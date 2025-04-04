Широкий ассортимент видеорегистраторов открывает большие возможности, но в то же время сильно усложняет выбор для незнающих пользователей. В статье я расскажу, на какие особенности обращать внимание, чтобы выбрать лучший видеорегистратор под свои цели.

Чтобы не тратить время на поиск, в конце оставлю ссылку на рейтинг с лучшими видеорегистраторами по соотношению цена/качество. Я действительно постарался сделать полезный материал.

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Форм-фактор

Самая популярная форма видеорегистраторов – моноблок. Подобные модели имеют оптимальное соотношение цены и качества съёмки. Они довольно компактны (есть сверхкомпактные устройства без экрана с управлением через смартфон) и не перегружены сторонними функциями.

На фото можете заметить моноблок и зеркало

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Менее популярный форм-фактор – зеркало. Модели такой формы накладываются поверх штатного зеркала заднего вида, возлагая на себя его функции. Поэтому эти модели либо имеют отражающую поверхность, либо большой дисплей, чтобы на него можно было вывести картинку с камеры заднего вида. Кстати, если у вашего авто отсутствует штатная задняя камера и дисплей на бортовом компьютере, то видеорегистратор-зеркало сможет стать отличным обновлением.

Производитель

Как бы это рекламно ни звучало, но довериться бренду – отличный способ получить ожидаемо хороший продукт. Да, вы доплачиваете за имя, но взамен получаете несколько важных преимуществ:

Онлайн и офлайн сервисная поддержка. Крупные производители дают расширенный срок гарантии, а также предоставляют услуги по замене или обслуживанию в этот период. При этом сервисные центры, как правило, находятся в большинстве крупных городов.

Крупные производители дают расширенный срок гарантии, а также предоставляют услуги по замене или обслуживанию в этот период. При этом сервисные центры, как правило, находятся в большинстве крупных городов. Программная поддержка. Если вы приобретаете модель с GPS-информером, то программная поддержка играет важнейшую роль. От того, как часто актуализируются данные по камерам и радарам, зависит эффективность работы информера. Весь процесс обновления упрощается наличием фирменного приложения, коего нет у ноунейм-моделей.

Если вы приобретаете модель с GPS-информером, то программная поддержка играет важнейшую роль. От того, как часто актуализируются данные по камерам и радарам, зависит эффективность работы информера. Весь процесс обновления упрощается наличием фирменного приложения, коего нет у ноунейм-моделей. Сбалансированное устройство. Некоторые производители любят брать топ компоненты (например, 4K-матрицу IMX415) и устанавливать их в бюджетные системы. В итоге устройство имеет внушительные характеристики, но не имеет ощутимых преимуществ на практике. Модели от проверенных брендов, как правило, лишены этого недостатка и обеспечивают более стабильную работу.

Некоторые производители любят брать топ компоненты (например, 4K-матрицу IMX415) и устанавливать их в бюджетные системы. В итоге устройство имеет внушительные характеристики, но не имеет ощутимых преимуществ на практике. Модели от проверенных брендов, как правило, лишены этого недостатка и обеспечивают более стабильную работу. Полная поддержка русского языка. Важно, чтобы не только интерфейс устройства, но и документация со всеми дополнительными элементами были адаптированы под русскоговорящего пользователя.

«Но как отличить проверенные крупные бренды от непроверенных, если все из них я вижу впервые?». На такой случай я отметил несколько крупнейших производителей, которые ведут официальную деятельность в России:

RealMe;

Digma;

TrendVision;

Intego.

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Камера и съёмка

На качество съёмки видеорегистратора влияет 2 основных параметра – разрешение и светочувствительность. Что касается разрешения, то применяются 3 основных стандарта:

Full HD (1920 х 1080);

2K (2560 x 1440);

4K (3840 x 2160).

Какое разрешение выбрать? Еще пару лет назад, когда 4K было гораздо менее доступным, я бы посоветовал Full HD. Сегодня же модели с полноценной 4K съёмкой можно встретить даже в среднем ценовом сегменте (хоть и часто можно наткнуться на «интерполяцию», не зная об этом). Поэтому, если детализация и четкость картинки имеют для вас большое значение, то я советую сделать выбор в пользу 4K.

