LD 920, также известная как Elops LD 920, впервые появилась на рынке в начале этого года. Новая модернизированная версия этого электровелосипеда оснащена центрально расположенным двигателем OWURU мощностью 250 Вт с крутящим моментом до 65 Нм и пиковой мощностью 600 Вт. Частота вращения педалей регулируется от 40 до 90 об/мин, и вы можете выбрать один из четырех режимов помощи. Литий-ионный аккумулятор емкостью 802 Втч позволяет проехать с двигателем до 150 км.

Шаговая рама Decathlon BTWIN LD 920E.

Пользователь может просматривать информацию о своей поездке (например скорость и оставшийся запас хода) на цветном экране, встроенном в руль, а для зарядки телефона во время поездки предусмотрен порт USB-C. Сенсорным экраном можно управлять с помощью джойстика на руле, а подключив телефон к велосипеду через Bluetooth, можно просматривать дополнительную информацию, в том числе GPS-координаты велосипеда, в сопутствующем приложении. Другие особенности включают гидравлические дисковые тормоза B'TWIN от TEKTRO AIR280, шины Vittoria E-Randonneur Tech и амортизационную вилку типа HEADSHOCK. Пока неизвестно, когда новая модель доберется до России, но учитывая, что уже заканчивается первый месяц осени, то к лету 2024 года он точно будет продаваться в специализирующихся магазинах.

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Decathlon BTWIN LD 920E имеет встроенный дисплей.

#электровелосипед #decathlon #decathlon btwin ld 920e #электрический велосипед
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