На рынке хватает бюджетных видеорегистраторов, но я выбрал лишь те, у которых хорошая «начинка» сочетается с разумной ценой — на момент публикации это примерно от 7 до 13 тысяч рублей. В этом рейтинге представлены и новинки, и проверенные временем модели. Каждая из моделей представлена практически на любых крупных маркетплейсах.

1 место: TrendVision Bullet

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Компактный 2K-видеорегистратор с Wi-Fi и магнитным креплением на базе матрицы Sony Exmor IMX307. Отлично вписывается в салон, потому что у него нет экрана — можно спрятать за зеркалом. Угол обзора 160°, поэтому в кадр попадает и дорога, и обочины.

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Главные особенности:

Съёмка в 2K на базе процессора SA220C;

Wi-Fi для подключения к приложению: можно настроить регистратор, просмотреть записи и live-съемку и скачать ролики прямо на смартфон;

Устойчивая работа в жару и холод благодаря суперконденсатору;

Удобное магнитное крепление, которое легко снимается;

Надёжный G-сенсор (датчик удара) блокирует важные файлы при столкновении.

По сути, это один из лучших вариантов для скрытой установки, причём цена не уходит за небеса.

2 место: Daocam Uno GPS

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Выдаёт четкое FullHD-изображение даже ночью — за это отвечает матрица Sony IMX307 и процессор Novatek96672. В комплекте есть CPL-фильтр, который убирает блики, а угол обзора 150° покрывает всю проезжую часть.

Что важно знать:

Wi-Fi-модуль для подключения к смартфону;

Экран 2 дюйма и кнопки спереди — всё под рукой;

Простая магнитная «защёлка» наверху (контактная группа для питания).

Если ищете регистратор с GPS и хорошей ночной съёмкой за адекватную цену — Daocam Uno GPS отличный выбор.

3 место: TrendVision Online Sky 4G

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Интересная модель для тех, кто хочет знать о машине больше. Устройство имеет 4G-подключение, поэтому пользователь получает дистанционный доступ к регистратору. Можно отследить положение авто и получать уведомления о «тревожных» событиях — например, если машину ударили на парковке.

Ключевые фишки:

FullHD-видео с читаемыми номерами при плохом свете;

Интеллектуальная защита на парковке: несколько режимов;

«Электронное ограждение»: если автомобиль выйдет за заданную зону, на смартфон придёт оповещение;

GPS-модуль для фиксации скорости и маршрута.

Удобный вариант для тех, кто часто оставляет авто в незнакомых местах или переживает за сохранность.

4 место: Intego Kite 2

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Даёт настоящее 4K. Матрица здесь Sony IMX415, а процессор MStar8629. Картина днём великолепная: номера встречных машин видны на расстоянии, ночью тоже всё читаемо. Угол обзора 160°.

Примечательно:

Встроенный GPS-информер предупреждает о камерах;

Комплект включает CPL-фильтр, убирающий блики;

Магнитное крепление держит регистратор надёжно, при этом его легко снимать;

Wi-Fi даёт возможность смотреть ролики прямо на смартфоне.

Форм-фактор классический: экран 3 дюйма, кнопки по бокам. За свою цену отлично справляется с 4K-съёмкой.

5 место: Silverstone F1 CityScanner

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Пишет в SuperHD с чёткой картинкой, матрица PS5260 и процессор MStar8339. Угол обзора 140°. Помимо записи видео, есть GPS-информатор, который предупреждает о радарах. Можно докупить вторую камеру.

Особенности:

Wi-Fi для обновления и просмотра файлов с телефона;

Дисплей 3 дюйма;

Магнитное крепление, устойчивое на кочках.

Меню чуть замудрённое, но после настройки использовать становится проще.

6 место: Inspector Piranha

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Визуально аккуратный корпус, объектив слегка утоплен. Пишет в FullHD (процессор iCatchSPCA6350M + матрица SOIJX-F22), номера читаются до 10 метров. Угол обзора 135°. Кроме того, есть встроенный радар-детектор и GPS-информер.

Плюсы:

Радар-детектор работает стабильно, предупреждая о большинстве камер;

Еженедельные обновления базы;

Экран 2,5 дюйма, поворотное крепление.

Если нужно «всё в одном» — радар-детектор и видеорегистратор, это вариант из разряда бюджетных и надёжных.

7 место: Artway MD-105

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Снимает в FullHD, при этом хорошо выравнивает картинку за счёт «Super Night Vision». Угол обзора 170°, что покрывает все полосы. Есть встроенный радар-детектор и GPS-информер. Обновление базы камер — через SD-карту.

В деталях:

Дисплей 2,4 дюйма, кнопки по бокам;

Крепление в формате моноблока, сборка прочная;

Предупреждения по радарам своевременные.

Иногда люди жалуются на не самое удобное меню, но картинка и детектор стоят затраченного времени на настройку.

8 место: Blackview V 4K Pro

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Видеорегистратор с реальным 4K (процессор MStar8339 плюс матрица Sony Starvis). Угол обзора 170°, то есть широкое покрытие. GPS-информер оповещает о комплексах на дороге, а производитель регулярно обновляет базы.

Что радует:

Поддержка Wi-Fi для настройки и скачивания видео;

В комплекте CPL-фильтр, убирающий лишние отражения;

Магнитное крепление, упрощающее съём регика;

Экран 3 дюйма для просмотра на месте.

Хороший выбор для тех, кто гонится за детализированной картинкой днём и приемлемой ночью.

9 место: SilverStone F1 NTK-60F Taxi II

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Отличается двухканальной записью — фронтальная в FullHD, салонная в HD с вращением на 220°. Салонная камера снабжена ИК-подсветкой. Процессор JIELI5601, матрицы SC2363P. Угол обзора фронталки 140°.

Важно:

Нет возможности отключить запись салонной камеры, она работает постоянно;

Дисплей 1,5 дюйма, кнопки снизу;

Надёжное присосное крепление.

Интересно, если хочется записывать и дорогу, и то, что происходит в салоне (актуально для такси или службы).

10 место: Sho-Me A15

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Снимает в 4K, управляясь с экспозицией, чтобы не было пересветов и тёмных пятен. Внутри Sony IMX415 и процессор MStar8629. Угол обзора 140°. GPS/ГЛОНАСС-информер предупреждает о камерах.

Дополнительные детали:

Моноблок с 3-дюймовым экраном;

Магнитное крепление упрощает установку;

Wi-Fi-модуль для подключения к приложению и копирования роликов.

Удачный вариант для тех, кто хочет «много» пикселей и информер в одном устройстве.

Итого

Это был топ с учётом цены и качества. Каждый из представленных регистраторов по-своему хорош, так что выбирайте по потребностям и бюджету. Главное, помните: безопасность на дороге не заканчивается покупкой гаджета — это ещё и аккуратное вождение. Удачи на трассах!