Для наглядности, слева – интерполяция, справа – настоящая съёмка в 4К

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Обращаю внимание, что разрешение может быть ненастоящим, то есть интерполированным. Например, в описании видеорегистратора указано разрешение 4K, а фактически устройство снимает в 2K или Full HD, а затем просто растягивает картинку. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, можно просто выбрать видеорегистратор со стандартом “Real 4K” - эта приставка должна присутствовать в названии модели.

Для наглядности возьмем видеорегистратор Incar SDR-185, максимальное разрешение съёмки которого 4K. Однако установленная там матрица Sony IMX 335 имеет физическое разрешение 2K (4МП), то есть в 4K снимать не способна. Благо наличие интерполяции указывается в описании.

Чтобы облегчить вам процесс выбора, составлю небольшую таблицу, где разобью популярные матрицы по сегментам и физическому разрешению:

Разрешение/ценовой сегмент Бюджетный Средний Высокий Full HD (1920x1080) IMX323, GC2053, GC2063 IMX307 IMX327 2K (2560x1440) OV4689 IMX335, GC4653 —

4K (3840 x 2160) —

—

IMX415, IMX678













Указанные модели имеют хороший уровень светочувствительности (для своего ценового диапазона), поэтому их наличие говорит о достойном уровне ночной съемки видеорегистратора.

Функции

Программная начинка во многом определяет, насколько эффективным и удобным в использовании будет видеорегистратор. Начну с функций, наличие которых я считаю приоритетным в современном гаджете:

Беспроводн ое подключение и приложение. В моделях без поддержки Wi-Fi или Bluetooth для обмена данными приходится подключать устройство по проводу, либо постоянно переставлять карту памяти в телефон/ПК. Это крайне неудобно, если приходится регулярно устанавливать обновления (особенно на устройствах с GPS-информером). Наличие Wi-Fi и Bluetooth в купе с приложением позволяет загрузить все данные, не трогая сам видеорегистратор, что сильно экономит время.

В моделях без поддержки Wi-Fi или Bluetooth для обмена данными приходится подключать устройство по проводу, либо постоянно переставлять карту памяти в телефон/ПК. Это крайне неудобно, если приходится регулярно устанавливать обновления (особенно на устройствах с GPS-информером). Наличие Wi-Fi и Bluetooth в купе с приложением позволяет загрузить все данные, не трогая сам видеорегистратор, что сильно экономит время. Поддержка камеры заднего вида. Камера заднего вида полезна не только для расширения доказательной базы. Её можно использовать в качестве парковочного ассистента, а также для дополнительного обзора на дороге. Функция особенно актуальна для видеорегистраторов в форме зеркала (как модели MR-810, MR-1100, MR-4K).

Камера заднего вида полезна не только для расширения доказательной базы. Её можно использовать в качестве парковочного ассистента, а также для дополнительного обзора на дороге. Функция особенно актуальна для видеорегистраторов в форме зеркала (как модели MR-810, MR-1100, MR-4K). Бесперебойное подключение. Большинство видеорегистраторов имеют собственный аккумулятор, однако его не всегда достаточно, чтобы, например, обеспечить режим парковки свыше 1 суток. Наличие дополнительного контроллера бесперебойного питания (Hardware Kit) позволит подключить видеорегистратор напрямую к аккумулятору автомобиля и решить проблему низкой автономности устройства. Подобные кабели распространены у бренда 70mai. Особенно актуально для моделей, у которых вместо обычного литий-ионного аккумулятора установлен современный суперконденсатор.

Большинство видеорегистраторов имеют собственный аккумулятор, однако его не всегда достаточно, чтобы, например, обеспечить режим парковки свыше 1 суток. Наличие дополнительного контроллера бесперебойного питания (Hardware Kit) позволит подключить видеорегистратор напрямую к аккумулятору автомобиля и решить проблему низкой автономности устройства. Подобные кабели распространены у бренда 70mai. Особенно актуально для моделей, у которых вместо обычного литий-ионного аккумулятора установлен современный суперконденсатор. Быстросъёмное крепление. Актуально только для обычных видеорегистраторов в форме моноблока. Быстросъёмный механизм крепления позволяет легко снять и установить гаджет, не затрагивая при этом основание или фиксирующую площадку. Удобно, если часто забираете устройство домой или перекладываете его в бардачок. Магнитное крепление присутствует у многих современных моделей BlackVue, TrendVision, VIOFO и прочих.

Актуально только для обычных видеорегистраторов в форме моноблока. Быстросъёмный механизм крепления позволяет легко снять и установить гаджет, не затрагивая при этом основание или фиксирующую площадку. Удобно, если часто забираете устройство домой или перекладываете его в бардачок. Магнитное крепление присутствует у многих современных моделей BlackVue, TrendVision, VIOFO и прочих. GPS-информер. Используя GPS-датчик, видеорегистратор будет предупреждать водителя о приближении к радарам.

Используя GPS-датчик, видеорегистратор будет предупреждать водителя о приближении к радарам. Радар-детектор. Более автономная система, которой не нужен GPS-датчик и регулярное обновление базы данных. Для обнаружения РД использует фактическое излучение радарных комплексов. Функция полностью легальная. Один из самых бюджетных, но соотносимых по цена/качество примеров регистратора с антирадаром - Combo F10.

Более автономная система, которой не нужен GPS-датчик и регулярное обновление базы данных. Для обнаружения РД использует фактическое излучение радарных комплексов. Функция полностью легальная. Один из самых бюджетных, но соотносимых по цена/качество примеров регистратора с антирадаром - Combo F10. CarPlay и Android Auto. Особенно удобно для моделей-зеркал: позволяет управлять смартфоном прямо с экрана видеорегистратора.

Помимо полезных продвинутых функций, есть и «устаревшие» опции, которые есть практически во всех девайсах. Однако некоторые производители почему-то выставляют их за новшества:

Циклическая запись. Запись ведется небольшими отрывками, а старые отрывки при этом удаляются. Это нужно, чтобы избежать ошибок при записи файла, а также для эффективного использования памяти устройства.

Запись ведется небольшими отрывками, а старые отрывки при этом удаляются. Это нужно, чтобы избежать ошибок при записи файла, а также для эффективного использования памяти устройства. G-сенсор. Датчик удара, который срабатывает при ДТП или просто резких маневрах (в зависимости от настройки). При срабатывании защищает недавно записанные файлы от перезаписи (удаления).

Датчик удара, который срабатывает при ДТП или просто резких маневрах (в зависимости от настройки). При срабатывании защищает недавно записанные файлы от перезаписи (удаления). Режим парковки. Устройство находится в режиме сна, а запись начинается только после того, как перед камерой появляется (и не исчезает) новый объект.

Устройство находится в режиме сна, а запись начинается только после того, как перед камерой появляется (и не исчезает) новый объект. WDR. Широкий динамический диапазон нужен для работы с пересветами и недосветами, которые возникают при чрезмерном или недостаточном освещении.

Широкий динамический диапазон нужен для работы с пересветами и недосветами, которые возникают при чрезмерном или недостаточном освещении. Широкие углы обзора. Чем больше угол обзора, тем больше полос движения видно в кадре. Многие ноунейм-производители просто устанавливают широкоугольную линзу, хотя этого недостаточно. Если вы видите, что у бюджетного видеорегистратора угол обзора больше 150°, то это повод оценить примеры записи на предмет искажения и детализации картинки.

Подведем итоги

В первую очередь видеорегистратор должен исправно выполнять свою основную функцию и не подкидывать водителю дополнительных хлопот. По этой причине основным фактором при выборе я считаю надёжность и продуманное программное обеспечение, которые чаще встречаются среди проверенных производителей.

Рейтинг видеорегистраторов

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